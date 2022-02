Aena aplicará a partir de marzo una rebaja del 3,17% de las tarifas que cobra a las aerolíneas, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya dado el visto bueno a la estructura de precios que propuso el gestor de los aeropuerto y que las compañías aéreas rechazan, en busca de un recorte mayor. Así lo recoge El Periódico de España.

Aena, controlada en un 51% por el Estado español a través de Enaire, podrá tener un ingreso máximo por pasajero ajustado (IMAAJ) de 9,95 euros por cada viajero. La rebaja de las tarifas se aplica de manera lineal en cada uno de los servicios aeroportuarios por los que se cobra a las compañías aéreas (aterrizaje, servicios de tránsito, meteorología, seguridad, estacionamiento, pasajeros, pasajeros con movilidad reducida, uso de pasajeros, handling, catering y gestión del combustible).

Las compañías aéreas reclamaban un recorte aún mayor. La patronal internacional de las aerolíneas IATA y el gigante del bajo coste Ryanair han iniciado un procedimiento de conflicto contra la modificación de las tarifas aeroportuarias de 2022, según ha desvelado Aena, que confirma que el recurso no paraliza la aplicación de los nuevos precios, y augura que no fructificará y las tarifas aprobadas por Competencia no serán revisadas.

Costes por la pandemia

La CNMC, organismo encargado de supervisar y controlar las tarifas aeroportuarias que se actualizan cada ejercicio, ya resolvió en diciembre que Aena podría repercutir a las aerolíneas a través de sus tarifas los costes sanitarios y operativos que asumió el gestor de los aeropuertos por la pandemia, en total 140 millones de euros. Se trata de costes de 59 millones de en 2020 y de otros 81 millones en los primeros nueve meses de 2021.

Ante la falta de acuerdo entre Aena y las compañías aéreas sobre el momento en que había que repercutir estos costes a las tarifas del operador, la CNMC ha decidido integrarlos en el cálculo de la variación tarifaria correspondiente al ejercicio 2022.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que agrupa a cerca de 60 compañías que operan en España, considera que la rebaja del 3,17% de las tarifas podría ser mayor si no se repercutiera a las compañías aéreas los costes por las medidas y controles sanitarios en los aeropuertos por el covid-19.

“Trasladar costes adicionales a un sector enormemente afectado por la crisis sanitaria no contribuye a su tan necesaria recuperación, clave para la economía de nuestro país”, subraya Javier Gándara, presidente de ALA y director general de easyJet en España, quien reclama que el Estado asuma la totalidad de los costes en los que haya podido incurrir Aena para que no se traslade a las aerolíneas y éstas no se los repercutan a los clientes en el precio de los billetes. “Siendo estos controles realizados en aeropuertos frente al covid-19 una cuestión de salud pública, no entendemos que el Estado se desentienda de su responsabilidad de sufragar sus costes y los cargue a las compañías aéreas”.