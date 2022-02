Refinanciar deudas se ha convertido en una de las grandes amenazas para el tejido empresarial español. Es una de las conclusiones del encuentro celebrado este jueves y organizado por la empresa de financiación Kreedit y el portal especializado 'Economist & Jurist'. En momentos de tipos de interés relativamente bajos y la amenaza de un inminente crecimiento del precio del dinero en Europa, España parece consolidarse como el país con las empresas más vulnerables a cierre en los próximos meses pese al contexto de recuperación económica general. Para Jordi Solé Tuyá, socio y director ejecutivo de Kreedit, "nos encontramos en una situación en la que la viabilidad empresarial en España depende en exceso de la refinanciación" tras un año de varapalo en los ingresos para la mayoría de empresas, incremento de los gastos y conciencia de reactivar las inversiones para no perder el ritmo de la recuperación.

Problemas de liquidez

Solé advierte de que muchas empresas han optado por financiar sus pérdidas a través de deuda, lo que permite diluir el impacto en varios años, mientras que otras han sustituido la financiación circulante (derivada de los pagos recurrentes de sus clientes y cuyo saldo no tenían que devolver nunca) por préstamos que se tienen que ir devolviendo impepinablemente. Como consecuencia de esas soluciones financieras, las pymes afrontarán problemas de liquidez más habituales que antes de la pandemia.

Atrapados

"En el caso de aquellas que acudieron a los préstamos ICO, pese a su aval del 80%, se encuentran con una situación en la que los bancos se muestran cerrados a conceder financiación, en especial si son empresas que no tienen ya una inversión ‘atrapada’ a salvar", continua Solé.

Según datos del Banco Central Europeo, en torno al 7,1% de las pequeñas y medianas empresas están en "situación de vulnerabilidad económica". Pese a que ese ha sido un mal histórico y endémico en el entramado empresarial español, el paréntesis que ha supuesto la pandemia va a agudizar los problemas en efectos previsibles de segunda ronda. "Entre las previsiones de Kreedit figuran un nivel de concentración bancaria que retirará (todavía más) liquidez a las empresas, el agotamiento de los avales del ICO y una constante escasez de liquidez en el mercado para financiar a las empresas", explica Solé. Este experto en financiación empresarial considera que los 140.000 millones de euros del Plan de Recuperación Europeo (Next Generation EU) no aportarán liquidez sino solo financiación para proyectos. En este sentido no serán un salvavidas para las llamadas empresas zombie (con actividad pero crecientes pérdidas y por tanto condenadas al cierre).

El último 'Informe Europeo de Pagos' elaborado por Intrum, revela que el 72% de las pymes reconocen que tienen que aceptar plazos de pago más largos de los que le gustaría. Ese es un problema más para asumir nuevos proyectos financiados por el sector público.

Financiación familiar

Ante estas advertencias de profesionales muy vinculados con la financiación empresarial, los expertos aconsejan que el emprendimiento se fije en capitales privados de familiares y amigos más que en financiación de inexcusable retorno. Adaptar las inversiones al capital circulante, minar la operativa bancaria para conservar la confianza de la banca y evitar deudas con Administraciones Públicas suelen ser imprescindibles. La refinanciación es un recurso útil si se aborda con mesura.

El preconcurso de acreedores será para muchas empresas el trámite final. Los últimos datos de la Central de Balances del Banco de España apuntan a que el 19,2% de las empresas de menos de 250 empleados cerraron el ejercicio en 2020 en "causa legal de disolución por pérdidas", una situación que se da solo cuando la valoración de su patrimonio neto es inferior a la mitad de su capital social, es decir, cuando las empresas deben más dinero del que valen.

Durante el año 2021 se registraron 5.862 concursos y 27.760 disoluciones en España, según el 'Estudio sobre Concursos y Disoluciones' realizado por Informa D&B, líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing. El incremento en el número de concursos respecto al el año anterior fue del 34%, aunque en 2020 debido al estado de alarma, disminuyeron los datos. Sin embargo, se trata de la cantidad más elevada alcanzada desde 2014. Las disoluciones por su parte crecieron un 20% en estos últimos 12 meses y hay que remontarse hasta el año 2013, para encontrar una cifra más elevada.