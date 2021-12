Alarma en Vigo: Adif duda del AVE directo a Madrid

Saltan las luces de emergencia en el AVE directo a Vigo. La publicación por parte del Ministerio de Transportes de su “Estrategia Indicativa” para el período 2021-2026 ha levantado las alarmas ante el “olvido” de la variante de Cerdedo que propiciaría el enlace de la provincia de Pontevedra a la línea de Alta Velocidad que se inaugurará hasta Ourense el día 21.

Estas reformas están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por los cuales el Ministerio de Transportes y Movilidad se guiará en el próximo lustro con unas inversiones de 24.200 millones de euros. Dentro de la treintena de “estudios en trámite” publicados en su página web y en el BOE, el Ministerio incluye la finalización de algunas líneas, como la de Extremadura; aunque se centra en actuaciones menores que ayuden a crear un “sistema coherente y eficaz” y que responda a una rentabilidad socioeconómica. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que los técnicos de ADIF siempre han mostrado reticencias hacia el proyecto de Cerdedo y que los resultados del estudio hidrogeológico podrían desaconsejar esta inversión. Esto habría precipitado su exclusión de la lista prioritaria hecha pública por Transportes, lo que en la práctica supondría un retraso de cinco años si realmente hay voluntad política de llevarlo a cabo.

De hecho, la única actuación recogida en suelo gallego es la nueva estación intermodal de Ourense, siguiendo la estela de Madrid-Chamartín, Oviedo o Valencia. La ausencia de Cerdedo precipitó ayer la reunión entre Abel Caballero y Adif.

“El AVE Vigo-Ourense por Cerdedo es prioritario, fundamental. Para Vigo, es insustituible, primordial; necesariamente, se va a hacer”

Es la realidad que el alcalde olívico le trasladó a su presidenta, María Luisa Domínguez, en una reunión mantenida en Madrid por la tarde con la intención de “retomar” todos los temas acordados con la anterior presidenta, Isabel Pardo de Vera”, actual secretaria de Estado de Transportes.

El regidor le pidió que continúe el estudio hidrogeológico y que se inicie “inmediatamente” la declaración de impacto ambiental para el proyecto y la obra.

“El AVE no llega a Galicia, sino a una parte, a Ourense, a Santiago y a A Coruña, no a Vigo. Hay que dar una vuelta casi hasta Santiago. Es cierto que la nueva obra de Zamora nos recorta una hora de viaje y hay tres trenes directos en un tiempo muy bueno, pero no es alta velocidad”, indicó.

Caballero señaló que Vigo “es la primera ciudad, junto a Bilbao, del Noroeste de España”, por lo que se necesita el AVE directo a la ciudad. “Vigo tendrá AVE directo. Lo pararon Ana Pastor, siendo ministra de Fomento, y Mariano Rajoy, siendo presidente del Gobierno, por las presiones de Feijóo, que no quiere el AVE desde Vigo”, manifestó.

Tras la reunión, el regidor comunicó que Adif “sigue con el estudio” y “manifiesta su vocación de acabarlo y hacer la declaración de impacto ambiental, que la tiene que tramitar el Concello”. “A partir de ahí, su disponibilidad para hacer el proyecto y el trazado”, señaló antes de apuntar que Domínguez coincide con él en la “importancia” que tiene la salida sur para los viajeros de alta velocidad y el transporte de mercancías. “Es el túnel. Va íntimamente conectada a la necesidad de que Vigo tenga AVE si le queremos ofrecer al norte de Portugal una salida en AVE a Madrid y Europa. Todo esto que voy a plantear es porque el gobierno del PP no lo hizo”, indicó.

También trataron la coordinación para la construcción del HALO, el tren de mercancías y el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), así como la cesión de una parte de Serafín Avendaño que el gobierno local quiere humanizar: “Adif está dispuesta a hacernos una cesión anticipada, confiamos en que la cesión se realice en un plazo muy breve de tiempo”. Resaltó, además, la “disposición extraordinaria y muy positiva” de la entidad estatal “para llevar a cabo la transformación ferroviaria de la ciudad”.

Vía libre a la circulación de trenes de mercancías de 750 metros entre Galicia y Portugal Donde sí se han dado pasos adelante desde Madrid es en el impulso al tráfico de mercancías en ferrocarril, uno de los objetivos marcados en la “Estrategia Intdicativa”. El ADIF anunciaba ayer la licitación de la renovación de vía en el tramo comprendido entre Guillarei y la Frontera Portuguesa por un importe de 12,3 millones. Los trabajos para “mejorar el estado de la infraestructura y la fiabilidad de la línea” de menos de 8 kilómetros incluirán explanaciones, limpieza y regularización de cunetas; así como la ejecución de muros de escollera y cambios en la tensión de la catenaria. Pero el grueso de los trabajos se centrarán en la estación de Tui, que verá ampliado su andén principal y contará con uno al otro lado de las vías, comunicados ambos por tres pasos superiores. Además, Estos trabajos harán que la estación quede adecuada tanto para el servicio internacional de viajeros como para poder estacionar trenes de mercancías de 750 m de longitud; impulsando este tipo de tráficos entre ambos lados de la frontera.

La lucha por un trazado con tiempos dignos

El pasado mes de junio tanto el alcalde de Vigo como la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, anticipan la “idoneidad del trazado de Cerdedo” tras 8.000 horas de trabajo en su estudio hidrogeológico, adjudicado en mayo de 2019.

Sin embargo, distintos ingenieros de ADIF han mostrado en las últimas semanas sus reticencias a los aspectos técnicos y socioeconómicos del proyecto, poniendo en duda su viabilidad: en 54 kilómetros entre Barro y Maside se han detectado más de medio millar de masas de agua, complicando aún más un trazado que discurre en un 80% a través de túneles.

Los datos 54 kilómentros entre Barro y Maside 80% del trazado discurre en túneles 504 masas de agua

El sur de Galicia ve como una vez más, el proyecto destinado a vertebrarlo y unirlo al resto del territorio nacional, es apartado en “vía muerta”.

Los Avril que entrarán en servicio en verano permitirán la llegada del “AVE” a Vigo aunque los tiempos sigan sin competir con el avión

Si bien la conexión de Ourense y A Coruña fue impulsada a comienzos de siglo por Álvarez Cascos y Xosé Cuiña, logrando la aprobación de su estudio informativo en 2001 y su declaración de impacto ambiental dos años después.

El desembolso de 3.300 millones de euros para la construcción de una vía apta para velocidades máximas de 350 km/h entre la ciudad de las burgas y la herculina no encontró los problemas burocráticos, económicos ni medioambientales que se han visto para Vigo y su área de influencia.

Es por ello que el día 21 de diciembre los servicios con denominación “AVE” solamente llegarán hasta las dos toperas de ancho internacional en Ourense. Y ni siquiera la llega de los Talgo Avril que 521 plazas que pueden circular a mayor velocidad máxima por ambos tipos de vía –UIC e ibérico– a partir del próximo verano subsanaran ese agravio que resta competitividad al tren desde la ciudad olívica.

El rodeo obligado por Santiago solamente mejora en unos minutos los tiempos de la vía del S.XIX del Miño y no hace siquiera sombra al coche particular o el autobús en el viaje entre la primera y la tercera ciudad de Galicia.

Y mientras no se rompa la barrera simbólica de las tres horas –los Avril supondrán un ahorro de unos 20 minutos respecto a las 4h18min que tardarán los Alvia desde Urzaiz– el avión seguirá ganando la partida al ferrocarril en las relaciones con Madrid: mientras que en 2019 unas 80.000 personas hicieron el trayecto entre Chamartín y Guixar, casi 700.000 optaron por la ruta entre Barajas y Peinador. Con el impuesto al diésel y el pago en autovías a la vista, Vigo se juega su tren más importante.

