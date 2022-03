Los pescadores asturianos amarran por el alza del precio del gasóleo y la falta de camioneros

La flota pesquera asturiana empieza a amarrar. Se trata de una parada “a cuentagotas” de los pescadores asturianos que dejó ayer en el puerto a casi el 30% de las embarcaciones debido a los altos precios del combustible y la huelga del transporte, que impide la normal distribución de las capturas. Cada día que pase, explican los pescadores, más profesionales se irán quedando en tierra. Los que siguen saliendo al mar, relatan, son aquellos que no han tenido que llenar el depósito desde las subidas del gasóleo. Todo ello, coincidiendo incluso con las campañas del bocarte y de la xarda, que junto con la del bonito, son las que más beneficios aportan al sector. De no recuperar la normalidad sería “nefasto” para la flota, según el presidente de la Federación de Cofradías de Asturias, Adolfo García.

La Federación está a la espera de una reunión con el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, todavía sin fecha, para decidir qué medidas tomar ante la crisis. Una delicada situación a la que se suma ahora la huelga del transporte que impide mover el pescado por carretera con normalidad. De hecho, ya hay pescado en las cámaras que fue rulado ayer, pero que no pudo ser trasladado a los centros de comercialización y de exportación, ni a los mercados y grandes superficies.

Desde las cofradías advierten de que, si no se toman medidas o el transporte no vuelve a la normalidad “empezará a escasear el pescado y el marisco”. Los pescadores asturianos explican que ya no está enviando mercancía a País Vasco, Cataluña o Madrid porque no hay transporte. Sin clientes a los que colocar la mayor parte del producto, prefieren amarrar.