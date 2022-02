Soledad Díaz, que acaba de hacer un viaje a Asturias, asegura que ha vuelto decidida a buscar una fórmula para evitar que los turistas desaparezcan de Murcia al llegar octubre. Su objetivo es conseguir que las compañías aéreas sigan volando a la Región en temporada baja, al igual que ocurre en Alicante. Da por hecho que habrá "un buen verano" para los hoteles y que el turismo nacional permitirá superar las cifras de 2021, "que fue bueno. Debemos hacerlo muy bien para que en los próximos años la gente piense en quedarse y no en irse al Caribe".

¿Qué iniciativas se le ocurren para evitar que los hoteles se vacíen al llegar octubre?

Acabo de volver de un viaje a Oviedo con un billete de avión de ida y vuelta que me ha costado 30 euros desde Alicante. Lógicamente, para conseguir ese precio, tienes que viajar cuando ellos te dicen, salir un lunes y volver un domingo. Al regresar, se lo he contado a mis compañeros de la directiva y nos hemos planteado que los hoteles estamos dispuestos a poner esos 30 euros del billete para que los turistas sigan viniendo fuera de temporada. La respuesta de los empresarios ha sido que, si la compañía vuela todo el año, a nuestros clientes solo les costaría el viaje lo que pase de los 30 euros. Si sale por 45 euros, tendrían que poner los 15 de diferencia.

¿A qué compañía le harían la propuesta?

En principio hemos pensado en Volotea para mantener los viajes desde Asturias al acabar el verano. Hasta ahora ha empezado a volar a la Región en el mes de mayo. Lo que tenemos claro que la continuidad en los vuelos es lo que hace destino. Que tengas la posibilidad de ir en cualquier mes es lo que permite consolidarlo. Si solo puedes ir tres o cuatro meses al año, no se rompe la estacionalidad.

"Vamos a intentar que todos los meses de la temporada baja haya un evento deportivo en la costa"

¿Se han planteado implicar a la Comunidad?

Se lo planteé al director del Instituto de Turismo, pero no depende de ellos, depende de la compañía, aunque estaríamos muy contentos si la Consejería hace la propuesta a Volotea. El objetivo sería que los vuelos de Asturias o de Santander no terminen al acabar el verano. El aeropuerto también es una ayuda inestimable, pero hay que crear el destino. No viajamos por los hoteles, sino porque hay experiencias, sabores que degustar e imágenes y vivencias que recordar pasados los meses o los años. Tenemos que conseguir que la gente se encuentre tan cómoda que tenga necesidad de volver.

¿Qué se proponen conseguir con la nueva federación que han creado?

Nos hemos unido Hostetur, que representa a los alojamientos turísticos, Hostecar, que está constituda básicamente por la restauración, y la Estación Naútica, que incluye actividades náuticas y deportivas. Entonces nos dimos cuenta de que la costa tiene unas necesidades y unos problemas que no tiene el interior. Por ejemplo, la estacionalidad. Cuando llega el mes de septiembre u octubre hay un corte radical, aunque estamos cansados de decir que hay que romperla.

¿Qué diferencias detecta?

Un cliente que se hospeda en un hotel de la costa no tiene nada que ver con el cliente del hotel de ciudad, que se desplaza por motivos de trabajo y apenas utiliza sus instalaciones. Sin embargo, en la playa pasa muchas horas dentro del hotel: en las piscinas, comiendo, cenando y en las zonas de ocio. Las necesidades y el perfil de cliente son totalmente diferentes. Por eso hay hoteles de ciudad que no tienen ni restaurante, solo una cafetería. Empezamos a hablar y pensamos que podía ser buena la alianza de los establecimientos de la Costa Cálida, plantearnos una planificación conjunta.

"Confío en que el Mar Menor se recuperará, porque la naturaleza es sabia, antes de diez años"

¿En qué se materializará?

En este año voy a intentar que todos los meses en la temporada baja haya un evento deportivo en los municipios de la Costa Cálida. Después, los empresarios tendremos que buscar mercado y generar actividad económica, pero le vamos a pedir a los ayuntamientos y a la Consejería, al Instituto de Turismo, que hagan un esfuerzo en actividades deportivas, sin despreciar otras, como los conciertos. Todo será bienvenido, pero hemos visto que las actividades deportivas son las que arrastran más viajeros, implica a las familias. Cuando hay una competición de un niño se mueve toda la familia: los padres, los abuelos, los amigos. Contamos con las posibilidades de los deportes náuticos, pero hay que evitar que coincidan todos en el mismo mes, espaciarlos .

El presidente de HoyTú, Jesús Jiménez, ha dicho alguna vez que la Región tiene pocas plazas hoteleras en comparación con las provincias vecinas.

Si yo soy empresario hotelero y vengo a la costa murciana en enero y veo que todos los hoteles están cerrados, me pensaré para qué voy a invertir aquí dinero. Hablo de la costa murciana, pero hay otras que tienen el mismo problema. El dinero es miedoso y es prudente. Un empresario invierte cuando ve que su inversión va a ser amortizada y va a ganar dinero. Me gustaría que dejemos de compararnos con otras comunidades, nosotros somos una comunidad uniprovincial. Almería, al igual que la comunidad andaluza y la valenciana,nos lleva 200.000 años en muchas cosas y también en el turismo. No me gusta compararme con nadie, porque cada uno tiene su idiosincrasia y la Región tiene mucho de todo en pequeña escala. Tenemos hasta una ciudad santa, Caravaca, y un Mar Menor, aunque entre unos y otros hemos dado lugar a que esté como está. Hacer un hotel y un complejo hotelero vale muchos millones de euros, pero también hay que ver qué suelo hay para el desarrollo de nuevos proyectos, si los ayuntamientos te lo dan en el extrarradio. Nuestra costa es la que es, está muy bien valorada por las zonas vírgenes que conserva, pero también tenemos unas infraestructuras lamentables. Para ir a Madrid hay que plantearse si vas por Alicante, por Albacete o por Orihuela.

"¿Qué tiene que ver un restaurante del Mar Menor con uno de la Plaza las Flores de Murcia?"

¿Cómo les está afectando la situación del Mar Menor?

Confío en que se recuperará, porque la naturaleza es sabia. Cuando se produjo el último episodio de peces muertos, no hubo salidas anticipadas ni cancelaciones, pero se frenaron las reservas de septiembre. La gente usó las piscinas o se bañó en el Mediterráneo. La parte dolorosa fue que los establecimientos situados en la orilla del Mar Menor sufrieron una caída de sus ventas, la sensación fue desoladora. Eso es una experiencia que si uno no la vive no sabe lo que es. En los meses de invierno, al no ser época de baño, no ha tenido demasiada relevancia. Creemos que el problema puede producirse cuando empiecen las contrataciones de la próxima temporada. Yo estoy segurísima de que el Mar Menor se va a recuperar. En una de las reuniones oí al secretario de Estado, Hugo Morán, decir que tardaría 10 años para estar en estado óptimo, pero eso no quiere decir que no vaya a mejorar antes. Si hay que recoger la biomasa, pues se quita y se limpian las playas.