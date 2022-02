«Canarias es uno de los destinos con más seguridad sanitaria y esto atrae»

Durante su visita al Archipiélago participó en la conferencia Diálogos para la Recuperación para analizar la situación actual del turismo en Canarias. ¿Qué debe hacer el destino para recuperarse tras la pandemia?

Los últimos dos años han sido muy duros para todos los destinos, no solo para las Islas. Pero ya hay cifras muy importantes de reservas para la temporada de verano y también para el otoño. Y esto ocurre porque posiblemente está llegando la idea de que Canarias ha hecho las cosas bien tras la pandemia, somos muy optimistas.

¿Canarias es un destino seguro en materia sanitaria?

Totalmente, por lo que he visto en las tres islas que he visitado los estándares están muy bien, son muy altos. Por un lado era muy importante ir a La Palma y dar apoyo a la gente de allí. Y en Tenerife y Gran Canaria hemos visitado hoteles de diferentes cadenas: Lopesan, Cordial, GF Hoteles en Tenerife, Taburiente, etc. Y todos presentaban estándares muy altos. Se ha hecho una encuesta entre los agentes de viajes en Alemania y Canarias sale muy bien posicionada como uno de los destinos más seguros del mundo y que mejor ha hecho la ejecución de las medidas de seguridad y de higiene. En los protocolos de los hoteles son los mejores. Y eso en el mercado alemán se sabe, se entiende que Canarias es un lugar muy seguro. No podemos olvidar que la pandemia empezó en un hotel de Tenerife y los hoteleros y la federación de Canarias y la nacional hicieron un esfuerzo enorme, se notó mucho este trabajo. Y siguieron implementando todas las normativas de higiene. Al final este episodio fue positivo para el futuro de Canarias.

¿Qué tareas quedan pendientes en las Islas para volver a las cifras de 2019?

Los primero es mantener los estándares de higiene y seguridad porque la pandemia no ha terminado y no hay que bajar la guardia. Lo segundo es seguir apostando por la calidad, no solo de infraestructura sino también de los servicios. Y mostrar todas las actividades que ofrecen las Islas: senderismo, excursiones a la montaña, rutas en bicicleta, etc. Además, debe invertir en sostenibilidad y mantener la autenticidad, que es lo que más valoran los alemanes.

¿Sigue asociándose a las Islas solo con el turismo de sol y playa?

La imagen es mejor que hace cinco o diez años, pero falta mucho por hacer.

¿Cuáles son las perspectivas de Canarias para este año?

Este año somos un poco más optimistas y esperamos aproximarnos a las cifras del año 2019, al mismo volumen de reservas antes de que comenzara la pandemia. Los últimos meses ha habido mucha inquietud por la variante ómicron pero hemos visto como en las últimas semanas han crecido las reservas para abril, mayo y junio. En la época de verano tenemos buenas cifras de reservas, por lo que vamos por el buen camino. Esperamos que Canarias llegue en los próximos meses de 2022 al 80% de las reservas de 2019. Las perspectivas en general son buenas para este año, entendiendo que con esta enfermedad siempre hay que tener mucha prudencia.

¿Las Islas Baleares tendrán más éxito que Canarias en Semana Santa?

No hay que olvidar que Baleares es el destino número uno de Alemania y su temporada alta empieza ahora y se alarga durante todo el verano. Pero otros competidores más importantes como Turquía, Egipto, y otros países del Mediterráneo tendrán menos éxito este año porque el turista alemán no percibe que esté todavía en los estándares de seguridad y de higiene que exigen. Por lo que aunque Canarias no es un destino tradicional de verano, este año tiene una oportunidad durante esos meses ya que el resto no están preparados para recibir tanto turismo.

Con esto se puede alargar la temporada alta ...

Definitivamente sí. Es la oportunidad de Canarias de tener una buena temporada de verano en el mercado alemán porque ahora la seguridad sanitaria es lo que más valoran a la hora de viajar. Por encima del precio y de todo.

Entonces, ¿cuáles son los nuevos competidores directos del Archipiélago?

En verano será Baleares y Grecia, que ha crecido muchísimo.

¿Y en invierno?

Los competidores tradiciones son Egipto, Dubái, ahora también República Dominicana. Turquía también, aunque tiene peor clima en invierno. Lo que tenemos claro es que tenemos muy buenas expectativas para Canarias porque es mucho más cercano, son solo cuatro horas de avión y es mucho menos arriesgado.

Además del interés por la seguridad sanitaria, ¿han cambiado otras demandas de los alemanes tras la pandemia?

La sostenibilidad es súper importante para los alemanes. Ir a destinos con un buen concepto de sostenibilidad y una oferta basada en la sostenibilidad es súper importante. Es una preocupación creciente.

¿En qué aspectos concretos buscan esa sostenibilidad?

Les interesa la trazabilidad, los productos locales y el origen de estos, que sean naturales. También todo lo que tiene que ver con la gestión de los residuos, que se ve mucho en los hoteles. Y en la energía, como cuando llegas a Gran Canaria y ves los grandes aerogeneradores en el mar y da la sensación de que hay sostenibilidad y eso es una gran publicidad para la isla. Se ve como un valor positivo. También el tema de la obtención de la energía y si en los hoteles hay energías renovables, lo observan mucho los turistas.

¿Cree que Canarias cumple con esos parámetros?

Canarias está en el buen camino, en muy buen camino. Ahora todo el mundo habla de sostenibilidad y que los destinos lo ofrezcan no es una cosa de un mes o dos. No es algo que se consigue de un día para otro.

Y en cuanto a los gustos, ¿el turista alemán prefiere viajar largas temporadas?

Hay debate sobre esto. Están cambiando mucho los patrones de viaje. Y esto también está relacionado con la sostenibilidad porque si estás más días eres más sostenible porque no usas tanto avión. En esto Europa está cambiando mucho. El alargar la estancia significa para los destinos ofrecer más experiencias y actividades por lo que animamos a los destinos a trabajar más en esto. Y también apostamos por que los viajes tengan más valor, y no se centren en pagar las tarifas más bajas. No lo más barato es lo mejor.

¿Cuál es el perfil de cliente que viaja a las Islas?

Gente de más de 50 años que viaja en invierno, turismo silver que ahora está tan de moda. Queremos que se rejuvenezca el público que viaje a Canarias y que se alargue a más meses del año.

¿Cómo ha cambiado el papel de las agencias de viaje y de los turoperadores?

Ahora el rol de las agencias de viaje es más importante, sobre todo en Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza y Austria porque aunque la gente haga las búsquedas por internet, el agente de viaje es el que te dice que esa ley sigue vigente y que no ha cambiado. Porque con esto de la pandemia hay muchos cambios de regulación. Hay una diferencia entre comprar el billete y viajar, porque te pueden ocurrir muchas cosas en el camino. El agente de viajes siempre está ahí, no solo vende, te aconseja y te acompaña en tu viaje. Y los clientes en estos países lo están buscando y lo pagan. Antes de la pandemia había decrecido el número de ventas de paquetes vacacionales, ahora esto ha vuelto a crecer porque te unifica y la cobertura de los seguros es mucho mayor y el cliente alemán se siente más seguro con los paquetes. La digitalización lo que ha hecho es que la forma en que se relaciona el agente de viaje y el cliente o el destino ha cambiado y ahora todo es más digital. Hablan por teléfono, por whats app, email, etc. La interrelación es por diferentes medios pero el valor es más importante.

En su viaje a La Palma se ofreció como interlocutor para aclarar a los alemanes que la isla es un lugar seguro. ¿Cómo lo hará?

Lo más importante es informar al cliente a través de las agencias de viajes y a los propios agentes de viaje que lo que está en las fotos del volcán ya pasó y que fue en una parte de la isla. Dejar claro que ya se puede visitar y que es una isla maravillosa para ver. Los alemanes se piensan que está devastada.

¿El volcán será un reclamo para el turista alemán en el futuro?

Será un destino muy atractivo. Hay mucha gente interesada en ver el volcán y el efecto de este.