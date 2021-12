En millones de hogares de Estados Unidos es casi obligatorio comprar o preparar galletas caseras en Navidad, especialmente para ofrecérselas a Santa Claus con un vaso de leche, pero las de estas fiestas prometen ser las más caras de la historia debido a la inflación.

Este año, más allá de elegir si serán caseras o si el glaseado (frosting) de las galletas será en alguno de los tradicionales colores verde, blanco o rojo, muchas familias se sorprenderán con el coste de los ingredientes, que se han disparado en los últimos meses.

Y todo debido a la tensión económica causada por la pandemia de la covid-19 y los problemas en la cadena de suministros a nivel mundial. En noviembre, la inflación interanual se ubicó en EE.UU. en un 6,8 %, el mayor nivel en casi cuatro décadas en el país y ocho décimas más que en octubre.

Pero si entramos en detalle, vemos que el incremento del coste de los huevos en noviembre fue del 6,2 %, el de la harina fue del 5 % y del 3,4 % en el caso de la azúcar, el otro gran ingrediente necesario antes de animarse a encender el horno (a vigilar también por el aumento del 6,5 % en el precio de la electricidad).

Y esta situación no es exclusiva de Estados Unidos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ya alertó en noviembre de un aumento interanual del 38 % de los precios mundiales del trigo y del 40 % en el azúcar, a lo que hay que sumar un aumento "pronunciado" de los productos lácteos.

Navidad por las nubes

Mientras en las plataformas de video resuman películas navideñas y en la radio no deja de sonar el 'All I want for Christmas is you', de Mariah Carey, hay pocas cosas mejores que salir de casa, aunque sea para ir de tiendas a comprar los ingredientes.

Pero una vez decidido si tendrán forma de muñeco de nieve, árbol de Navidad o las más tradicionales de pan de jengibre hay que superar el "susto" de ver el precio de la compra.

Algo parecido le pasó a la puertorriqueña Blanca González, quien explicó a Efe que otros años hizo galletas muy trabajadas, pero que este año apostará por algo más sencillo, con mucha menos decoración: "Quizá unas simples galletas de mantequilla".

"Es que no es solo son los postres, es todo, la comida y los regalos. Los precios están mucho más caros este año. Va a ser, seguro, la Navidad más cara", lamentó.

En situación similar están las empresas que elaboran productos para eventos y fechas especiales como la Navidad. La salvadoreña Zissy Castillo, que dirige la empresa de cáterin Food Cart Party, reconoce que han sentido el aumento de los precios.

"Es para echarse a llorar", dijo a Efe al poner como ejemplo que 5 galones (18 litros) del aceite vegetal más usado por los profesionales de la alimentación se han disparado y pasaron de unos 17-22 dólares a rondar los 54.

"El aceite, el azúcar, y las frutas para los postres navideños han duplicado el precio", lamentó sobre una situación que les ha obligado a "jugar con los precios", reducir márgenes y descartar eventos navideños más pequeños.

El precio de las galletas

Castillo trabaja en Los Ángeles, California, estado en el que es más caro preparar galletas que en otros de los EE.UU., donde el precio puede diferir, y mucho, según donde viva el improvisado repostero navideño.

Si hornear un lote de galletas navideñas en Miami cuesta de media 6,67 dólares, el lugar más caro para hornear galletas de Navidad en los EE.UU. es en la californiana ciudad de San Diego, donde una bandeja se eleva a 12,4 dólares.

Esto según el proveedor de kits de comida HelloFresh, que publicó un estudio sobre el costo de hornear galletas navideñas tradicionales en 60 ciudades de EE.UU. y otros 30 países utilizando los precios de los ingredientes básicos para esta receta: harina, azúcar, mantequilla, huevos y bicarbonato de sodio.

La media en EE.UU. sería de 6,10 dólares, lejos de los 12,83 de Suecia, el país más caro para hornear galletas navideñas del mundo, República Dominicana (11,74) y Dinamarca (10,97).

Pero el espíritu navideño de González y Castillo las anima a disfrutar las fiestas decembrinas y sus postres tradicionales y olvidarse de que todo apunta a que este año serán la Navidad más costosas que se recuerdan.

Aun así, según la Federación Nacional de Minoristas (NFR), los estadounidenses planean gastar en estas fechas en las que se celebra la Navidad, Hanukkah (la "navidad" judia) o Kwanzaa (celebración de la cultura negra que cada año va del 26 de diciembre al 1 de enero) un promedio de 997 dólares entre regalos, comida, decoración y gastos varios.