Canarias le da el ‘sorpasso’ a Baleares y lidera la inversión hotelera vacacional

Canarias le ha dado el sorpasso a Baleares y ha acabado con su hegemónico liderazgo en la inversión hotelera. El subsector del alojamiento vacacional en el Archipiélago –hoteles, apartamentos y similares– acaparó el último año la mayor parte de la inversión en los grandes destinos turísticos del país, muy por encima de Andalucía y de las islas mediterráneas. No en vano, la Comunidad Autónoma fue protagonista en 2021 de cuatro de las cinco mayores transacciones inmobiliarias cerradas en España en el negocio hotelero. De esta forma, la región logró hasta el 47% –prácticamente la mitad– de toda la inversión en los mayores destinos de vacaciones del país, un altísimo porcentaje. Tan alto que más que dobla el 22% de Baleares. En términos cuantitativos, la compraventa de alojamientos turísticos movió el año pasado en Canarias 704,7 millones de euros.

La multinacional de la consultoría inmobiliaria Christie & Co, especializada en el subsector hotelero, dio a conocer este miércoles su informe anual sobre las inversiones en esta actividad, uno de los más fiables de cuantos se publican en España. En el apartado de los destinos de vacaciones, no extraña que sean los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, los que concentren el interés de los inversores, habida cuenta de que también son, con diferencia, las dos Comunidades Autónomas más dependientes del turismo. Sin embargo, sí resulta más sorprendente que Canarias les haya quitado a las islas mediterráneas el estatus de principal centro de negocios de los inversores hoteleros. De los 1.499,3 millones que sumó la inversión en los destinos vacacionales en 2021, la Costa de la Luz, en Cádiz y Huelva, consiguió un 6%, cerca de 90 millones de euros; la Costa del Sol, también en Andalucía aunque en este caso en Málaga, logró un 16%, casi 240 millones; y Baleares recibió el susodicho 22%, poco menos de 330 millones de euros. Con el 47% y prácticamente 705 millones, la inversión en el sector hotelero canario no solo duplicó –en realidad más que duplicó– la del archipiélago balear, su gran competidor dentro de España, sino que superó en más de 45 millones de euros el montante de Baleares y los dos grandes destinos andaluces en conjunto.

Del 23 al 47%

En 2020, el año I del coronavirus y como tal un ejercicio de profunda crisis en el sector, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera acapararon hasta un 48% de la inversión hotelera, mientras que Canarias tuvo que conformarse con un 23%. No obstante, también en 2019, el último año antes del estallido de la pandemia, Baleares estuvo por delante de las islas atlánticas, aunque es verdad que el margen fue más estrecho –32% frente a 30%–. «El protagonismo de los archipiélagos se intercambió en 2021, acumulando las Islas Canarias casi la mitad del total invertido en destinos vacacionales y las Islas Baleares, un 22%, sensiblemente inferior a la cifra alcanzada en el año anterior», explican los expertos de Christie & Co.

Los hoteles de la región fueron los protagonistas de cuatro de las cinco mayores operaciones. En primer lugar, Riu adquirió la participación del 49% de TUI en 19 de sus establecimientos en Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Málaga. Un total de 2.938 habitaciones cuyo precio no revela el informe de Christie & Co, que lo califica de «confidencial». En segundo lugar en orden de importancia, el fondo internacional Brookfield compró la cartera hotelera de Selenta Group –un total de 2.235 habitaciones, una parte en Tenerife– por 340 millones de euros. Además, Meliá Hotels International vendió parte de sus activos –1.822 habitaciones de las que una parte corresponde a establecimientos de Gran Canaria y Lanzarote– por 205 millones. Una operación de cierta «originalidad» porque el comprador fue un fondo integrado por inversores privados de Bankinter. También sobresale la adquisición de la participación de TUI en el 50% de la cartera isleña de Nordotel. Un total de 1.232 habitaciones en Gran Canaria y Lanzarote en una operación que tuvo como comprador a Grupotel y cuyo precio también es «confidencial». Los analistas de Christie & Co concluyen en su informe que 2021 «fue un muy buen año inversor en nuestra industria».