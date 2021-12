«Las primeras ayudas a los productores palmeros se ingresarán esta semana»

¿En qué situación queda el sector primario en La Palma debido a la erupción?

Hay afecciones de distinto tipo. Las directas debido a las parcelas sepultadas y las infraestructuras dañadas, pero después en toda la isla hay problemas con la ceniza que está dañando las producciones. En un principio nos hemos centrado en los que están directamente afectados en el entorno del Valle y sobre todo en el sector platanero, porque es del que dependen más personas y está continuamente en zafra. Por eso, los primeros anticipos que hemos preparado han sido para los plátanos, los ganaderos evacuados y los pescadores de Tazacorte. Los primeros pagos de estas ayudas los vamos a hacer ya esta semana. Ahora empezaremos a trabajar con el resto. Los cultivos de naranjas y mangos también están teniendo problemas. Nos toca esa segunda parte, valorar el resto de producciones de toda la isla para poder indemnizarlos también.

¿Se verá muy resentida la producción de plátano de Canarias por las pérdidas provocadas por el volcán?

Todo dependerá de cuánto dure la erupción y de la cantidad de plátano que se deje de enviar fuera de Canarias. La Palma produce un tercio de las toneladas que se cultivan y todo dependerá del porcentaje de pérdida. Mientras que en el Valle está siendo del 80%, en la zona norte hay menos afección y de ahí va a salir bastante producción. Hasta que no sepamos la duración del volcán no lo sabremos con seguridad.

¿Cree que la banana podrá aprovechar esta mala situación del plátano para abrirse hueco en el mercado?

En la Península tenemos una competencia muy fuerte con la banana, llevamos años sufriendo, y esto es como vasos comunicantes. Tenemos que seguir defendiendo la comercialización del plátano para mantener canales de distribución y clientes finales. Nuestra labor es seguir defendiendo nuestra producción.

¿En qué estado están las negociaciones con Bruselas para mantener las ayudas del Posei a los productores afectados?

Recientemente pudimos reunirnos con la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea y les planteamos un documento en el que se solicitaban varias cosas. Una de ellas es que se aplicase por una situación de fuerza mayor una serie de excepciones para evitar que los productores tengan que justificar algunas cuestiones, como comercializar determinada parte de la producción o tener unos rendimientos mínimos. También hemos solicitado que las cantidades de referencia se mantengan inalteradas. Son medidas que se revisan cada dos años y hemos solicitado que a pesar de que se produzca menos debido al volcán se mantengan las cantidades, para que aquellas personas que hayan perdido las parcelas mantengan las ayudas para reanudar la actividad en otro lugar o en el mismo y tengan cinco años de margen.

¿De qué manera se va a ayudar a los ganaderos afectados por el volcán?

Vamos a repartir ayudas en función de los gastos que han tenido los ganaderos que han reubicado sus explotaciones. Algunos han perdido sus granjas, otros han sido evacuados, pero han tenido que mover a sus animales, maquinaria e instalaciones. Reubicar una quesería, por ejemplo, es complicado, por todas las condiciones higiénico sanitarias que deben cumplir. Esta semana les haremos un primer pago, pero luego tenemos que seguir trabajando para ver como es el caso de cada uno, porque hay personas realojadas en condiciones satisfactorias y otros de forma más compleja. Se analizará caso por caso y ya estamos trabajando para buscar zonas ganaderas en las isla para aquellos que han perdido las explotaciones. Al igual que en los cultivos agrícolas hemos ido detectando parcelas disponibles en el resto del Valle también se debe hacer este trabajo en la parte ganadera.

Los productores palmeros afectados se quejan del retraso en la llegada de las ayudas, ¿no se podría haber actuado con más celeridad?

La realidad es que en condiciones normales tardaríamos más de seis meses porque tendría que ser un proceso de concurrencia competitiva y estudiar cada una de las solicitudes. Sin embargo, con las modificaciones que hemos hecho, recibimos los 14 millones de euros de ayuda estatal hace dos semanas y ya esta semana empezamos a pagar. Antes de la transferencia de los fondos, en el Gobierno hemos anticipado los trabajos a través del registro único y, por ejemplo, la entrega de las ayudas a los plataneros lo haremos a través de las cooperativas. Lo hemos hecho así para que sea más rápido y en un plazo muy positivo, si tenemos en cuenta que somos una administración pública y tenemos que tener un control y garantías en el uso de estos fondos.

¿Qué supone que el Gobierno central haya incluido un módulo específico para el aguacate de Canarias en el Plan de Seguros Agrarios?

Con las pólizas individuales solo se aseguran los que tienen mayor riesgo mientras que los seguros colectivos permiten que la póliza sea más económica porque el riesgo se distribuye entre todos. Esta ha sido una petición histórica del sector aguacatero para que se hiciera lo que en su día se hizo con el plátano o el tomate. La diferencia es que estos últimos están agrupados en organizaciones de productores profesionales y el aguacate todavía no está en ese punto de maduración y por eso ha sido tan difícil sacar este seguro colectivo, que nos puede servir para que el sector se vaya uniendo. No es perfecto pero ya tenemos una estructura para que, a medida que se vayan aumentando las pólizas, las primas sean cada vez menores.

Los sobrecostes en los piensos están ahogando a los ganaderos ¿de qué manera se puede atajar esta situación?

El coste de la alimentación es de los mayores que tiene la ganadería y si no lo han podido repercutir en la venta de sus productos lo están asumiendo ellos a base de bajar su rentabilidad. No es un problema solo en Canarias sino a nivel global y no sabemos cuánto va a durar así que hemos tomado algunas medidas. Hemos mejorado las ayudas del REA para la importación de cereales para compensar este crecimiento. Antes de la primera quincena de enero pagaremos 7 millones a las ganaderías y 1,2 millones a las queserías en concepto de ayudas covid para compensar la falta de ventas y los sobrecostes derivados. Algo que va a suponer un balón de oxígeno para ellos. Además, tenemos que seguir trabajando en los planes forrajeros, que plantearemos de otra manera, con subvenciones directas para los cabildos.

Otro asunto pendiente que se decidió a resolver a su llegada a la Consejería fue la regularización de las explotaciones ganaderas, ¿qué se ha conseguido?

Cuando llegamos había unos mil expedientes en papel, algunos solo con la solicitud. Hemos hecho un trabajo intenso para el asesoramiento en la legalización de las explotaciones y hemos reordenado los expedientes, para trabajar primero en aquellas granjas que tenían visos de poder ser legalizadas. Hemos regularizado ya medio centenar. Además, en el decreto de medidas urgentes para hacer frente al covid en 2020 se añadió un procedimiento nuevo para que legalizar sea más sencillo y rápido. Antes el retraso de un informe externo paralizaba el proceso mientras que ahora se estipula un tiempo en el que el proceso puede seguir su curso aunque falte algún documento. Además, también pueden acogerse a ayudas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) para realizar las obras que se les exigen para regularizarse. Estamos en el buen camino, aunque todavía queda trabajo por delante.