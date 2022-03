Los convenios ya cumplen en Canarias el ‘pacto de rentas’ que pide Sánchez

Los nuevos convenios colectivos suscritos en las empresas canarias ya cumplen la gran premisa del pacto de rentas que piden Pedro Sánchez y el Banco de España (BdE) para paliar los efectos perniciosos de la ola inflacionista. Un gran acuerdo entre patronal y sindicatos para moderar las subidas salariales y los costes empresariales –también los beneficios–, de forma tal que no se generen los temidos efectos de segunda ronda o segunda vuelta. Es decir, que la extraordinaria subida de los precios no sea la referencia para la revalorización de los sueldos, lo que a su vez desembocaría en sucesivos incrementos de precios y de salarios, una de las espirales más peligrosas para la economía. Para evitarlo, el gobernador del BdE, Pablo Hernández de Cos, recomendó este martes que la referencia para la mejora de las nóminas de los asalariados no sea el Índice de Precios de Consumo (IPC), que es el indicador que mide el coste de vida, sino el IPC sin los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, esto es, la llamada inflación subyacente. Lo cierto, sin embargo, es que los convenios colectivos que se estrenan este año en las Islas ya cumplen de sobra la recomendación de De Cos.

La inflación escaló el mes pasado en el Archipiélago hasta un histórico 6,8%, lo que significa que los precios, en general, han subido un 6,8% en el último año, o dicho de otro modo: que por lo que un año atrás se pagaban cien euros ahora hay que pagar 106 euros y 80 céntimos. La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores es así evidente, pero trasladar ese 6,8% a los sueldos, es decir, subirlos en el mismo porcentaje para que los asalariados no pierdan capacidad de compra, es abrir la puerta de par en par a esa temida espiral: la revalorización de las nóminas generaría más inflación, la mayor inflación restaría poder adquisitivo a las nóminas y así el círculo vicioso sería cada vez más y más grande. Por eso el gobernador del regulador bancario propone no tomar la inflación como referencia en la negociación colectiva, ahora en ese 6,8%, sino la inflación subyacente, que está en la Comunidad Autónoma en el 3%. ¿Por qué? Porque la inflación subyacente excluye del cálculo del coste de vida esos bienes –productos energéticos y alimentos sin elaborar– cuyos precios sufren grandes oscilaciones por eventos más o menos transitorios. Desde el temporal que afecta a las cosechas de los grandes países exportadores de alimentos hasta las guerras que, como ahora la de Ucrania, disparan los precios de la energía a niveles históricos. Así que el gobernador del BdE pide a empresas y trabajadores que pacten sus convenios sobre la base de la evolución prevista de la inflación subyacente. Hasta el 28 de febrero se registraron en la Comunidad Autónoma 42 nuevos convenios con efectos desde este mismo año. Acuerdos laborales que comprometen a 58 empresas y 7.915 empleados del Archipiélago, según los datos del Ministerio de Trabajo. Pues bien, la subida salarial media pactada es del 2,09%, de casi un punto por debajo de la inflación subyacente. Es más, se trata del segundo menor incremento salarial de todo el país, solo por detrás del 1,69% de Castilla y León. La media nacional es del 2,26%, también por debajo de la inflación subyacente en España –3%–, pero hay hasta cinco Comunidades Autónomas donde está por encima: Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco, donde la revalorización media oscila entre el 3,15% del Principado y el 5,16% de Euskadi.