«Europa quiere que los fondos lleguen a las pymes, el reto es ser más ágiles»

Después de 20 años de trayectoria en una empresa que es líder en su sector ¿qué aconseja a los nuevos emprendedores?

Una vez adoptada la decisión de emprender hay claves como el conocimiento del sector y el producto al que te diriges, ya que muchas veces la gente se mete en proyectos que no conoce. El valor o el precio que se ponen a las cosas porque siempre he pensado que el precio no debe condicionar, sino que sea rentable para que nos permita tener un margen que facilite poder reinvertir y hacer negocio. Un elemento fundamental es la tecnología, hoy por hoy tenemos que ser muy productivos y la única forma de hacerlo es utilizando las herramientas que nos proporciona la tecnología. A partir de ahí hay que entender que emprender es difícil pero no imposible, que hay casos de éxito y oportunidades que aprovechar.

¿La pandemia ha cortado unos modelos de negocio y ha impulsado otros?

Esta situación ha cambiado el modelo de relación. Nosotros ya lo veníamos aplicando hace tiempo porque somos una empresa canaria que damos servicio a 5.000 clientes en toda España. Este es uno de los paradigmas que se ha roto con la pandemia, es decir, la facilidad con la que el usuario final pueda utilizar nuevos canales de acceso. En nuestro caso el 2020 fue un año de transición donde nos afianzamos como una compañía que estaba para transformar los procesos de las empresas y la gente se dio cuenta de que o utilizabas la tecnología para poder transformarte o te quedabas atrás. Lo que se ha acelerado es la creación de ideas y los nuevos modelos de venta.

¿Le sigue costando a las pymes y autónomos canarios engancharse a la digitalización o es un tema generacional?

Están los autónomos que tienen una determinada edad y esta situación les ha cogido a contramano y los nuevos autónomos y empresarios que entienden al 100% la tecnología como modelo de negocio. Creo que la tecnología es cada vez más fácil aplicarla en las pymes, el cloud es la gran transformación y quien no lo quiera ver se va a quedar fuera.

La digitalización es clave en los nuevos fondos europeos ¿Lo ven como una oportunidad o está en veremos al ser gestionados por la Administración?

Lo que quiere Europa es que las ayudas lleguen a la pequeña y mediana empresa porque los next generation tienen como preferencia a empresas de entre 10 y 49 empleados. El reto en el hay que trabajar es que el modelo de acceso a las subvenciones sea rápido y no tedioso porque hasta ahora los modelos que hemos tenido de subvenciones son muy complicados y necesitan mucha documentación, mientras que aquí se está simplificando el proceso. Los agentes sociales y las organizaciones empresariales han pedido que haya más agilidad y para nosotros es fundamental porque se trata de áreas clave en la transformación digital y en la hostelería.

Link Soluciones como empresa tecnológica también se tiene que adaptar ¿no?

Ya nosotros somos agentes digitalizadores y estamos en las mesas de negociación. Lo que le hemos pedido al Gobierno es que estos fondos se canalicen de una manera ágil y espero que así sea.