Volkswagen cierra 2021 como la marca más vendida en Canarias por 17º año consecutivo. Pese a la numerosas trabas que dificultaron la evolución del sector a causa de las consecuencias económicas de la pandemia, la crisis de los semiconductores y el retraso en los plazos de entrega, Domingo Alonso puso en el mercado el pasado año 4.885 unidades, según las cifras aportadas ayer por el grupo importador y concesionario de la firma alemana.

Entre enero y diciembre se matricularon en el Archipiélago 36.534 turismos y todoterrenos –20.341 correspondieron a operaciones de particulares– lo que supuso para estos segmentos un incremento del 21,28% con respecto a diciembre del año anterior, pero se desplomaron un 37,58% en comparación al año pre-covid 2019, en cálculos de las asociaciones de concesionarios, importadores y fabricantes. De hecho, Faconauto apunta que las ventas en turismo y 4x4 no son asimilables al resto de canales: solo en diciembre los vehículos comerciales cayeron un 38,08%; un 63,% en los vehículos industriales y guaguas; el 15,8% en las motos.

El quid de la buena respuesta del mercado isleño con los vehículos de Volkswagen habría que buscarlo en sus novedades, tanto en electromovilidad, como en la renovación de otros modelos, señala el grupo en un comunicado. «Sin duda la llegada del ID.4, el ‘Coche del Año en el Mundo’, ha sido un momento importante para la marca, que sigue apostando por la electromovilidad. El SUV 100% eléctrico fue el lanzamiento del año y se ha propuesto continuar la senda de la electrificación de la marca», destaca.

El sector de la automoción acaba el año en las Islas con una caída del 37,5% respecto a 2019

«Tras un año en el mercado el ID.3 ha demostrado ser la alternativa sostenible para todos, alcanzando una cuota de mercado de 12,5% a particulares en el mercado de eléctricos, convirtiéndose así en el vehículo enchufable más vendido y aupándose a la cuarta posición en el mercado a particulares». Domingo Alonso incide además que 2021 traje «novedades como la renovación del Tiguan, el SUV más vendido de la marca en el mundo. También el mítico Polo volvió mostrando su mejor versión, sin olvidar el lanzamiento del Taigo, el primer SUV coupé de Volkswagen, un modelo que por sus singulares características dará mucho que hablar» este año.

En ese sentido, en sintonía con la declaración de intenciones Way To Zero que ha lanzado el fabricante alemán, y por la que se compromete a acabar con las emisiones de CO2₂ en 2050, Volkswagen lanzará el ID.5 durante el primer trimestre del año. «El nuevo modelo totalmente eléctrico de Volkswagen confirma la continuidad en el compromiso de la marca azul por los vehículos eléctricos y sorprenderá a propios y extraños con su potencia, su rendimiento y su sostenibilidad», señala el comunicado.

«Además, este 2022 nos traerá la renovación del T-Roc, que con más de un millón de unidades vendidas en todo el mundo en sólo cuatro años, volverá a Canarias más digitalizado que nunca y acompañado de su versión R y cabrio», destaca en su nota el grupo importador de la marca alemana en Canarias.