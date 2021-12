«Las pymes turísticas canarias deben dar un paso y digitalizarse»

¿A qué llama Destino Turístico Inteligente?Un Destino Turístico Inteligente es un destino que tiene la capacidad de captar datos sobre el territorio de lo que está ocurriendo en su zona, captar datos de cualquier situación que se produzca alrededor y que le impacte, y que pueda hacer el data analitic, es decir, captar e interpretar el dato y tomar decisiones basadas en esa información que se ha obtenido. Información transformada en conocimiento. Va más allá del big data, que es solamente el almacenamiento del dato.En 2012 el Gobierno puso en marcha el proyecto de Destino Turísticos Inteligentes. ¿En qué contexto estábamos entonces y casi 10 años después cómo ha evolucionado?Cuando comenzamos el proyecto hubo que explicar a todo el mundo en qué consistía todo esto de la inteligencia en el territorio, la inteligencia del dato, el uso del dato en la toma de decisiones y la necesidad de utilizar la tecnología para capturar ese dato y asegurar el modelo de sostenibilidad turística. Básicamente, un destino turístico inteligente utiliza todos los datos que obtiene y hace inteligencia con el objetivo de desarrollar a futuro un modelo sostenible en el ámbito social, económico, cultural y medioambiental. Y lo estamos consiguiendo.¿Qué tipo de decisiones puede tomar un destino a partir de los datos que obtiene?Todas. Las decisiones que se están tomando hoy en cuanto a comercialización, promoción y gestión del turista sobre el territorio, que se estaban haciendo casi sin datos y por intuición, ahora se pasa a hacer de una forma segura porque una serie de datos dicen qué hay que hacer. Por ejemplo, en la promoción turística, en tiempos Covid en que hay una incertidumbre importante, la tecnología permite llegar a un turista que está en Irlanda o Alemania para que el impacto de la promoción de Canarias sea el mayor posible. Imagínese, se pueden programar los impactos para que los anuncios de las Islas les aparezcan en los días de lluvia. Eso permite llegar justamente al turista que se quiere captar y no se mata moscas a cañonazos. ¿Qué análisis hace de Canarias como destino turístico inteligente?Canarias lo está haciendo muy bien; de hecho para mi ha sido de las regiones más proactivas en la gestión de la crisis del Covid. Canarias fue la primera región mundial en contar con un viaje seguro de Covid y la primera que puso en marcha el pasaporte sanitario. Fue pionera, lo que aquí se hizo en 2020 es lo que ahora se está haciendo en todo el mundo. Realmente esta comunidad ha ido por delante y por eso a nivel europeo se tiene conciencia de que somos un destino seguro porque no ha habido grandes brotes y cuando ha habido se ha controlado de forma magistral. ¿En qué podemos mejorar para ser mas competitivos? Canarias, como todos los territorio turísticos del mundo, tiene mucho que hacer en el ámbito de la digitalización. Hay mucho camino que recorrer para el sector público y privado. Hay una parte de la digitalización que es la automatización de los procesos en una empresa que todavía se siguen haciendo a mano, como la facturación, la gestión de contratación y los despidos o la gestión de un cliente en el hotel. Todo eso se puede hacer de una forma automática con máquinas y permitir que las personas se dediquen a aportar valor a la cadena turística. ¿Hasta qué punto supone un hándicap, a la hora de viajar, que un destino sea inteligente?No es un handicap, pero siempre digo que lo que no está digitalizado no existe. Con lo cual, si un destino o una empresa no esta digitalizada y está en Internet, si no dispone de buenos contenidos que capten la atención de un turista que está hiper digitalizado, está muerto, no existe. Realmente el reto ahora es desarrollar un contenido digital excelente que atraiga la atención del turista allá donde esté. Puede estar en Europa o en Australia, eso no lo sabemos. ¿Canarias va también por delante en cuanto a la digitalización del sector turístico? En todo, caso, ¿en qué debemos incidir más?Está en los puestos de cabeza, pero no va por delante, la más digitalizada en el ámbito público y privado es Valencia. La pyme turística canaria tiene que dar un paso adelante para digitalizarse porque todavía está bastante atrás. ¿Con ayuda pública?Sí, en la medida de lo posible. Desde Turisfera, el Clúster de Innovación Tecnológica, estamos colaborando con Proexca para desarrollar un plan estratégico de internacionalización del conocimiento turístico canario para apoyar a las empresas canarias a salir al exterior a vender sus conocimientos, que son excelentes. ¿Cuáles son las tendencias futuras en la digitalización?

Hay iniciativas interesantes que apoyan a los emprendedores como puede ser la Marina Hub en Lanzarote, que será un importante centro de innovación en tecnología turística. Quizá hace más falta más apoyo de la Administración en todo lo que correspondería a la compra pública innovadora. ¿En Canarias hay gente formada para afrontar estos procesos?En las Islas tenemos un talento enorme. Los estudios de Turismo se tienen que convertir e introducir la innovación y tecnología y estar más abiertos al modelo de destino inteligente y que deben incorporar ya de forma urgente. Quizá también es necesario que se capacite al sector público porque se puede quedar descolgado de la digitalización, y ellos son la propia palanca de la innovación.