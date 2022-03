La mitad de la flota canaria apoya el paro por el alto precio del gasoil

La mitad de la flota pesquera canaria se quedó este lunes 21 de marzo amarrada en puerto en respaldo al paro convocado a nivel nacional para protestar por el encarecimiento del precio del gasoil, que ahoga a los pescadores de todo el país. Así lo estima David Pavón, presidente de la Federación regional de Cofradías de pescadores de Canarias, quien apunta que el seguimiento sí ha sido mayoritario entre las embarcaciones más pequeñas.

El sector isleño secundó así la paralización de la actividad decretada a nivel nacional con motivo del encarecimiento de los costes de producción, con la subida de los carburantes como principal handicap, que hace «inviable» para muchos barcos continuar faenando.

El paro se mantendrá hoy y mañana, cuando la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores se reunirá con el ministro, Luis Planas, para exigirle ayudas inmediatas que sirvan para paliar los sobrecostes en el sector. Una actividad a la que están ligadas 700 embarcaciones en las Islas y de la que dependen 10.000 puestos de trabajo directos en el Archipiélago.

Pavón explica que las reivindicaciones son claras. «Queremos excepciones de algunos cobros directos como la Seguridad Social o las tasas portuarias que repercutan en todo el sector», apunta, además de alguna que ayude a reducir el precio que pagan por el combustible. «Necesitamos ya un aro salvavidas para mantenernos a flote y no ayudas europeas que pueden tardar meses en llegar», sostiene.

El sector asegura que no puede repercutir estos sobrecostes en su producto como están haciendo otras actividades ya que «convertiría el pescado en algo inaccesible», por lo que no tienen mecanismos para poder atajar esos incrementos en sus costes de producción.

Víctor Díaz, presidente de la Federación provincial de cofradías de Santa Cruz de Tenerife, indica que el precio del gasoil se ha duplicado en pocas semanas y las embarcaciones tienen muchas dificultades para llenar sus tanques para salir al mar, sin saber si podrán recuperar lo invertido a través de las capturas que consigan.

Explica que el paro ha sido «parcial» en Canarias porque ha coincidió con la campaña de atún rojo, una temporada de capturas que no pueden desaprovechar las embarcaciones ya que supone buena parte de los ingresos anuales. «Los barcos que se encontraban en puerto no han salido pero aquellos que estaban en el mar han seguido trabajando para tratar de recuperar lo que han gastado en gasoil», expone.

Díaz segura que el sector espera de la reunión con el ministro Planas que se articulen «ayudas a corto plazo», ya que si esto no se produce no tiene dudas de que la huelga se recrudecerá. «Si no se toman medidas tendremos que hacer algo más para tratar de buscar una solución», insiste.