'Financial Times' destaca a Canarias entre las zonas con mejor atracción de inversión Financial Times, en su ranking European Regions of the Future, ha señalado que Canarias es la décima región de Europa en estrategia de atracción de inversiones entre casi 356. Canarias se sitúa en el ranking junto a ciudades como Brabante, Irlanda del Norte, Glasgow, Austria Baja, Zúrich, Mánchester o el País Vasco