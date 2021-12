El turismo se frena y la OMT atisba un ‘frío’ invierno: «Vamos a pasarlo mal»

El sector turístico canario contiene la respiración. Las circunstancias han vuelto a confabularse para frenar el ímpetu de una actividad que veía en la temporada de invierno la salida del túnel. La sexta oleada de la covid-19, la nueva variante ómicron –sobre la que aún hay más dudas que certezas– y las restricciones a los viajeros británicos han ralentizado el ritmo de reservas en muchos hoteles. Las cancelaciones todavía no llegan a cifras preocupantes pero ya se están produciendo. En este clima de incertidumbre, la Organización Mundial del Turismo advirtió ayer de que el Archipiélago es una de las regiones donde el sector más se resentirá por la nueva oleada de contagios. Una advertencia que no sorprende tanto por el fondo –Canarias es destino líder en invierno y como tal es el que más perdería si la situación empeorase– como por el hecho de que es nada menos que la OMT la que pone el dedo en la llaga. En este escenario, en el negocio turístico tienen claro que las previsiones a corto plazo ya se han torcido –«vamos a pasarlo mal», reconocía ayer el empresario hotelero Santiago de Armas–, de modo que la preocupación ahora es que no acabe por torcerse toda la temporada invernal, la tradicional temporada alta para la primera industria isleña.

Zurab Pololikashvili, exministro georgiano de Desarrollo Económico y secretario general de la OMT desde 2018, fue quien ayer admitió en una entrevista con El País que Canarias «será de las regiones donde el turismo sufra más por la nueva ola de contagios». Las palabras de Pololikashvili, que considera que el llamado pasaporte covid no reduce el riesgo de contagio y que exige un plan de vacunación a escala mundial para combatir la pandemia con plenas garantías, coincidieron con el último informe de situación de TravelgateX. Esta plataforma electrónica, que conecta a proveedores de servicios turísticos de todo el mundo y que es capaz de gestionar una media de una reserva cada ocho segundos, puso cifras al aviso del representante de la OMT: las Islas son, junto con Andalucía, el destino español con más cancelaciones de viajes para diciembre. No en vano, buena parte de las cancelaciones es de británicos, y son precisamente los británicos los principales clientes del sector turístico regional. Santiago de Armas, Ifa Hotels & Toursitik: «Confiemos en pasarlo mal el menor tiempo posible» Al hilo de lo anterior, el director general de la cadena beCordial Hotels & Resorts, Nicolás Villalobos, hizo hincapié en que las nuevas restricciones a los viajeros británicos –desde hoy solo pueden entrar en España quienes cuenten con certificado de vacunación– «nos abocan a cancelaciones masivas de cara a Navidad». Sobre todo porque la exigencia de este documento se extiende también a los menores, con lo que una familia de ingleses, escoceses, galeses o norirlandeses tendría que costear la prueba de sus hijos y tramitarles luego los certificados. En definitiva, a los británicos ya ni siquiera les vale con el resultado negativo de una prueba diagnóstica, lo que se traduce en ese aumento de las cancelaciones y, en paralelo, en una disminución de las reservas. Frente a los incrementos de meses anteriores, las reservas de hotel se redujeron un 2,7% en la última semana en relación con la misma semana del año pasado. Nicolás Villalobos, beCordial Hotels & Resorts: «Empiezan a producirse ya cancelaciones» El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, quien también preside la patronal sectorial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), explicó que están «preocupados» pero de algún modo también «confiados» en que la Administración pública tenga en cuenta las circunstancias. Marichal espera que la variante ómicron de la covid-19 no sea tan grave como se ha llegado a decir y que ocurra algo parecido a lo que pasó con la variante delta, que ha experimentado una sensible caída del número de casos y una menor incidencia. No obstante, el presidente de Ashotel y de la Cehat agregó que la «ralentización» ya se ha producido y que si la situación empeora, «entonces habrá que recurrir a los ERTE, a financiación, a medidas compensatorias...», es decir, que la Administración deberá estar a la altura de las circunstancias, insistió, y salir en auxilio del sector y de sus trabajadores. Santiago de Armas, presidente de Ifa Hotels & Toursitik y consejero del Grupo Lopesan, subrayó que las cosas no pintan bien, con lo que toca centrarse en conseguir «pasarlo mal durante el menor tiempo posible». De Armas avisa que las decisiones y la gestión que los Gobiernos hagan de la actual coyuntura serán claves para minimizar daños. Alianzas para el turismo activo Las VI Jornadas Profesionales de Turismo Activo y Ecoturismo de Canarias celebradas ayer en la capital gran canaria y organizadas por Activa Canarias con el patrocinio de Turismo de Gran Canaria, demostró la pertinencia del fortalecimiento de alianzas del Turismo Activo con otros sectores cercanos. Agentes de la administración pública, la universidad, de las distintas reservas de la biosfera insulares, de las patronales turísticas, de las agencias de viajes o de productos turísticos de cooperación, plantearon, en ese sentido, la necesidad de un debate de acercamiento al subsector. En las jornadas se analizaron también las nuevas vías de comercialización del Turismo Activo, en este caso a través de vías digitales. Cerca de 70 empresas tienen ya a su disposición una herramienta para diseñar y ofertar sus productos.