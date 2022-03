CC pide urgencia para reducir los impuestos de hidrocarburos a los transportistas

El secretario general de CC, Fernando Clavijo, y el presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias, Agustín Espino, reclaman medidas urgentes al Ejecutivo canario para reducir la carga fiscal sobre los carburantes en el Archipiélago, con el objetivo de evitar los paros en el sector y la destrucción del tejido empresarial.

Agustín Espino criticó la subida astronómica del precio de los combustibles, que ha generado una gran polémica dentro del sector del transporte. En opinión de Espino, el "Gobierno de Canarias puede hacer, y mucho, por ayudar a los empresarios de dicha actividad", pero "están titubeando bastante". Este representante de la patronal indicó que el sector no puede esperar a finales de mes, cuando supuestamente se celebraria una reunión del Consejo de Ministros para abordar el asunto.

Espino, junto a su equipo, realiza una ronda de reuniones con diferentes grupos políticos para abordar este asunto y reclamar la adopción de medidas de forma urgente. Así lo planteó esta tarde en su visita a la sede de Coalición Canaria (CC) en Santa Cruz de Tenerife.

Estas declaraciones se producen después de que el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, se mostrara contrario a la bajada de impuestos pedida por los empresarios de las islas y recordara el escaso margen con el que cuenta el Ejecutivo autónomo para hacerlo, ya que el IGIC sobre el recibo de la luz para el 96 por ciento de la población canaria es del 0%, al igual que con los hidrocarburos.

Esta postura la expuso tras la reunión del Consejo Asesor y del Plan Reactiva, donde el líder del Ejecutivo también se mostró preocupado por si el encarecimiento de los combustibles acaba afectando "de manera importante" a los precios de los billetes de avión.

Agustín Espino busca el amparo de los distintos grupos políticos para "sensibilizarlos". A su juicio, la situación "es insostenible". Recordó que en estos momentos en el Archipiélago no está habiendo paros de las empresas y los profesionales del sector, "pero los habrá de un momento a otro, si esto no se resuelve; si nuestro Gobierno no toma una determinación para ayudar a un sector que", según las distintas administraciones, "es esenciales". El presidente de la Federación de Empresarios Canarios estima que, si fuera así, "cuídennos, porque, si no, tenemos que parar".

Espino manifestó que "el combustible nos está asfixiando, entre otras cosas que ya vienen de atrás", en relación a la absoluta paralización de la actividad turística durante los meses del confinamiento y su lenta recuperación en los meses siguientes, por ejemplo.

"La continuidad de este sector, que no vaya mucha gente al paro y, sobre todo, que no se destruyan empresas pasa por que se ayude al mundo del transporte", apuntó Agustín Espino, quien aclaró que "no vale, como dice el Gobierno central, que tendrá un Consejo de Ministros para fin de mes; el sector no aguanta de aquí a final de mes con los precios tal y como están ahora mismo para subsistir". Este portavoz de la patronal señaló que "la caída es inminente". Estima que "esta semana podríamos aguantar, porque entendemos que la palabra y las conversaciones deben estar por encima de los paros; y si esto no fuese así y nos vemos abocados a parar no es porque el sector quiera, sino porque no puede seguir operando".

Fernando Clavijo recordó que el transporte "es un sector que Coalición Canaria siempre ha apoyado, porque es esencial, pues en las islas si no hay transporte de personas o de mercancías, al final no hay actividad económica, no hay vida". Para el expresidente del Gobierno canario, ahora los empresarios se enfrentan a "un reto, después de una crisis en la que hemos tenido un cero en el sector turístico, imagínense ustedes lo que puede significar para el mundo del transporte, cuando está empezando a moverse la cosa, viene esta subida del precio de los hidrocarburos", que hace inviable la capacidad económica y financiera de estas empresas.

En opinión de Clavijo, el Gobierno tiene capacidad, normas y fiscalidad para poder intervenir de forma inmediata. Para el líder de CC, una cosa es que esperen a las medidas que la Unión Europea o el Gobierno español tome, "pero es que Canarias también tiene que hacer su tarea y no podemos esperar a que primero la hagan los otros".

Recordó que esa toma de decisiones urgentes es lo que CC pidió cuando presentó su paquete de medidas de reducciones fiscales y bonificaciones el pasado lunes. Clavijo se mostró a favor de revisar algunos contratos con la administración autonómica, como es el caso de las empresas de transporte escolar, pues si no se adaptan los precios en función del gasto en hidrocarburos, dichas sociedades mercantiles "pierden dinero".

Para Clavijo, "hay mucho por hacer". Y, una vez más, se volvió a ofrecer al Ejecutivo autónomo para ayudar en este ámbito. "Si el Gobierno no tiene idea o capacidad, estamos aquí para ayudar, para poner a disposición los votos y hombres y mujeres de CC para que esas medidas se tomen, pero de manera inmediata", señaló el secretario general de CC.

Sobre las declaraciones realizadas por parte de Ángel Víctor Torres de que no se pueden bajar más los impuestos de los hidrocarburos, Fernando Clavijo dijo que "no es cierto". Apuntó que, por un lado, el IGIC para la energía está al 3 por ciento para las personas jurídicas. Y, en el ámbito de los combustibles, "estamos hablando de que se cobra 288 euros por cada mil litros", explicó. En el caso de los transportistas, se les devuelve el 68 por ciento, es decir, que "todavía hay un 32 por ciento de margen, porque lo que pedimos es que se le devuelva íntegro", manifestó el líder de CC y senador.

"Y no estamos hablando de que esto sea de por vida, estamos hablando de afrontar en el año 2022 una circunstancia sobrevenida que requiere medidas contundentes y ágiles", comentó. Clavijo recordó, tal y como explicó el pasado lunes, que al Gobierno de Canarias le sobraron más de 600 millones de euros de lo gastado del presupuesto del 2021.

Puntualizó que las empresas del transporte juegan con una competitividad y unos márgenes "muy justitos", por lo que cualquier variación les lleva a entrar en pérdidas. "No se trata de comentar, esperar a ver qué hacemos", dijo. "Y si no tienes los apoyos parlamentarios porque tus socios de gobierno no te quieren apoyar, CC apoya esa medida y no vas a tener ningún problema", concluyó el expresidente canario.