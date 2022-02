Los asesores fiscales avisan que peligran 1.000 empleos en la ZEC

Los promotores del Manifiesto REF ven que el tiempo pasa y no hay respuesta del Estado a sus demandas y la situación cada vez es más "crítica". Por ello han reclamado al Ministerio de Hacienda que dé ya seguridad jurídica a los instrumentos del Régimen Económico y Fiscal (REF) como la ampliación del plazo de la Reserva Para Inversiones de Canarias (RIC) y de las las dotaciones que se pueden hacer derivadas de la pandemia, así como aclare los nuevos criterios que está usando Hacienda en las empresas de la Zona Especial Canaria (ZEC) en operaciones internacionales triangulares, y que están poniendo en riesgo inversiones, empresas y centenares de empleos. Orlando Luján Mascareño, delegado del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales; Salvador Miranda Calderín, director de la Cátedra del REF, y Samuel Cruz Palenzuela, decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife pidieron ayer martes en rueda de prensa una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y con el nuevo secretario de Hacienda del Ministerio de origen canario Héctor Izquierdo, para plantear sus propuestas en la adaptación del REF a la crisis provocada por la pandemia y al volcán de La Palma. “Si no tenemos seguridad jurídica, ponemos en peligro nuestras empresas, el empleo y la economía de Canarias”, aseguran.

Reclaman una reunion conTorres y el nuevo secretario de Estado de Hacienda

En el caso de la ZEC, Hacienda está poniendo reparos para que se beneficien del 4% en el Impuesto de Sociedades las empresas que realizan operaciones triangulares, esto es, que comercian con productos desde las Islas pero éstos no pasan por Canarias. Siempre se han hecho este tipo de negocios, pero ahora Hacienda entiende que los productos deben estar en las Islas. Para los asesores fiscales y economistas este es uno de los ejemplos de las interpretaciones restrictivas de los instrumentos del REF por parte de la Agencia Tributaria, y que pone en riesgo 1.000 puestos de trabajo y un tercio de las empresas de la Zona Especial Canaria, sociedades que optaron por radicar en la ZEC precisamente atraídas por la bonificación fiscal.

Las empresas pueden entrar en batallas jurídicas y ganar, pero son farragosos procesos que pueden tardar entre 10 y 12 años y el temor de los asesores fiscales es que opten por irse las que están y por desmotivar a posibles inversores, y más en tiempos de pandemia, explicaron ayer los promotores del Manifiesto del REF.

Orlando Luján aseveró que desde agosto de 2020, con la pandemia, están esperando a que se resuelvan asuntos como la flexibilización de los plazos para la materialización y dotación de la RIC, que, de no producirse, puede conllevar la pérdida de tejido empresarial y de empleos. Los asesores fiscales esperan que el Estado conteste lo antes posible a si se amplía el plazo hasta el 19 de marzo de las dotaciones que se realizaron en 2017 -como ocurrió con las de 2016- y cuyo materialización finalizaba el 31 de diciembre del año pasado.

Luján advirtió de que Canarias necesita que se aclaren las normas porque de lo contrario, no serán justas y no se podrán aplicar, con lo que en la práctica los incentivos fiscales dejarán de existir y una norma que no es clara «cojea».

El decano de la Cátedra del REF, Salvador Miranda, consideró urgente darle una solución a la flexibilización de los plazos de materialización de la RIC, pues la empresa que la dotó en 2016 y 2017 se encontró cuatro años más tarde con una pandemia que paralizó la economía. Calculó que el descenso del PIB en las islas en 2021 puede rondar los 6.000 millones de euros. Por tanto, ampliar el plazo de la RIC en al menos doce meses más «es una verdadera necesidad», enfatizó. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no está por la labor de extender a 2022 la materialización. La propuesta se va a debatir en el Senado.

Los profesionales piden que se amplíe ya el plazo de la RIC y se permita dotarla en suelo en La Palma

Si la Unión Europea ha sido «súper sensible» y Canarias ha recibido una financiación de 1.144 millones de euros «¿cómo no va a serlo el Ministerio de Hacienda con una cuestión tan clara como el cierre de establecimientos hoteleros, de ocio nocturno y empresas de todo tipo?», apostilló Samuel Cruz.

El problema es que la norma tiene unos requisitos duros de cumplir que ahora deben aplicarse a establecimientos que han estado cerrados por la pandemia, lo que puede llevar a considerar que han incumplido la normativa fiscal, y por ello se apela a la seguridad jurídica a la hora de aplicar los incentivos no sólo por parte de los asesores fiscales, sino de la inspección tributaria.

«No queremos ventajas, queremos seguridad jurídica y la claridad es gratis», recalcó Orlando Luján, quien advirtió de que se puede dar el «absurdo» de pensar que una empresa que ha tenido que poner a sus trabajadores en Erte por cese temporal de actividad ha incumplido las disposiciones referentes a la creación de empleo de los incentivos del REF.

Entre las propuestas de los asesores fiscales, además de la aclaración en la ZEC y la ampliación de la RIC, se plantea la emisión de deuda pública para la Reserva de Inversiones o, respecto a La Palma, hacer una excepción y permitir la bonificación a la adquisición de suelo, que debería aplicarse para la compra de terreno para vivienda, actividades industriales y económicas en general en la isla tras la erupción volcánica, expuso Salvador Miranda.