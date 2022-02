Canarias salva la ‘cuesta de enero’ con la menor cifra de parados en 14 años

El número de parados aumentó en Canarias durante el primer mes de 2022 en 4.337 personas. Además, el final del período navideño, cuando se disparan las contrataciones en los comercios para atender la mayor demanda de esas fechas, destruyó en las Islas 9.939 puestos de trabajo. Y, sin embargo, enero fue un buen mes para el mercado laboral del Archipiélago. Es más, fue un mes histórico –o casi–. La subida del paro, que se daba por descontada, no ha impedido que la Comunidad Autónoma supere su particular cuesta de enero con el menor número de desempleados en un primer mes de año desde 2008. Y la pérdida de puestos de trabajo tras las Navidades, que también se daba por descontada, no ha impedido que Canarias estrene 2022 con más afiliados a la Seguridad Social que nunca antes en un comienzo de ejercicio. Dos hechos que insuflan optimismo al mercado laboral de la región y que coinciden con los primeros pasos de la reforma o contrarreforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyos efectos ya se notan. Tanto que en enero se firmaron en las Islas tantos contratos indefinidos como en el arranque de 2007, cuando llegaron a su techo histórico. Han bastado unas pocas semanas tras la reforma laboral –el Congreso ni siquiera la ha convalidado aún– para que la contratación indefinida, lo más parecido a los antiguos contratos fijos, vuelva a cifras desconocidas desde antes de la gran crisis financiera que estalló a finales de 2007.

Los parados caen en Canarias en 56.600 personas En Canarias hay ahora 207.156 desempleados. Es verdad que son un 2,1% más que en diciembre, pero también son un 25,8% menos que hace un año. Entre enero de 2021 y enero de 2022 un total de 72.074 isleños salió de la cola del paro. En los últimos doce meses el desempleo solo se redujo aún más que en el Archipiélago en tres de las restantes 16 Comunidades Autónomas: en Baleares, un 34,7%; en Aragón, un 28%; y en Cataluña, un 26,8%. En toda España disminuyó un 21,2%, 4,6 puntos menos que en la región. Que Canarias, Baleares y Cataluña sean tres de las cuatro comunidades donde más cayó el paro en el último año no significa que estén en una situación privilegiada, sino que por su alta dependencia del turismo sufrieron más la crisis del coronavirus y su mercado laboral se está recuperando de forma más lenta. La mayoría de las restantes regiones, que no tuvo que esperar a que volvieran los turistas para ir sacando gente del desempleo –sobre todo las autonomías más industrializadas–, redujo así su tasa de paro antes que las eminentemente turísticas. Los datos de desempleo regresan a cifras anteriores a la pandemia En cualquier caso, lo más positivo para el mercado laboral canario es que esos 207.156 desempleados con los que cerró el primer mes del año no solo son menos de los que había antes del estallido de la pandemia, sino que son el número más bajo en un mes de enero desde 2008. Entonces, en el primer mes del primer año que discurrió sumido de lleno en la crisis financiera, había en el Archipiélago 148.560 parados. Ese fue el último enero, 14 años atrás, con menos desempleados que el mes pasado. Con los puestos de trabajo pasa tres cuartos de lo mismo que con el paro: el dato de enero es negativo si no se contextualiza; en cambio, el escenario se torna positivo a poco que se tengan en cuenta el fin de la Navidad, el nuevo frenazo del turismo por la variante ómicron y las cifras de anteriores ejercicios. En máximos A pesar de la pérdida de esos 9.939 empleos una vez superada la fiebre de las compras navideñas, los 821.980 trabajadores afiliados a la Seguridad Social con los que Canarias cerró el mes pasado son la cifra más alta de la historia tras una cuesta de enero. Enero de 2020, el último antes de que la covid-19 pusiera medio mundo patas arriba –la crisis estalla en España a mediados de marzo de aquel año con el confinamiento de la nación–, se saldó con 815.800 afiliados tras destruirse 11.629 puestos de trabajo con el fin de la Navidad. Hay que tener en cuenta, además, que en enero de 2021, hace un año, sobrevivía en la Comunidad Autónoma tras el golpe del coronavirus un total de 769.335 empleos, con lo que el tejido productivo regional ha recuperado en los últimos doce meses hasta 52.644 puestos de trabajo. Una subida de un 6,8% que no solo supera en más de dos puntos la media nacional –4,2%–, sino que sitúa al Archipiélago como la comunidad que más afiliados a la Seguridad Social ganó en los últimos 365 días. En el segundo puesto del ranking está Baleares –5,3%–, lo que vuelve a poner de manifiesto que las economías más dependientes del turismo son las que más tarde están recuperando su mercado laboral. La Seguridad Social en Canarias pierde 9.939 afiliados en enero hasta situar en 821.980 los ocupados Todo lo anterior, tanto el paro como el volumen de empleo, tiene un asterisco: los trabajadores en ERTE. A 31 de enero había en Canarias 12.392 asalariados en alguna de las modalidades de ERTE, 380 más de los que había en diciembre. Estas personas no cuentan como paradas aunque las que están en suspensión total de empleo, que son la mayoría, de facto están paradas. Por eso hay quienes defienden que, en realidad, el verdadero número de desempleados es algo superior al oficial y el verdadero número de afiliados, algo inferior. Los trabajadores en ERTE siguen a la baja pese al avance de la sexta ola En cuanto a las contrataciones, el mes pasado se firmaron 10.623 contratos indefinidos, 6.029 más –bastante más del doble– que en enero de 2021. La reforma laboral empieza así con buen pie hacia uno de sus principales objetivos: la reducción de la temporalidad en el mercado de trabajo. Para hacerse una idea de la relevancia de esos 10.623 convenios fijos basta con apuntar que igualan la mayor cifra registrada hasta la fecha en un primer mes de año. Fue en enero de 2007, cuando nadie sospechaba la crisis financiera en ciernes, que se rubricaron 10.628 contratos indefinidos. Los contratos temporales, un total de 44.336, también se incrementaron el último año, pero solo un 54% frente al 131% de los indefinidos.