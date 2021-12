El Gobierno y los transportistas llegan a un acuerdo para evitar los paros

El Gobierno central y los transportistas alcanzaron en la noche de ayer un acuerdo que permitirá evitar los paros que el colectivo tenía programados la próxima semana, en la antesala de la Navidad. Así lo anunció el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) en un comunicado, en el que destacó que se había logrado arrancar al Ejecutivo de Sánchez el compromiso de incorporar de forma imperativa en la ley, la cláusula de estabilización del precio del gasóleo en los contratos de transporte, lo que permitirá equilibrar las relaciones entre los transportistas y sus clientes y favorecer que los primeros puedan repercutir en sus tarifas el alza de los combustibles.

Esta reivindicación era precisamente una de las más importantes para un sector que ha visto como el coste de los carburantes se ha disparado un 40% en el último año, sin que tal y como aseguraban, tuvieran mecanismos para trasladar ese sobrecoste al precio que cobran por sus servicios.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana también anunció ayer el pacto con el colectivo destacando que «mejora las condiciones de un sector estratégico para la economía española». La ministra, Raquel Sánchez, celebró también este acuerdo al que tildó de «histórico» y que permitirá desconvocar los paros previstos en fechas navideñas. «Somos un Gobierno que dialoga y ha negociado medidas ambiciosas para beneficiar al sector y dar certidumbres a la ciudadanía», aseguró a través de sus redes sociales.

La patronal resaltó también que se había incorporado la prohibición de que los conductores participen en la operación de carga y descarga, una demanda histórica del sector. Además de los puntos anteriores, el Gobierno también se ha comprometido a no implantar peajes al transporte pesado sin el consenso del CNTC y que la patronal también sea consultada respecto al aumento de la capacidad de carga de los camiones.

En el acuerdo figuran además una reducción a la mitad de los tiempos de espera, a partir de los cuales el transportista tendrá derecho a una indemnización, así como el trato a dispensar a los conductores en los centros de carga y descarga.

El acuerdo deberá ser ratificado hoy tanto por la asamblea nacional como por la canaria, ya que el Archipiélago tenía otras reivindicaciones añadidas. Aunque lo más probable es que, como ha sucedido hasta ahora, los transportistas isleños sigan la senda marcada a nivel nacional y desconvoquen también los paros.

El sector del transporte a nivel nacional anunció en noviembre su intención de realizar un paro patronal los días 20, 21 y 22 de diciembre para reivindicar la situación límite en la que se encontraban sus profesionales al no poder afrontar el sobrecoste de la escalada de los carburantes. La paralización de esta actividad en unos días claves antes de la Navidad, en los que se multiplican las compras, puso en alerta a todo el sector empresarial del Archipiélago, que reclamó ayer una logística de emergencia para evitar el desabastecimiento en los supermercados y comercios de todos los puntos de las Islas. De hecho, se había puesto ya sobreaviso a la Delegación del Gobierno para tratar de acelerar al máximo los despachos de la mercancía que ya hubiera llegado a las terminales de contenedores, con el objetivo de que pudiera ser repartida este fin de semana.

La patronal se había puesto en contacto también con los ayuntamientos a través de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para solicitar que fueran flexibles con las operaciones de carga y descarga que pudieran producirse, ya que podría generarse algún colapso.

Muchos se habían preparado ya para tratar de paliar sus efectos haciendo acopio de productos y llenando en la medida de lo posible sus almacenes para poder hacer frente a la demanda.

Finalmente, estas medidas preventivas no serán necesarias tras el acuerdo alcanzado ayer, cuando prácticamente no quedaba margen para negociar. De hecho, el Ministerio convocó a los transportistas a una reunión de urgencia después de que el pasado jueves decidieran seguir adelante con los paros alegando que las propuestas del Ministerio de Transportes eran todavía insuficientes. En Canarias los profesionales también había acordado mantener la huelga, no solo para apoyar las reivindicaciones nacionales, sino también para reclamar la reducción de los tiempos de espera en zonas logísticas y portuarias, con aplicación de penalización por retrasos y la habilitación de zonas operativas para transporte terrestre en los recintos portuarios.

La negociación entre el Ejecutivo nacional y las diferentes entidades del sector se ha dilatado meses, caldeándose más en las últimas semanas. En Madrid, los profesionales incluso sacaron los camiones a la calle esta semana para protestar. La patronal llegó a amenazar con una huelga patronal indefinida si no se llegaba a un acuerdo. Sin embargo, desde el Ministerio siempre se mostraron convencidos de que se lograría evitar el paro, aunque fuera en el último momento.