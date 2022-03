Bruselas permite cubrir el 50% de las nuevas inversiones productivas isleñas con dinero público

Canarias podrá inyectar desde el ámbito público hasta el 50% del capital necesario para poner en marcha nuevas inversiones entre este año y 2027. Bruselas dio ayer luz verde a las Directrices sobre las Ayudas de finalidad Regional revisadas (DAR), es decir, al mapa que le presentó España para señalar los territorios susceptibles de percibir estas ayudas y los topes para cada una de ellas. En este nuevo periodo, la intensidad máxima para la inversión en las Islas aumenta, en conjunto, en un 15%, según explicaron fuentes de la Dirección General de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.

En un tiempo en el que los fondos europeos van a tener especial protagonismo por la llegada de las partidas habilitadas para fomentar la salida de la crisis económica provocada por la pandemia, mantener al Archipiélago entre las regiones europeas (zona a) con mayor porcentaje de acceso a ese dinero público es una buena noticia.

Casi se podía dar por descontado, ya que se queda entre las más beneficiadas por su condición de región ultraperiférica. Mejor noticia es que se incremente la proporción, aunque no lo es la razón que lo provoca, «la bajada del PIB per cápita hasta el 75%» de la media de la Unión Europea (UE). «Se mantienen las bonificaciones RUP del 10% para aquellas cuyo PIB [per cápita] se sitúa por encima del 75% y del 20% para aquellas con un PIB igual o por debajo» de ese umbral, detalló el Gobierno regional. Las Islas están en el último de dichos casos.

«Desde luego son buenas noticias», avanzó el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara. En su opinión, se ha logrado «construir la estructura» de una buena cobertura de fondos públicos que «ahora falta que lleguen».

Lo aprobado ayer no significa en ningún caso la captación de más dinero público destinado a dinamizar la economía, tan solo la manera en que puede integrarse junto al capital privado para poner en marcha nuevos proyectos. Gran parte de ellos, deberán estar dirigidos, como mandató Bruselas al elaborar el plan de rescate de los países miembros más afectados por la pandemia de coronavirus, a la transición hacia un modelo energético más sostenible o la digitalización de los procesos, entre otros.

El tope máximo de inversión a cubrir en valor absoluto es de 50 millones de euros. Además, el porcentaje del 50% fijado aún puede ser mayor en el caso de las pymes. En el caso de las pequeñas, se contempla hasta un 20% de incremento sobre el tipo general, y en el de las medianas, hasta el 10% más; es decir en esos dos casos puede llegarse hasta el 60% y el 70% de la inversión inicial.