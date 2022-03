«El afán por recaudar supera la legalidad en muchos casos»

La presidenta de los asesores fiscales de España viajó a las Islas para asistir a las Jornadas Regionales que celebra la rama canaria de la organización. No se muerde la lengua al describir la relación de su gremio con una Agencia Tributaria que, en su opinión, está volcada en recaudar el máximo posible.

¿Cómo describiría la presión fiscal en España?

No es de las más bajas de los países de nuestro entorno como se harta de repetir la Agencia Tributaria (AEAT). Es superior en algunos impuestos a la que nos correspondería por nuestro PIB. No es cierto que en España se paguen muchos menos impuestos que en otros países cercanos.

Sus colegas canarios se quejan de las dificultades que encuentran para que en Madrid comprendan el sentido del REF.

La AEAT mira siempre las ventajas fiscales con una cierta reserva, por decirlo suavemente. Realmente quien tiene que entenderlo es el legislador, y la AEAT lo que debería hacer es atenerse en sus comprobaciones a la legalidad de lo que hace el contribuyente. Su aceptación mayor o menor de los supuestos debería suprimirse.

A tenor de lo ocurrido con la pandemia, ¿habría que ampliar los plazos previstos inicialmente en cuestiones fiscales?

Naturalmente. España ha sido de las que menos margen y facilidades han dado a los contribuyentes y a los asesores. En la mayoría de los países, los plazos se ampliaron o suspendieron. Es más, todavía muchos mantienen las facilidades para superar los problemas, y ya veremos los que puede dar la guerra. Aquí, como si no pasara nada, unas pequeñas facilidades a empresas y autónomos, pero nada más. Ha sido uno de los países más avaros a la hora de entender el efecto que tuvo el parón para empresas y ciudadanos. Hablo siempre de lo tributario, no entro a valorar otras cuestiones.

Aquí se ha ampliado el de materialización de la RIC y nadie se ha enterado. De hecho, la prórroga se agota ya. ¿Es habitual?

Cada vez más. Las cosas no se hacen con tiempo, sino de manera precipitada. Los asesores vamos trabajando al límite. Tendríamos que agradecer la prórroga, aunque habíamos pedido una mucho más larga. Estas cosas deben solventarse con más anticipación.

Y con más transparencia, para que alguien se entere.

Me imagino que mañana se hará público.

¿Ya para qué?

No es una situación deseable, pero tengamos en cuenta que tampoco la transparencia es una cualidad que caracterice a la Administración Tributaria.

¿No hay entonces un buen grado de entendimiento con los inspectores de la AEAT?

No. Vamos a ver, hay inspectores, como en cualquier ámbito, malos, menos malos y buenos. Los hay muy grandes que entienden la realidad, pero una parte muy amplia, no solo de la inspección sino también de gestión, tiene como única finalidad recaudar.

¿Incluso superando la legalidad escrita?

Sí, lo prueba la cantidad de casos en que los tribunales económico-administrativos fallan a favor de las reclamaciones de los contribuyentes. Prácticamente sucede así en la mitad de las ocasiones. Delante de los órganos judiciales, todavía es mayor la proporción, y eso es señal de que algo falla en el sistema.

¿Los inspectores malos lo son por negligencia?

No, los habrá más o menos brillantes, pero presupongo a todos la debida preparación. Me refiero a que algunos entienden cuál debe ser su labor, la de comprobar. Sin embargo los hay, y también funcionarios de gestión, que buscan la recaudación a toda costa; esos son los malos.

¿Es que van a comisión?

No se llama así, sino complemento de productividad. No lo digo yo, lo dice la propia ministra [de Hacienda, María Jesús Montero]. Es algo que ocurre en muy pocos países del mundo. Algunos en los que existía se suprimió, porque puede afectar, y nosotros creemos que así sucede, a la objetividad de un inspector. No estamos en contra de mejorar la productividad, sino de que se mida por la recaudación levantada, que por otra parte luego es anulada en sede económico-administrativa o en los juzgados.

¿Se van a dormir intranquilos muchas noches?

Nos vamos a dormir tranquilos porque hacemos lo máximo que podemos. Tenemos una vida complicada. Nos vemos obligados a hacer cosas por nuestros clientes y las hacemos con gusto, pero muchas veces no sabemos cómo explicarles después por qué se les levanta un acta.

¿Hay que bajar los impuestos sobre los hidrocarburos?

Son altísimos, una parte muy alta de lo que se paga. Es cierto que subirá el coste de la materia prima, pero en este momento y hasta que se resuelva la situación de fondo, por supuesto hay que rebajarlos, de lo contrario se va a poner en dificultades a muchas personas y empresas. Es urgente.