Canarias resiste: las reservas van en aumento aunque el ritmo se ralentiza

El sector turístico canario resiste en las primeras semanas de la crisis internacional causada por la invasión rusa de Ucrania. Las reservas para las vacaciones de verano siguen incrementándose pese al nuevo escenario de incertidumbre económica provocado por Vladímir Putin. Un escenario que preocupa de manera especial en Alemania por su altísima dependencia energética del gas ruso, ya que una eventual interrupción del suministro pondría en jaque a la economía germana, es decir, a la economía del segundo país que más turistas envía al Archipiélago. Con todo, y al menos de momento, los europeos no han materializado la inquietud por la situación en Ucrania en cancelaciones masivas de sus vacaciones. De hecho, el número de reservas activas de cara a la próxima temporada estival –de abril a octubre– aumentó un 10,8% en la última semana con respecto a la semana anterior.

Así lo avanzó este viernes la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, antes de reunirse con los representantes de la patronal industrial de las Islas para abordar los efectos de la crisis en las fábricas de la región. La representante del Ejecutivo autonómico explicó que, por ahora, las reservas de los turistas para pasar parte del verano en el Archipiélago no se han parado. Sí se han ralentizado, pero no parado. Y lo que es más importante: «No se detectan cancelaciones». Castilla puntualizó que sí se está registrando un mayor volumen de «postergaciones», esto es, de reservas previstas para unos días determinados que se pasan para algo más tarde, pero no cancelaciones. «En todo caso», insistió la consejera, dentro de una tendencia generalizada que sigue siendo positiva; a menor ritmo pero positiva. «Estamos analizando semana tras semana cómo van las reservas, y el último dato disponible es que las reservas activas para el verano son un 10,8% superiores a las de la semana anterior», subrayó Castilla.

Y no solo las reservas resisten contra viento y marea los nubarrones que acechan la economía del continente. También la conectividad aérea parece estar garantizada. Es más, las cifras en este caso incluso se mantienen por encima de las de antes de la irrupción del coronavirus, en concreto más de un 8% por encima. «De momento, la conectividad programada con las Islas sigue siendo para este verano superior a la del último verano precovid; contamos con casi 10,8 millones de plazas aéreas ofertadas, un 8,3% más que en el verano de 2019», expuso la responsable del área de Turismo en el Gobierno regional.

En cualquier caso, Castilla hizo un llamamiento a la mesura a la hora de valorar las previsiones turísticas. Sobre todo porque pese al atractivo que Canarias mantiene intacto como destino seguro se da por descontado que la demanda global va a reducirse. En general, «todos los destinos turísticos van a bajar», precisó en esta línea la consejera, pero también es cierto –agregó– que no todos los destinos tienen tantas posibilidades como las Islas para convertirse en una suerte de destino refugio. Básicamente porque el Archipiélago no solo es un destino seguro, sino que, además, está relativamente lejos de la zona del conflicto, como también lo está su espacio aéreo.

Destinos más próximos a la Europa del Este, o para los que sea necesario sobrevolar el espacio aéreo próximo a la zona en conflicto, van a sufrir en mayor medida esa retracción de la demanda turística global. De modo que es previsible que la competencia se reduzca, y es esto lo que Canarias intentará aprovechar para minimizar las consecuencias de la crisis en su principal industria.

Castilla expuso que las campañas promocionales continúan con normalidad –salvo en Rusia, donde se han cancelado– y que Estados Unidos es el gran objetivo de la campaña para «diversificar» los mercados donde pescar visitantes.