242.264 pensionistas canarios cobrarán 23,68 euros más al mes

Las pensiones subirán el 2,5% a partir del 1 de enero de 2022 en aplicación de la revalorización del Índice de Precios de Consumo (IPC), cuyo indicador adelantado, dado a conocer ayer, señala que a lo largo de los últimos doce meses la inflación ha crecido un 5,6%. Teniendo en cuenta que la pensión media actual en Canarias es de 947,12 euros, el incremento medio para los 242.264 isleños que perciben una pensión contributiva superior a la mínima es de alrededor de 23,68 euros mensuales; cobrarán ahora 970,80 euros.

La terciarización de la economía del Archipiélago hace de las Islas, año tras año, la comunidad autónoma en la que los salarios son más bajos de todo el país. Como la pensión de jubilación está directamente ligada a los sueldos, la cuantía a percibir cuando llega la edad de retiro laboral también se coloca a la cola del Estado.

Las mismas cuentas aplicadas al conjunto de España, donde la pensión media es de 1.038,49 euros mensuales, depara 25 euros más al mes de media a cada pensionista, tras aplicar el 2,5% de incremento dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que surge del nuevo mecanismo de revalorización contenido en el proyecto de reforma de las pensiones. A mitad del mes próximo se conocerá el dato exacto de la evolución del IPC a lo largo de noviembre y será con esa cifra con la que la Seguridad Social calcule la revalorización de las pensiones. La variación del dato consolidado de inflación con respecto al adelantado dado a conocer ayer será mínima, tal y como ocurre cada mes.

Se beneficiarán del incremento un total de 9,9 millones de perceptores de todo el país

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 mantenía en blanco la casilla correspondiente a esta partida a la espera de conocer la variación exacta de los precios. Según la reforma diseñada por el ministro José Luis Escrivá, las pensiones subirán cada año en función de cómo haya evolucionado la inflación, realizando el cálculo en base al incremento promedio entre el mes de diciembre del año anterior y el noviembre presente.

Un total de 9,9 millones de pensionistas se beneficiarán de este incremento en todo el país. La escalada de la inflación durante los últimos meses, empujada por el incremento de los precios de la energía, ha provocado la mayor revisión al alza de los últimos años. La subida prevista del 2,5% para el año que viene es sustancialmente superior al 0,9% del año anterior.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha previsto una partida de 1.900 millones de euros para atender la paguilla que cobrarán los pensionistas a partir de enero para compensar el desvío de la inflación durante este mismo año por el reseñado incremento mundial del precio de los combustibles. Para consolidar esa corrección el año próximo es necesario multiplicar esa suma por dos, con lo que el coste total de la paguilla para las arcas del Estado será de 3.800 millones. Actualmente España invierte el 12% de su producto interior bruto (PIB) en costear las pensiones; según los últimos datos de la Seguridad Social.

De este modo, la renta disponible de los pensionistas se acercará más a los niveles suficientes para pagar los gastos mensuales de electricidad y calefacción. La previsión de los expertos es que la escalada del megavatio hora no cese hasta que la primavera traiga consigo una subida de las temperatura y la demanda eléctrica caiga desde los picos invernales.

En el Archipiélago hay otros 42.424 ciudadanos que cobran pensiones no contributivas, que son las prestaciones en favor de las personas que no cotizaron a la Seguridad Social o que no cotizaron el tiempo suficiente –la ley establece un mínimo de 15 años– para tener derecho a una pensión contributiva. A ellos se suman los 99.541 perceptores de la pensión contributiva mínima. Para estos dos grupos la revalorización será del 3%.