El sector agrícola canario mira con preocupación lo que ocurre en Ucrania. No solo porque, tal y como ya han alertado, el conflicto disparará el precio del cereal, la electricidad o la gasolina, lo que aumentará sus costes de producción, sino que ahora se teme que países terceros de África o Sudamérica, que hasta ahora exportaban a Ucrania o Rusia inunden los mercados españoles y europeos con el excedente de los productos que no han podido vender allí tras el estallido de la guerra.

«Efectivamente es muy posible que todo lo que estaba previsto que fuera para esos países se quede en zonas intermedias», valora Ángela Delgado, presidenta de la Asociación de agricultores y ganaderos de Canarias (Asaga), quien considera que el producto del Archipiélago que podría verse más afectado es el plátano, ya que la entrada de una gran cantidad de banana procedente de otros países tiraría a la baja los precios.

Los productores sudamericanos empiezan a notar ya las consecuencias de la guerra. El cierre del puerto ucraniano de Odesa ha dejado en el aire la exportación de 2,5 millones de cajas de banano ecuatoriano a la semana. Algo que provocará que la fruta que estaba en camino a este país tenga que ser desviada a otros mercados.

Las sanciones económicas impuestas a Rusia, la depreciación de su moneda y la desconexión del país del sistema financiero también complicará mucho las transacciones por lo que los exportadores pueden tratar de buscar otros destinos más atractivos para sus productos.

«Todo esto va a significar que haya retención de mercancía y que nuestros productos se vean perjudicados», lamenta Delgado, que explica que las frutas y hortalizas canarias no se exportan a los mercados ucranianos o rusos pero sí a otras regiones europeas y a la Península por lo que una sobre oferta no sería el mejor escenario para ellos, ya que reduciría todavía más los precios.

Delgado hace hincapié en el plátano de Canarias que ya tiene que competir de forma habitual con la banana producida por países terceros en los que existen unos menores costes, por lo que una mayor presencia de la fruta sudamericana dañaría mucho las ventas y podría hacerle perder cuota de mercado en la Península. «Tal y como están ahora las cosas con todos los precios al alza es normal que la gente se decante más por lo más barato», sostiene, algo que «nos puede hacer perder a una parte de nuestros clientes más fieles».

El temor de una sobre oferta también se extiende a otros productos como los cítricos y algunas hortalizas, que aunque no tiene una producción mayoritaria en Canarias sí es importante en otros territorios del país.

De hecho, la Asociación de Exportadores de Fruta Fresca del Hemisferio Sur (Shaffe) ya ha advertido que está «revisando» sus planes porque las ventas que hasta ahora se dirigían tanto a Ucrania como a la Federación Rusa podrían comercializarse en «otros destinos diferentes».

Otro de los países productores de frutas y hortalizas con mucha presencia en este mercado es Marruecos, que tras el veto ruso a las exportaciones de la Unión Europea –en respuesta a las sanciones económicas que se les impusieron en 2014 tras la anexión de Crimea– logró ocupar el hueco que dejaron las exportaciones españolas y de otros países europeos. Por lo que si decidiera cambiar el destino de sus producciones podría suponer daños para las exportaciones españolas.

Ante esta situación, los exportadores canarios de frutas y hortalizas están «expectantes». Así lo asegura Gustavo Rodríguez, portavoz de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex). «A nosotros el conflicto no nos afecta directamente porque nuestras exportaciones no llegan a estos mercados», explica. Pero sí reconoce que si se llega a producir una inundación de productos «habría que ver si el mercado es capaz de absorberlos». Aún así, considera que los exportadores de países terceros no lo tendrían nada fácil para desplazar a los productos canarios, que ya cuentan con contratos de campaña firmados.

Para Rafael Hernández, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en las Islas, el principal problema es que las producciones que llegarían a los mercados donde también se venden las frutas y hortalizas canarias tienen unos costes menores y por lo tanto más facilidad para competir en precio. Además, insiste en que uno de los efectos más graves que tendrá esta guerra para el sector primario será la subida del precio del cereal, lo que disparará el coste de la alimentación del ganado.