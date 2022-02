El turismo extranjero crece un 39% en 2021 pero continúa en cifras de los años 90

La pandemia sigue sin dar tregua al negocio turístico en Canarias. Si muchos pensaban que 2021 iba a ser el año de la recuperación definitiva, la realidad y el devenir de la crisis sanitaria dejan cifras agridulces para una de las industrias claves para la economía en el Archipiélago. La parte positiva es que las Islas recibieron el año pasado 5,2 millones de turistas extranjeros, una cifra que supone un 38,8% más de la que se registró en 2020, cuando la irrupción del coronavirus provocó un cero turístico nunca visto. Sin embargo, a pesar del aumento en la llegada de visitantes, las sucesivas olas pandémicas y restricciones que se han aplicado para tratar de contenerlas han provocado que la mejora de los datos sea bastante modesta si se compara con la llegada de turistas extranjeros de antes de la pandemia, ya que el turismo internacional continuó en 2021 anclado en cifras de los años 90.

Canarias apenas recuperó el año pasado a cuatro de cada diez turistas extranjeros y no ha sido porque el sector no haya querido poner de nuevo la maquinaria en marcha, sino porque el devenir de la pandemia no ha dejado otra opción. El año arrancó en las Islas con la mayor parte de los mercados emisores de turistas cerrados a cal y canto. De acuerdo con los datos aportados por la Encuesta sobre Movimiento Turísticos en Fronteras (Frontur), dos primeros meses de 2021 se saldaron con registros de turistas internacionales que ni siquiera alcanzaron los 100.000 mensuales, cuando antes de la pandemia en esos meses se superaba ampliamente el millón de visitantes.

La tendencia siguió siendo similar durante la primera mitad del año, aunque con más visitantes, pero lo cierto es que en el mes de junio todavía no se había superado el millón de turistas extranjeros.

Los meses estivales animaron un poco el sector, sobre todo gracias al turismo alemán, que ante la ausencia del visitante procedente del Reino Unido, se convirtió en líder en el Archipiélago durante algunos meses. Sin embargo, la apertura británica el pasado mes de julio permitió que al cierre del año, del total de visitantes foráneos que llegaron a Canarias, 1,2 millones procedieron de Reino Unido y otros 1,2 millones de Alemania.

No fue hasta después del verano y en la antesala de la temporada de invierno cuando el sector vio por primera vez que los números comenzaban a parecerse a los de antes de la pandemia. Las previsiones eran buenas, la capacidad aérea se había recuperado e incluso estaba ligeramente por encima de la anterior a la pandemia, y las ganas de viajar de los europeos hacían vaticinar una buena campaña. En octubre, Canarias rozó el millón de turistas extranjeros y en noviembre se superó esa cifra por primera vez desde el estallido de la crisis sanitaria.

De no ser por estos buenos meses del final del año, los datos que se habrían registrado en el Archipiélago habrían sido mucho peores, pero el cierre de 2021 todavía tenía guardado para el sector un nuevo varapalo que volvió a trastocar las previsiones. La llegada de la sexta ola, acompañada de nueva variante, la ómicron, no solo provocó una reacción en los países de nuestro entorno, que comenzaron a endurecer las medidas para viajar –entre ellos España que empezó a exigir a todos los británicos, incluidos los menores, la pauta completa de vacunación como requisito indispensable para entrar en el país, una norma que todavía se mantiene– sino que paralizó por completo las reservas ante la incertidumbre de nuevas restricciones.

Aunque los datos de diciembre –que anotó 902.000 turistas extranjeros un 336% más que en diciembre de 2020– fueron buenos, habrá que esperar a las cifras de enero de este año para comprobar el alcance de esta situación, ya que el sector ha advertido que el arranque de 2022 también se prevé complicado para el turismo en Canarias.

Si la incertidumbre que ha azotado durante todo 2021 se ha dejado sentir en el número total de turistas extranjeros no iba a ser menos respecto al gasto turístico. Sin embargo, este indicador ha mejorado más respecto a las cifras cosechadas en el Año I de la pandemia. El desembolso de los extranjeros durante sus vacaciones en el Archipiélago creció casi un 49% respecto al gasto registrado en 2020 y alcanzó los 7.184 millones de euros. Supone que los visitantes dejaron en las Islas 6,4 millones de euros más cada día respecto al año anterior, pero sin embargo, los datos están todavía muy alejados de los previos a la pandemia. En concreto, a la industria turística canaria le falta por recuperar 9.670 millones de euros para llegar a la facturación que manejaba antes de la crisis del coronavirus.

Pero, ¿cuál es motivo de que el gasto turístico se haya recuperado algo más intensamente que el número de turistas? La razón hay que buscarla en el desembolso que realiza cada uno de ellos, ya que en 2021 fue incluso mayor al de 2019. Cada turista internacional gastó en sus vacaciones en el Archipiélago 1.366 euros de media el año pasado, cuando en 2020 y 2019 no alcanzó los 1.300 euros por persona. Sin embargo, este incremento apenas se ha notado en la estancia media, que solo ha pasado de 8,4 días a 8,9, según los datos de Egatur.