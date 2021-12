Juan Carlos Armas es sin duda uno de los pilares indispensables en cuanto a la explosión del Carnaval de las Islas Canarias se refiere.

Comenzó en la fiesta desde bien pequeño siendo parte de una murga, para más tarde dar el paso a las comparsas. Pero, sin duda, su gran labor ha sido como diseñador, ganando cuatro títulos de reina del Carnaval.

Hemos tenido la suerte de conversar con el creador y las dos candidatas a reina y hacerles estas preguntas.

¿Sabe ya cuál será la inspiración desde la que partirá Juan Carlos Armas para la creación de los trajes de reina del carnaval 2022?

Llevo mucho tiempo con las ideas bastante claras y están totalmente plasmadas. Estoy muy satisfecho con el trabajo que estamos llevando a cabo con todo el equipo y puedo asegurar que serán fantasías sorprendentes, con muy buena energía y que desprenden optimismo. Estoy muy contento de cómo va saliendo todo.

A la hora de crear, todo el mundo tiene maestros a los que admira, ¿Quiénes considera que son sus referentes en costura?

Lógicamente hay muchas personas que han marcado un “Antes y un después” en el mundo de la costura. También ha habido un ejército de modistas, costureras y artesanas que han estado detrás de los mejores proyectos de la moda. Balenciaga, Chanel o Gucci han sido inspiradores. Ahora también puedo mencionar a Elie Saab o Zuhair Murad que han emergido y son grandes fuentes de inspiración, sobre todo en el textil.

Recientemente hemos lamentado la muerte de Virgil Abloh, director creativo de Louis Vuitton y director ejecutivo de la marca Off-White. ¿Qué lectura hace de la incursión del streetwear en la alta costura?

Ha sido una gran pérdida. Virgil Abloh ha sabido analizar la sociología del mundo urbano y adaptarlo a la moda ponible, alternativa y convincente. La alta costura debe adaptarse a los tiempos que nos están tocando vivir para que pueda seguir evolucionando y no morir. Hoy todo cambia a una gran velocidad.

¿Qué planes tiene Juan Carlos Armas para 2022?

Estoy seguro que será un buen año. Yo soy optimista por naturaleza y pondré todo de mi parte para conseguir los objetivos que me he planteado. Nuevo Atelier, trabajos, encargos…. Y, sobre todo, VIVIR. Todo es muy cambiante ahora y debemos “Transitar el camino de la felicidad’’.

También hemos tenido la suerte de conocer a Daniela y Tania, que optarán a ser las reinas del carnaval de Las Palmas y Tenerife respectivamente.

Tania Pérez de la Rosa, candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

¿Cuál ha sido el motivo que te ha movido a optar como candidata a Reina del Carnaval 2022?

Todos los años los canarios esperamos el carnaval con gran ilusión. Forma parte de nuestra cultura y es nuestra mayor fiesta. El motivo principal es que desde que era pequeña me ha gustado ver las galas y admirar los bonitos trajes que lucían las candidatas y para mi poder formar parte de este evento es un sueño hecho realidad.

Eres elegida por Juan Carlos Armas para representar a Tenerife, ¿cómo has conseguido tal honor?

A los 15 años se me presentó la oportunidad de poder desfilar para Juan Carlos y ahora 11 años después puedo llamarlo amigo. Son muchos los desfiles que hemos hecho juntos y puedo decir con honor que he sido varias veces la imagen de su marca, esta última vez en su colección Hespérides. Gracias a él comencé en el mundo de la moda y estoy agradecida de la oportunidad que me ofreció. Cuando me comentó que si quería presentarme a reina del carnaval llevando una fantasía suya no lo dudé ni un solo segundo.

Los trajes llegan a pesar hasta 200 kilos, ¿te estás preparando de alguna manera para soportar ese peso?

Desde que Juan Carlos me ofreció ser su candidata para reina del carnaval, comencé a investigar sobre la preparación que hacían las reinas para llevar sus trajes y seguir sus pasos, he empezado a poner en práctica ciertos ejercicios en el gimnasio. Soy una persona que me suelo cuidar por mi trabajo, pero es verdad que ahora tengo que tomar unas pautas para fortalecer piernas ya que los trajes son mediante un sistema de arrastre. Sobre todo necesito fortalecer el cuello y piernas. Juan Carlos me ha dado pautas para ayudarme.

Daniela Medina, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

¿De dónde viene tu pasión por el carnaval?

Bueno, esta pregunta es bastante importante para mí. Para empezar, si no fuera por el Carnaval, yo no estaría aquí hoy. Mis padres, los dos carnavaleros de corazón, se conocieron ensayando en una comparsa y posteriormente fundaron juntos la comparsa Riobamba en Las Palmas de Gran Canaria. Desde pequeñita crecí rodeada de escarcha, plumas y lentejuela, siempre viendo y participando en las galas y concursos del Carnaval. Recuerdo incluso los ensayos del coro de nuestra comparsa en el salón de casa y estar hasta las tantas preparando los vestuarios. Ya en 2007, el Carnaval nos dejó el mejor regalo. Y es que el secreto es que ya tenemos una corona en casa. La corona de mi hermana, Silvana Medina, reina del Carnaval de Las Palmas en ese mismo año con un diseño del gran diseñador chicharrero Juan Carlos Armas, con el que estamos muy unidas.

Las dos marcas con las que colaboráis, 'El Gusto por El Vino' y 'dormitorum', son empresas canarias. ¿Te parece importante que el apoyo venga de empresas de aquí?

Me parece importantísimo, soy una persona que en mi día a día intento apoyar al comercio de cercanía o comercio local. Creo que todo lo que podamos explotar de nuestra propia tierra, mejor que mejor. No siempre hay que ir fuera a buscar. En Canarias tenemos empresas totalmente competentes en muchos sectores, aunque tenemos la tendencia a pensar que lo que viene de fuera es lo mejor. Desde mi punto de vista, las empresas locales pueden ofrecer un producto de gran calidad y siempre con un trato más cercano.

¿Cómo te sientes al haber sido elegida por Juan Carlos Armas para optar a reina de Las Palmas de Gran Canaria?

Es un honor. De hecho, todos los que me conocen saben que siempre he soñado con lucir una de sus fantasías. Además de la admiración que siento por Juan Carlos como diseñador y creador, podría decirse que es parte de mi familia, un padrino carnavalero que Tenerife me ha dado el placer de tener en mi vida y con el que poder compartir experiencias e incluso viajes por el mundo. Su relación con mi familia comenzó al diseñar los vestuarios de la comparsa Riobamba, permaneció con la fantasía “Alma de Cristal” que lució mi hermana en el año 2007 y continuará con el diseño de mi fantasía en el próximo Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2022.