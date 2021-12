El Supremo obliga a subastar el petróleo para generación eléctrica

El Gobierno central tendrá que convocar subastas para determinar qué empresa energética provee de los hidrocarburos destinados a la generación de electricidad en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Así lo ha decidido la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en una sentencia que resuelve el recurso interpuesto por Endesa Generación SAU el pasado año.

Esta empresa, operador protagonista en la generación de electricidad en el Archipiélago, recurrió al Supremo cuando el Ejecutivo central decidió (Orden TED/776/2020, de 4 de agosto) revisar los parámetros –producto y logística– que determinan el precio a pagar por el combustible.

En los cambios regulatorios introducidos por José Manuel Soria en su etapa como ministro, se incluyó la obligatoriedad de sacar a pública subasta la provisión de petróleo y la logística para su traslado hasta los dos archipiélagos españoles, Ceuta y Melilla (artículo 3 de la ley 17/2013 y del 40 al 42 del real decreto 738/2015).

En el origen de aquella decisión estaba la reducción del déficit de tarifa del sistema eléctrico, que en la primera mitad de la década pasada se acercaba a los 30.000 millones de euros. Sin embargo, nunca se ha utilizado el mecanismo. Los diferentes ministros del ramo han optado por seguir el método de cálculo de precios medios que venía operando con anterioridad.

La normativa tiene más de siete años y «hace ya más de cinco años», señaló la demandante, que se estableció «el régimen de subastas». Con ocasión de esta revisión ahora tumbada por el Supremo, el Ejecutivo se basó en un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que expuso sus dudas sobre si la presión competitiva en los territorios no peninsulares será suficiente como para alcanzar el objetivo de abaratar el petróleo. «El suministro actual de combustible a la generación no peninsular es realizado por un número muy reducido de empresas», señala la CNMC.

«La incertidumbre que pudiera existir acerca de las condiciones de competencia efectiva no habilita en modo alguno al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a incumplir el taxativo mandato de los preceptos», argumentó Endesa. Los magistrados del Supremo le dan la razón al señalar que la CNMC no dice en ningún momento que las subastas «sean inviables», sino que se limita a alertar de un contexto que debe tenerse en cuenta a la hora de regular su funcionamiento.

«Una cosa es que en el caso de los territorios no peninsulares la regulación de la subasta pueda requerir algunas cautelas o salvaguardas específicas, en la línea que apunta el informe de la CNMC, y otra muy distinta es que la Administración pueda considerarse autorizada para postergar indefinidamente la regulación del sistema de subasta so pretexto de que su implantación en dichos territorios presentaría determinadas dificultades», aclara la sentencia fechada el 16 de noviembre.

Es decir, no hay alternativa para el ministerio, al que le obligan «normas de rango superior», que son las que dictan que el proceso tendrá que regularse en «una orden ministerial». Al respecto, la Sala de lo Contencioso Administrativo incide en el hecho de que los tribunales no deben tener en sus manos la potestad de obligar al poder ejecutivo a desarrollar reglamentos como el que debe señalar las reglas del juego de las subastas. Sin embargo, hay dos excepciones, que esa omisión conlleve el «incumplimiento de una obligación expresamente prevista por la ley», o que no atender la obligación «suponga la creación implícita de una situación jurídica contraria al ordenamiento».

Precisamente eso es lo que está produciendo la demora en el establecimiento de las reglas del juego, según el Alto Tribunal. Por ello, obliga al ministerio a «dictar en el plazo de seis meses una orden ministerial» en la que se regulará las subastas de combustibles con los que se genera electricidad en Canarias y el resto de la España no peninsular.