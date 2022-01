Canarias vuelve a alcanzar las 60.000 empresas tras dos años de pandemia

A 29 de febrero de 2020, el último mes antes del inicio de la crisis de la covid-19 –el Gobierno de Pedro Sánchez decreta el estado de alarma nacional el 14 de marzo–, había en el tejido productivo del Archipiélago un total de 61.602 empresas con trabajadores a su cargo. A 31 de marzo de aquel año I de la pandemia, cuando solo habían transcurrido los primeros 15 días del confinamiento del país, el número de entidades inscritas en la Seguridad Social ya se había reducido a 56.521. Desde entonces, la Comunidad Autónoma no había vuelto a superar la cota de las 60.000 empresas, que es el límite a partir del cual la economía isleña entra en cifras que pueden calificarse de normales. Es más, ya solamente faltan 1.500 para que el tejido empresarial alcance de nuevo los 61.602 negocios de antes de la crisis. Un total restablecimiento que sí se ha conseguido ya en el empleo.

Aquellas 61.600 entidades que había en las Islas en febrero de 2020 daban trabajo a 630.777 personas; y las 60.084 que hay en la actualidad emplean a 634.378 asalariados. De modo que aunque todavía hay 1.518 empresas menos que en el último mes prepandemia, las que hay tienen en plantilla a 3.601 personas más. ¿Y cómo es posible que el tejido productivo de la región esté prácticamente recuperado –recuperado en términos estrictamente cuantitativos, lo que no debe confundirse con una recuperación de la actividad que aún está lejos de producirse– si el año pasado se incrementaron las disoluciones empresariales? Pues porque se constituyeron más entidades. Y no solo eso, sino que se constituyeron más de las que se disolvieron. En otras palabras: porque pese a que la crisis del coronavirus sigue haciendo estragos en la economía canaria, son más las empresas que abren que las que cierran.

Tal como avanzó este diario, a lo largo de 2021 –el año II de la pandemia– se disolvieron en la Comunidad Autónoma 1.108 entidades. Los cierres crecieron así un 40% con relación a 2020. Y también aumentaron las firmas en concurso de acreedores, de las 112 de 2020 a las 168 del año pasado. Sin embargo, la base de datos de Informa D&B –la filial del grupo Cesce dedicada al suministro de información comercial, financiera, sectorial y de marketing– ya también permite ver la cifra de empresas constituidas en 2021, un total de 3.728. No solo son casi un millar más de las que comenzaron su actividad en 2020, sino que son más del triple de las que cerraron sus puertas el año pasado.

Dicho de otro modo: pese a todas las dificultades que afronta la economía canaria, el ritmo de apertura de nuevos negocios triplica –en realidad más que triplica– el ritmo de las disoluciones. No obstante, hay que puntualizar que otra cosa es que el capital invertido para la constitución de las nuevas sociedades esté bajo mínimos, síntoma de la crisis y de la desconfianza imperante.

El capital invertido es, en resumen, el dinero que destina una empresa cualquiera para su establecimiento. Las 3.728 sociedades que iniciaron su actividad en el Archipiélago el año pasado arrancaron, en conjunto, con poco más de 72,6 millones de euros. ¿Mucho o poco? Poquísimo. Tanto que en 2020, pese a la paralización económica por el confinamiento nacional y pese a que se constituyeron 978 empresas menos, el capital invertido rozó los 254 millones de euros, 181,4 millones más. Los inversores no quieren riesgos.

Preguntas destacadas

¿Por qué aumenta el número de empresas si también aumentan las disoluciones?

A falta de datos oficiales, Informa D&B -la filial del grupo Cesce dedicada a la información comercial, sectorial, financiera y de ‘marketing’- calcula que a lo largo de 2021 cerraron sus puertas para siempre en Canarias 1.108 empresas. Son un 40% más de las que se disolvieron en 2020, el ‘año I’ de la pandemia. Y, sin embargo, la Comunidad Autónoma tiene en estos momentos -con los datos del Ministerio de Trabajo a 31 de diciembre- un total de 60.084 empresas con asalariados, lo que supone la cifra más alta de los últimos 22 meses, es decir, la más alta desde el inicio de la crisis del coronavirus. ¿Cómo es posible entonces que aumenten los cierres y a su vez el tejido empresarial recupere cifras prepandemia? Pues porque son más -en realidad bastantes más- los negocios que comienzan su actividad que los que bajan el candado. Es verdad que en 2021 bajaron la persiana esas 1.108 empresas, pero al mismo tiempo abrieron por primera vez 3.728. El número de aperturas más que triplica el de cierres.

¿Es Canarias un caso único en España?

No. Lo cierto, aunque a primera vista pueda parecer paradójico por la dureza de la crisis, es que están abriéndose más negocios de los que están cerrándose en toda España. En el conjunto del país se disolvieron en 2021 hasta 27.760 entidades; pero al mismo tiempo se constituyeron la friolera de 102.022. Por lo tanto, Canarias no es, ni mucho menos, una excepción. Los efectos de la crisis sí se perciben con claridad, no obstante, en el capital invertido en las nuevas empresas.

¿De qué tipo son las empresas que están iniciando su actividad en el Archipiélago?

En general, las empresas que inician o iniciaron su actividad en el ‘año II’ de la pandemia son pymes. El capital invertido ascendió en 2021 a menos de 73 millones de euros, muy por debajo de los casi 254 millones de 2020 y a años luz de las cifras de los ejercicios anteriores al estallido de la pandemia.

¿Pero en Canarias no había 150.000 empresas?

La estadística del Ministerio de Trabajo se ciñe a las empresas -esas 60.084 en la Comunidad Autónoma- que cuentan con asalariados. En eso se diferencia del Dirce, donde sí se incluyen las otras alrededor de 85.000 empresas isleñas sin trabajadores a su cargo.