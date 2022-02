La venta de vivienda roza cifras precovid con los precios más altos en 12 años

El 2021 fue un año dulce para el sector inmobiliario en Canarias. Después de la debacle provocada por el estallido de la pandemia en 2020, que desplomó las operaciones, el número de compraventas se elevó un 43,7% en el Archipiélago durante el pasado ejercicio quedándose muy cerca de las cifras precovid. En total, se realizaron 24.749 transacciones inmobiliarias, que convirtieron a las Islas en la segunda comunidad autónoma con un mayor incremento. Ni siquiera los precios, que son los más de los últimos doce años, parecen apaciguar la fiebre inmobiliaria que se ha desatado en los últimos meses.

Isidro Martín, delegado de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI) en Canarias, explica que la razón de que Canarias se encuentre entre las regiones del país con un mayor aumento de las ventas es, precisamente, que fue una de las comunidades en las que la caída fue más acusada debido a la pandemia. La desaparición del comprador internacional, vital para el mercado inmobiliario insular, y los efectos económicos de la crisis golpearon con fuerza al sector que registró una reducción de las ventas del 31,7% en 2020, la más alta de toda España, según los datos recopilados por el Consejo General del Notariado. Un factor que evidencia la importancia que tiene el turismo no solo por las adquisiciones de extranjeros, "que suponen hasta un 40% y que de repente las dejamos de tener y ahora estamos recuperando", sino para buena parte de los compradores en Canarias que de una manera u otra dependen económicamente de esta actividad.

Los buenos datos del año pasado se han generado, por tanto, por el regreso de los compradores no nacionales pero también han sido engordados por multitud de operaciones que deberían haberse desarrollado a lo largo de 2020 y que no se materializaron por la pandemia. En 2021, los bajos tipos de interés y el ahorro acumulado durante los peores meses de la emergencia sanitaria, animaron a muchos a dar el paso de convertirse en propietarios.

Y todo esto, a pesar de que los precios se han disparado. Los compradores destinaron 1.604 euros a pagar cada metro cuadrado de su nueva casa, lo que supone casi un 8% más que hace un año. Para encontrar una cifra más alta hay que remontarse hasta 2009, cuando se pagaba a 1.636 euros. Sin embargo, Martín advierte de que se trata de precios medios que se ven afectados a la baja por los de la vivienda de segunda mano. "El precio por metro cuadrado de los inmuebles nuevos en las capitales canarias pueden estar ya sobre los 3.000 euros", valora y no descarta que a lo largo de este año el precio medio pueda alcanzar los 1.800 euros en el Archipiélago, lo que nos situaría en cifras que no se veían desde antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. "Seguimos teniendo el mismo problema, una demanda creciente y muy poca oferta", evidencia.

Al desface entre el exiguo número de viviendas que se vende y la mayor cantidad de compradores se unen otros condicionantes que pueden espolear el precio. "El encarecimiento de la mano de obra y de los materiales hacen prever seis meses de subida", sostiene Martín. Por lo que "lo poco nuevo que hay se vende carísimo y casi sobre plano" mientras que el alza del precio de las reformas eleva el montante total que deben afrontar los compradores si quieren acondicionar su vivienda de segunda mano.

Por lo que este experto inmobiliario prevé que los precios continúen subiendo a lo largo de 2022 aunque podrían quedar amortiguados si los grandes tenedores de vivienda, castigados por la nueva ley estatal que regula el precio de los alquileres, decidan sacar al mercado parte de su stock. "Puede ser que estos grandes fondos saquen a la venta propiedades porque no les interesa ya tenerlas en alquiler", indica, aunque considera que sus efectos no se notarán antes de final de año. Una maniobra que donde primero se percibirá será en el mercado del alquiler. "Podrá producirse un estrangulamiento pero no será inmediato y los arrendamientos se encarecerán", apunta.

El año pasado se produjo a nivel nacional un boom inmobiliario que elevó las cifras de operaciones por encima de las anteriores a la pandemia. A lo largo de 2021 se produjo una remontada de las compraventas y de los precios, impulsados por la reactivación de la demanda influida también por las condiciones de financiación muy ventajosas. En toda España se cerraron 676.775 transacciones inmobiliarias, un 38,1% más que en Año I del coronavirus. Para encontrar un año en el que se hubieran producido en el país más ventas de casas hay que trasladarse hasta los inicios de la crisis financiera, concretamente a 2007, cuando se compraron 853.568 propiedades. Según un informe elaborado por Fotocasa, un 19% de la población española mayor de 18 años ha realizado alguna acción inmobiliaria, ha comprado, vendido o ambas cosas, en los últimos doce meses.

"La guerra de bancos con los tipos de interés seguirá", señala el delegado de la Apei en Canarias, aunque evidencia que buena parte de las operaciones que se están cerrando no se financian a través de hipotecas sino con fondos de los propios compradores. De hecho, a pesar de que se realizaron en 2021 24.749 transacciones inmobiliarias en el Archipiélago, apenas se firmaron 13.732 hipotecas. Sobre si 2022 mantendrá la tendencia al alza en el mercado inmobiliario, Martín recalca que todo dependerá de cómo se comporten diferentes factores como la pandemia, la crisis energética o el conflicto entre Rusia y Ucrania. "Quiero ser positivo, pero creo que a mitad del año la actividad puede moderarse, seguirá creciendo pero ya no en dos cifras", asume.