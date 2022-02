Duro revés contra los cuatro mayores operadores de telefonía móvil en España. Este jueves, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso una multa de hasta 5,81 millones de euros a Vodafone, Telefónica, MásMóvil y Orange por incumplir la normativa europea y no proteger de forma adecuada los datos personales de sus usuarios durante la tramitación de tarjetas SIM.

El regulador nacional ha establecido que Vodafone deberá abonar 3,94 millones de sanción, mientras que Telefónica deberá pagar 900.000 euros; Orange, 770.000; y MásMóvil, 200.000. Eso se debe a que las cuatro 'telecos' violaron de forma muy grave el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) al no garantizar la confidencialidad ni la integridad de los datos personales de sus usuarios, la mayoría de los cuales se vieron afectados en 2019.

El caso de Vodafone es aún más grave, pues las resoluciones de la AEPD establecen un agravante por negligencia porque la compañía sólo corrigió esa infracción de las leyes europeas cuando el regulador se lo comunicó y no tras tener constancia de ello. Así, Vodafone no habría actuado pese a conocer que los datos de sus usuarios no habían sido tratados convenientemente. "Eso ha agravado el daño a los afectados", reza la resolución de la agencia.

Víctimas de ciberataques

En 2019 fueron varios los usuarios que presentaron reclamaciones contra los cuatro operadores denunciando que habían sido víctimas de una suplantación de identidad. En esos casos, una tercera persona se había hecho pasar por el titular de la línea para, de forma fraudulenta, hacer un duplicado de la tarjeta SIM del móvil y así tener acceso a las contraseñas de sus cuentas bancarias.

Vodafone ha sido la única 'teleco' que ha reaccionado a a la decisión de la AEPD y, en un comunicado, ha etiquetado la multa de "desproporcionada" y de "improcedente" al considerar que no es responsable de los delitos bancarios que se perpetraron contra los usuarios de sus líneas telefónicas, responsabilizando a los sistemas de seguridad de esas entidades de lo ocurrido.