El senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, ha criticado este miércoles el “caos” que hay en el servicio de Correos en Canarias, lo que subraya está provocando la “queja de centenares de usuarios, tanto en las oficinas de la entidad como en las redes sociales”, apuntando que actualmente hay unos “3.000 paquetes” con destino al archipiélago que se encuentran retenidos en el depósito de la empresa pública en Madrid.

Todo ello, añadió, después de que durante la campaña navideña los envíos a Canarias “sufrieron importantes retrasos que hicieron que los paquetes no llegarán a tiempo”. Así, ha afirmado que los paquetes que actualmente están retenidos en Madrid, se encuentran “pendientes de la realización de un trámite por parte de la empresa pública para su envío a las islas”, asegurando que algunos “acumulan hasta cuatro meses de retraso”.

Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno central “eche balones fuera argumentando que se trata de un problema con aduanas” cuando, aseguró Ramos, “no es cierto. Los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad y la verdad es que Correos cambió el sistema de reparto con Canarias hace unos meses y no se han adaptado digitalmente para ello”, según ha informado el PP en nota de prensa.

Ramos ha explicado que se trata de un “problema en la gestión de la información de los envíos que tienen que entrar por la aduana y están haciéndolo de manera manual”, señalando que los propios trabajadores aseguran que el “retraso se debe a la falta de previsión de Correos”.

Ante esta situación en la empresa pública, el senador por Gran Canaria ha avanzado que el Partido Popular llevará a las Cortes Generales esta cuestión para que el presidente de Correos aporte explicaciones y se estudie la “viabilidad de un cambio legislativo para que Canarias se vea beneficiada por su condición ultraperiférica”.

“Los canarios estamos hartos de navegar por Internet, en un mundo global como en el que vivimos, y encontrarnos siempre con el mismo mensaje de no hacemos envíos a Canarias. Me niego a pensar que esto no se puede cambiar, y por eso el compromiso de que desde los grupos parlamentarios del Partido Popular, tanto en el Senado como en la Cámara autonómica, seguiremos trabajando con firmeza para que los canarios seamos iguales que el resto de españoles”, concluyó.