Canarias aspira a crear 784 empleos industriales al año en el próximo lustro

El Gobierno de Canarias asume el compromiso de poner los cimientos para fortalecer la industria regional. La meta del Ejecutivo no solo es contener el progresivo debilitamiento del sector, que hoy emplea a unas 10.000 personas menos que a comienzos de siglo, sino doblar la curva descendente e iniciar un período de crecimiento. Tanto en número de empresas como en número de trabajadores. Si la nueva Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC) es un éxito, el sector secundario ganará 557 empresas y 3.919 trabajadores en los próximos cinco años. Para ello hará falta crear una media de 784 empleos anuales.

La consejera de Industria del Gobierno autonómico, Yaiza Castilla, presentó ayer la EDIC 2022- 2027 a los miembros del Observatorio Industrial de Canarias, el principal órgano asesor del Ejecutivo en la materia. La evaluación del observatorio es el último paso antes de que la estrategia llegue a la mesa del Consejo de Gobierno, algo que, salvo imprevisto, ocurrirá este jueves. La EDIC para el próximo lustro es si cabe más relevante que las anteriores porque debe frenar la pérdida de peso de un sector cuya vital importancia quedó de manifiesto al inicio de la pandemia. Pese a los esfuerzos de empresarios y trabajadores, el coronavirus evidenció entonces que ni el país ni mucho menos la Comunidad Autónoma tenían una industria capaz de fabricar lo que el país y las Islas necesitaban y en la medida en que lo necesitaban. Ya no solo se trata de que la actividad gane peso para así contribuir a la diversificación de la economía isleña, sino de sentar las bases para que su crecimiento sea sostenible y, con el tiempo, al menos acercarse a ese 20% del PIB que recomienda Bruselas. Un objetivo a largo y tal vez a larguísimo plazo y que, por tanto, excede del horizonte temporal de la nueva EDIC, si bien es hacia el que se orienta la estrategia. Se trata, cabe insistir, de poner los cimientos.

En estos momentos, el Valor Añadido Bruto (VAB) de la industria en la economía canaria es de un 6,2%. Eso si se toma como referencia el ejercicio de 2019, ya que las cifras de los dos últimos años no reflejan del todo la realidad del sector por las alteraciones generadas por la crisis de la covid. De este modo, la industria supone el 6,2% de la producción de la economía regional –el Producto Interior Bruto, el PIB, no es más que el resultado de añadir al VAB los impuestos indirectos–. Dicho de otra forma: de cada cien euros del valor total de los productos y servicios que se fabrican y se prestan cada año en el Archipiélago, solo seis euros y 20 céntimos corresponden al sector secundario. En toda España, que ya de por sí está entre las grandes economías menos industrializadas del Viejo Continente, el peso de la industria llega al 15,8%. La media en la Unión Europea es del 19,1%. Así que Canarias no es que esté lejos de ese 20% que ambiciona Bruselas, es que está muy lejos de una media nacional que de por sí está muy lejos de la media europea. Las Islas están una vez más a la cola de la cola, de ahí que el principal objetivo que se desprende de la EDIC sea el de convertirse en punto de inflexión.

La gran meta

La gran meta para 2027 es que la aportación de la industria a la economía pase de ese 6,2% a un 7,7%. Serían 1,5 puntos más, un considerable incremento de algo más del 24%. En términos cuantitativos, el VAB del sector pasaría de los actuales 2.650 millones de euros a alrededor de 3.300 millones. Un objetivo «viable y realista», tal como subrayó la consejera Castilla tras la reunión del Observatorio Industrial de Canarias. El escenario previsto por el Ejecutivo es que en 2027 haya 5.499 empresas en la industria manufacturera, 509 más que en estos momentos, y hasta 525 en sectores de alta tecnología, 48 más que en la actualidad. Además, la intención es que para entonces haya 637 firmas con más de diez empleados, cuando ahora son 579. En definitiva, en los tres casos se calculan incrementos del 10%, el mismo porcentaje de crecimiento que se prevé en la mano de obra. Así pues, de cumplirse los pronósticos del Gobierno, de aquí a cinco años trabajará en la industria un total de 43.112 personas, 3.919 más de las 39.193 que lo hacen hoy en día. «No es descabellado pensar en disponer en Canarias de unas 50 o 60 empresas más que superen los diez empleados», subrayó la consejera.

La EDIC se detiene en las fortalezas y debilidades de la actividad en las Islas. Entre estas últimas están de alguna forma las mismas debilidades del tejido productivo en su conjunto: su pequeño tamaño –las empresas tienen una media de 6,8 personas en plantilla, frente a las 13,9 de la media nacional, y hasta un 45%, casi la mitad, no tiene empleados– y los sobrecostes inherentes a la insularidad y la lejanía de la Europa continental. Unos sobrecostes que según los cálculos de los técnicos de la consejería representan hasta un 20,8% de todos los gastos de las fábricas del Archipiélago, un montante de 1.088 millones de euros.

Hay que tener en cuenta que se trata de costes que no tienen las industrias de la Península, de ahí la peor posición competitiva que sufre el sector en Canarias y de ahí la vital importancia del Régimen Económico y Fiscal y sus medidas compensatorias. Un mal que las fábricas isleñas comparten, en general, con las empresas de los otros dos grandes sectores, la agricultura y los servicios, pero que les hace aún más daño que a estas últimas. De hecho, los sobrecostes equivalen en la industria al 29,7% de su facturación –excluidos los subsectores energético y del agua–, 21,7 puntos más que la media de todas las actividades. ¿A qué se debe esta diferencia? Pues a que las industrias necesitan traer muchas materias primas y muchos productos semielaborados de fuera, y lógicamente les sale más caro que a sus competidoras de Cádiz, Madrid o Barcelona.

En cuanto a las fortalezas, que las hay, destaca la consolidación del subsector manufacturero como actividad «estratégica», hasta el punto de que 4.990 de las 5.747 empresas que integran el sector industrial se dedican a las manufacturas. También su mayor productividad, que llega a los 67.814 euros por persona frente a los 50.668 de la media de los trabajadores de todos los sectores. Además, el sueldo medio en la industria canaria es de 23.181 euros, un 11% por encima del salario medio interprofesional, que es de 20.861 euros.