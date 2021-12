“El Blockchain cambiará el mundo más rápido de lo que lo ha hecho internet”

¿De qué manera está cambiando Blockchain la Sociedad?

El Blockchain surge como competidor del dinero. Dicho de otro modo, como ciudadanos en pocos años tendremos en nuestro móvil una billetera con diferentes monedas digitales como el Euro digital, el Dólar digital y criptomonedas varias como Bitcoins o Eters, con lo que en el momento de la compra decidiremos cuál usar. Blockchain supone la descentralización en su máxima extensión, gracias a sus funcionalidades podremos disfrutar de la Identidad Digital asegurando nuestra identificación para realizar cualquier proceso administrativo o jurídico a golpe de clic y evitando realizar largos y costosos trámites burocráticos que se corresponden más con una Sociedad del siglo XIX que del XXI. Además, nos mueve como sociedad a replantearnos nuestra responsabilidad en la gestión de los recursos económicos, pasaremos de esperar a que el Gobierno nos diga cómo gestionar nuestro dinero a gestionarlo bajo nuestra responsabilidad. Por último, la trazabilidad y transparencia que aporta esta tecnología provocará sin duda la desaparición de algunos de los delitos actuales como el de falsificación documental.

¿Cómo pueden las empresas aprovechar esta tecnología?

Toda compañía que esté en un sector donde la cadena de valor todavía se apoya en varios intermediarios serán empresas que se verán beneficiadas de la aplicación de Blockchain. Por ejemplo, una empresa canaria adquiere un cargamento de pez Fugu en Japón. En este pedido, no solo intervienen comprador y vendedor sino todo el entramado de empresas intermediarias que aseguran la calidad del alimento, su almacenaje y transporte. Hoy en día, si este pedido llega a Canarias en malas condiciones entrarían las entidades aseguradoras de todas las partes a discutir y peritar de quien es la responsabilidad derivándose en un largo y costoso proceso. Una vez que estas empresas se incorporen a una Blockchain especializada en su sector, el problema de quién es responsable de que el alimento se haya malogrado se resuelve en pocos segundos. Puesto que en el caso de Blockchain, los containers incorporarán sensores IoT que irán registrando en la Blockchain la temperatura a la que la mercancía ha permanecido en cada momento y en cada posición. Por lo que en este caso, cualquiera de los participantes de la cadena que tienen acceso a estos datos podrán identificar en qué punto del Atlántico ese container bajó de los grados centígrados mínimos, identificándose inmediatamente quien debe asumir la pérdida.

¿Es segura este tipo de tecnología?

Estamos en el año doce «después del crypo» y todavía no ha sido hackeada. Ha habido estafas o hackeos a sistemas periféricos a Blockchain pero el protocolo base de Bitcoin a día de hoy no ha sido corrompido y mira que hay hackers intentándolo. Con el Blockchain el problema es el hombre, no la tecnología. Blockchain nos dará una libertad financiera hasta ahora desconocida, pero a la vez nos dará una responsabilidad hasta ahora también no asumida. Una vez que te registras en una billetera para gestionar tus monedas, te darán unas claves que sólo tú eres responsable de preservar. Si las pierdes, no tendrás ninguna opción de recuperar tu dinero, aquí no hay alternativa, ni hay link de ¿has olvidado la contraseña? Esta responsabilidad sobre la gestión de tus datos hay muchas personas que no la quieren asumir.

«En pocos años tendremos en nuestro móvil una billetera con varias monedas digitales»

¿Las criptomonedas han llegado para quedarse o son una moda pasajera?

Tenemos en el caso de Bitcoin más de 49 millones de billeteras, esto es imparable. Hay personas que el año pasado se dieron cuenta del valor de Blockchain, y si en este caso invirtieron en Bitcoin cuando estaba a 6.000 euros ahora tienen 54.000. Llevamos muchos años en los que las políticas monetarias de los gobiernos generan inflación, eso es lo que hace que todo el dinero que ganas, si lo dejas en el banco, al cabo del tiempo, no tienes el mismo “dinero” puesto que las cosas como la energía, la gasolina, la comida todo vale más dinero por la inflación, pero tu no ganas más. Es por ello que hoy en día, todos tenemos que desarrollar nuestra cultura financiera y hacernos un plan de inversiones según nuestro perfil, y en este plan sin duda el mundo de las criptomonedas es ya para muchos una parte del mismo. No olvidemos tampoco que las grandes compañías ya admiten las criptomonedas para pagar como Paypal que ya lo aceptó el pasado año, o como varios futbolistas que ya han aceptado criptos como forma de pago de sus contratos.

¿Qué retos debe afrontar para consolidarse?

El primero es el miedo. Cada vez que llega una tecnología tan revolucionaria, como no la entendemos, o la impedimos o la regulamos. De momento, intentamos impedirla diciendo que son una estafa o para especular. Poco a poco vamos viendo la capacidad que va a tener para cambiar el mundo de una forma más rápida que lo que lo ha hecho internet. Para consolidarse debemos avanzar en la regulación pero sin limitar la innovación. No obstante, esto es imparable.