El envío de paquetes a Canarias sufre una demora superior a los 40 días

Mes y medio después de finalizar las fiestas navideñas Canarias sigue sufriendo un retraso crónico en los envíos de paquetes. Las quejas de los usuarios de Correos se multiplican en las redes sociales y en los foros de internet por los problemas de logística que están afectando a las Islas y que provocan que se estén acumulando medias de retraso de entre 30 y 40 días, incluso más, en la llegada de los pedidos, cuando antes eran de menos de 20 días.

Como si de una tormenta perfecta se tratase, confluyen diversos factores que han propiciado una situación que se ha deteriorado más que en años anteriores. Entre estos factores se encuentran los problemas de personal y logística inherentes a Correos que viene arrastrando en los últimos tiempos, el fuerte incremento que se ha experimentado en Canarias de las compras online a raíz de la pandemia y, por otro lado, los cambios en la normativa del autodespacho aduanero para los paquetes de bajo valor, que desde noviembre ha asumido Correos y que ha provocado una ralentización de los procesos para identificar y dar curso a la paquetería.

Correos niega la mayor y asegura que «la situación de los envíos a Canarias está regularizada». La empresa pública admite que «puede que existan casos de envíos pendientes puntuales debido a la falta de información de origen, pero todo ello dentro de la normalidad operativa habitual». Fuentes de Correos aseguran que «sigue poniendo toda su infraestructura logística al servicio de la ciudadanía de Canarias y desde el 15 de noviembre –cuando asumió el autodespacho– ha gestionado y realizado cerca de dos millones de envíos a las Islas Canarias».

Esta posición de la empresa no es compartida ni por muchos usuarios ni por los sindicatos con representación en Correos. Víctor López es grancanario y administra unos de los grupos de usuarios más destacados en Facebook en el que se da voz a las múltiples quejas en relación con la situación de los envíos a Canarias. López niega que el problema se reduzca a los trámites aduaneros que ha asumido Correos desde noviembre: «no es verdad que la culpa sea de la Agencia Tributaria ni de Aduanas, el problema es el de siempre cada vez que llega las navidades con la acumulación descomunal de paquetes y los problemas de logística de Correos», explica este usuario, que también critica a los transportistas, que «desvían la atención culpando a otros» mientras se acumulan los retrasos para que llegue la paquetería a las Islas.

Desde noviembre Correos tiene que realizar el despacho de la tramitación de bajo valor que se derogó en la zona del IVA y que Hacienda trasladó a Canarias en paquetería de menos de 150 euros con el IGIC. «Correos no tiene personal cualificado para asumir el control de los paquetes y su tramitación en los centros de tratamiento automatizado (CTA) de Gran Canaria y Tenerife», añade López, que administra en Facebook las quejas de centenares de ciudadanos que ven cómo, más allá de los retrasos habituales de Navidad, hay paquetes que desde octubre o noviembre acaban de llegar a sus destinatarios o ni siquiera han llegado todavía.

El embudo que se genera en los dos centros logísticos de Correos en Canarias se traslada después a las distintas oficinas de la empresa que se encargan de distribuir la mercancía. Pero antes el verdadero tapón, denuncian los usuarios, se crea en Madrid, donde existe un atasco de la paquetería con destino a Canarias por problemas en la logística y demoras en los transportes para llevar los envíos a las Islas, sobre todo en contenedores, que se unen a los problemas acumulados en el tráfico internacional de mercancías.

Falta de personal

Las críticas sindicales se suceden y los representantes de los trabajadores advierten que una buena parte de los problemas de Correos se debe a la falta de personal en las Islas Canarias y al efecto embudo existente en Madrid. El dirigente de Comisiones Obreras (CCOO) en Correos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Segura, advierte que la empresa estaba avisada con suficiente antelación que desde noviembre asumía el autodespacho de la paquetería de bajo valor y, sin embargo, «los centros de tratamiento no están preparados y no se ha adecuado la plantilla para asumir esta tarea, que dificulta la logística». Las afirmaciones de la empresa de que no hay problemas en los envíos «no tiene nada que ver con la realidad del día a día» y para ello el dirigente sindical pone como ejemplo las quejas que un día sí y otro también llegan sobre paquetes que no llegan a sus destinatarios.