La premura inunda el Consejo de Gobierno de proyectos de energías renovables

El visto bueno a proyectos de parques eólicos y plantas fotovoltaicas ha cobrado un especial protagonismo en las últimas reuniones del Consejo de Gobierno de Canarias. Desde el 27 de enero se han aprobado once iniciativas que suman 58,38 megavatios de potencia. El tiempo apremia y se hace necesario alumbrar en su parte administrativa la penetración de energías renovables que cimentaron las subastas de potencia del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) incentivadas con fondos europeos.

El presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodríguez de Azero, alertó hace poco más de una semana del retraso que acumula el papeleo. Siempre según los promotores, la Consejería de Transición Ecológica del Ejecutivo autonómico se comprometió, sin éxito, a dejar resueltos los expedientes antes de terminar 2021.

La premura empresarial la motiva la necesidad de tener funcionando todos los parques y plantas antes de que finalice este año. De lo contrario, los alrededor de 40 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Regional (Feder) retornarán a Bruselas y la iniciativa privada perderá los avales que formalizó para entrar en las subastas.

El departamento que dirige José Antonio Valbuena pidió calma y aseguró que antes de acabar febrero estaría terminado el trabajo. Por tanto, si ha llamado la atención el protagonismo de las fuentes renovables en las últimas semanas, es de esperar que no pierdan intensidad en las sucesivas. Al contrario, sobre todo teniendo en cuenta que los cronogramas administrativo y técnico no viajan en paralelo. No basta con tener un papel, sino que es necesario que llegue, en el caso de la eólica, antes de que los vientos más intensos del año –a partir de mayo– impidan cimentar y poner en pie los aerogeneradores.

Hasta la fecha es la reunión del 10 de febrero del Ejecutivo la que más iniciativas ha sacado adelante

Razón no les falta a Valbuena y su equipo cuando aseguran que trabajan sin escatimar esfuerzos. El 27 de enero introdujeron en el orden del día del Consejo de Gobierno el proyecto de decreto para la ejecución del parque eólico La Morra (7,05 megavatios), que Alas Capital y Gas Natural promueven en la localidad tinerfeña de Arico. Desde entonces ha habido otras dos reuniones del Ejecutivo, con otros seis y tres proyectos impulsados, respectivamente.

Sin embargo, los 29,93 megavatios de potencia eólica y los 28,45 megavatios de eólica que han visto la luz en el último mes no sacan a los empresarios de su percepción de lento goteo con el que sus iniciativas ven la luz. Tan cierto como que se ha producido un acelerón en las últimas semanas que debería convertirse en aluvión para alcanzar el objetivo de descarbonizar las Islas en el año 2040.

Echando la vista atrás, el 29 de diciembre fue la fecha en la que recibieron el visto bueno los primeros cuatro proyectos dentro del presente curso político. Todos ellos en La Gomera, tres eólicos que suman 7,05 megavatios y uno fotovoltaico de 0,7. Todos ellos también con idéntico promotor, Siempre Viva Gigante SL, la hijuela con la que la Ecoener del gallego Luis Valdivia, que ya cuenta con notable presencia en el sector de las renovables en el Archipiélago, ha irrumpido en la isla colombina.

El 20 de enero fue el parque eólico Bahía de Formas (1,8 megavatios) que la empresa Eólica del Sureste SLU promueve en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) el que recibió el visto bueno. Justo siete días después, le tocaron las buenas noticias al mencionado proyecto eólico La Morra.

Hasta la fecha ha sido el Consejo de Gobierno del 10 de febrero el más productivo en el capítulo de las energías limpias. Dicha sesión finalizó con luz verde para cuatro iniciativas fotovoltaicas y otras dos eólicas. Tradicionalmente ha sido Tenerife la isla más volcada en el aprovechamiento de la luz solar para la generación de energía. Tres proyectos aprobados ese día, todos ubicados en Arico, lo demostraron: Atalaya, de 3,5 megavatios y propiedad de Disa Renovables SL; y Guía I (5,55 megavatios) y Guía II (2,35), ambos promovidos por JPD Eólico y Fotovoltaico del Sureste, S.L.

El último cónclave del gabinete de Torres aprobó tres proyectos de plantas fotovoltaicas

La planta fotovoltaica La Rosa (2,53 megavatios), de la mercantil Cardoncillo Gris, S.L –otra ramificación localista de Ecoener– para Puerto del Rosario completa el póquer del aprovechamiento del sol correspondiente a esa jornada. Un proyecto este que amenaza con judicializarse. El Ayuntamiento de la capital de Fuerteventura lo rechaza por considerar que los más de 30.000 metros cuadrados que ocupará invaden terrenos calificados como urbanizables en el planeamiento municipal.

Los dos parques eólicos que superaron el trámite fueron los de Agüimes, de 9,6 megavatios que impulsa Naturgy Renovables en el municipio del mismo nombre y La Punta II, de 10,8 megavatios que Satocan Conservación y Mantenimiento S.L instalará en Santa Lucía de Tirajana. El Cabildo de Gran Canaria ha mostrado su interés para hacerse con el 25% del primero de dichos proyectos.

Por último, en el Consejo de Gobierno del jueves de la semana pasada se aprobaron tres proyectos fotovoltaicos: El Escobar I y El Escobar II (ambos de 3 megavatios), sitos en Ingenio y de Naturgy Renovables SLU, y la planta fotovoltaica (10 megavatios) que Loro Parque SA promueve en Arico.