Las dos grandes patronales preparan el ‘cambio de guardia’ en la presidencia

Las dos grandes patronales de la Comunidad Autónoma, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), su gemela en la demarcación de Las Palmas, enfilan ya el proceso de renovación de sus directivas. Tanto José Carlos Francisco al frente de la CEOE-Tenerife como Agustín Manrique de Lara en la presidencia de la CCE están ya en el tiempo de descuento de sus respectivos mandatos. Uno y otro cierran sendas etapas de estabilidad y fortalecimiento del diálogo entre ambas organizaciones –la percepción de una única gran patronal canaria ha sido mayor que nunca por la sintonía demostrada entre los empresarios de una y otra provincia– y también con el Gobierno regional y los sindicatos, sobre todo tras el estallido de la pandemia de coronavirus, que obligó a un esfuerzo común de todos los agentes sociales. Ahora, en las postrimerías de los mandatos de Francisco y Manrique de Lara, dos nombres propios sobresalen en la carrera por la sucesión: Pedro Alfonso en la provincia tinerfeña y Pedro Ortega en la de Las Palmas.

El proceso va algo más rápido en la CEOE-Tenerife. La junta directiva de la patronal de las islas occidentales ya vio en su reunión de ayer la propuesta de un amplio grupo de empresarios para que Alfonso asuma la presidencia. Hay que recordar que José Carlos Francisco está a punto de concluir su segunda etapa consecutiva llevando las riendas de la organización, con lo que no puede optar a un tercer mandato, es decir, que la renovación es un imperativo de los estatutos de la CEOE. En este sentido, la candidatura de Pedro Alfonso representa una línea de continuidad del trabajo que viene desarrollándose durante la presidencia de Francisco. No en vano, Alfonso –que en su día fue uno de los fundadores del movimiento de los jóvenes empresarios de Santa Cruz de Tenerife– es el actual secretario general de la CEOE, cargo en el que tuvo un paréntesis entre mediados de 2017 y comienzos de 2021, cuando regresó al puesto una vez finalizada su etapa como vicepresidente –primero– y presidente en funciones –después– del consorcio de la Zona Especial Canaria (ZEC), el área de baja tributación de la Comunidad Autónoma. Vinculado a la gran patronal de la provincia tinerfeña desde hace treinta años –es secretario general desde 1998 con la excepción de esos tres años y medio de excedencia por sus responsabilidades en la ZEC–, el empresario, que compatibiliza su cargo en la CEOE-Tenerife con la presidencia de la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), concita así las simpatías de un amplísimo sector empresarial de Tenerife, de ahí el no menos amplio apoyo a su candidatura.

Los dos Pedros encarnan líneas de continuidad y estabilidad en el sector empresarial

En la reunión de la junta directiva de la CEOE-Tenerife celebrada en la tarde de ayer, el nombre de Alfonso –firme defensor del diálogo social, hombre de consenso y conocedor como pocos de los resortes de la patronal– fue el único sobre la mesa, si bien aún queda tiempo para que puedan presentarse otras candidaturas.

En el caso de la CCE, donde Manrique de Lara está en el año extra de presidente que la patronal acordó para no tener que celebrar el proceso en lo peor de la pandemia, otro Pedro aparece como firme candidato a relevar a De Lara: Pedro Ortega. El exconsejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, cargo en el que estuvo durante la presidencia de Fernando Clavijo, también concita, como su tocayo en las islas occidentales, una amplia simpatía entre los empresarios, en este caso los de la provincia de Las Palmas. El mismo presidente de la CCE explicó ayer que Ortega «lo ha demostrado todo a estas alturas», con lo que de algún modo bendijo la posibilidad de que sea su sucesor al frente de la Confederación Canaria de Empresarios.

El proceso de renovación de los órganos directivos se abrirá en la CCE a finales de marzo o principios de abril, y es probable que a la previsible candidatura de Ortega también se presenten alternativas. Otro de los nombres que disfrutaría de amplio apoyo es José Cristóbal García, actual secretario general de la organización y quien junto con Manrique de Lara ha formado un tándem muy valorado en los últimos años. No obstante, García –de quien casi todos tienen claro que sería un «gran» presidente de la patronal– no será contendiente, al menos en principio.