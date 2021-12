Los transportes disparan los precios a la mayor subida anual desde 2008

La subida de los precios en Canarias no tiene freno. La tímida bajada de la energía no ha evitado que la inflación continúe su escalada avivada por el encarecimiento de los transportes. El Índice de Precios de Consumo (IPC) avanzó en noviembre en las Islas hasta el 4,6% en tasa interanual, cuatro décimas por encima del dato de octubre. Esto quiere decir que el coste de vida se ha incrementado en el último año en la Comunidad Autónoma un 4,6%. Para dar con la última vez que la inflación alcanzó niveles tan altos hay que remontarse a septiembre de 2008, es decir, a los inicios de la crisis financiera, cuando el IPC se disparó hasta el 5,4%. Han tenido que transcurrir 13 años para ver en el Archipiélago una escalada de los precios tan acentuada como la actual. Y, con todo, el escenario inflacionista es aún más marcado en el conjunto de España, donde el IPC en tasa interanual está ya en el 5,5%, su nivel más alto desde septiembre de 1992, el año en que el país, todavía en el siglo pasado, celebraba los Juegos Olímpicos de Barcelona.

Aunque siguen siendo mayoría los expertos que aseguran que el contexto inflacionista es coyuntural, lo cierto es que el escenario no cambia ni en España ni en Canarias. Al menos no lo hizo el mes pasado. El coste de la vivienda y los suministros –agua, luz, gas– se redujo en noviembre en las Islas un 2,1% en consonancia con la moderación experimentada por los precios de la energía a escala global, pero también es verdad que esa bajada es casi testimonial si se tiene en cuenta que los recibos de la casa y los suministros siguen siendo un 14,1% más caros que hace un año. Además, el vestido y el calzado se encarecieron el mes pasado un 3,6% después de que en octubre lo hicieran más de un 11%, un notable incremento que, eso sí, se compensa con la ya tradicional caída que el precio de la ropa experimenta cada mes de julio (-14,6%). Más preocupante es la subida que los precios del transporte experimentaron el último mes. Una subida del 1,3% que lleva la tasa interanual hasta la friolera del 11,6%. En otras palabras: el transporte les cuesta hoy a los ciudadanos y empresas de la Comunidad Autónoma un 11,6% más que hace un año. Lo que antes costaba cien euros ahora cuesta 111 euros y 60 céntimos. Son así los transportes y la vivienda y los suministros los dos grupos de gasto donde los precios se han disparado en los últimos doce meses por encima del 10%. Todo lo anterior repercute, claro, en el coste de la cesta de la compra –alimentos y bebidas no alcohólicas–, que en noviembre se encareció un 0,6% para encadenar ya ocho meses consecutivos de subidas.

Al margen de ese leve respiro que dio la moderación del coste de la energía a los precios de la vivienda y los suministros, solo el ocio y la cultura –la entrada del teatro o del cine, por ejemplo– costaron en noviembre algo menos que en octubre (-0,2%). Siguen en la senda inflacionista el alcohol, el tabaco, los muebles, la sanidad, las comunicaciones y la hostelería.

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) apuesta por la «moderación» de los salarios «para evitar espirales precio-salarios de segunda ronda que lastrarían la competitividad de bienes y servicios en el exterior». La CEOE-Tenerife, por su parte, hizo hincapié que la crisis global de la cadena de suministros está tirando al alza del IPC, que es la referencia para las subidas salariales pactadas de cara a 2022 en los convenios colectivos. Si esto ocurriera, añadió la CEOE, la inflación podría convertirse en estructural, «llevándonos a una pérdida de competitividad y a una situación de compleja solución en una economía con tipos de interés del 0% y una tasa de endeudamiento público preocupante».