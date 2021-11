Cotelec cumple 25 años al servicio de sus clientes, un cuarto de siglo de experiencia en la instalación y mantenimiento de sistemas de climatización, frigoríficos y de ventilación y extracción de aire, ofreciendo una atención que se distingue por la profesionalidad de sus responsables y de sus trabajadores.

Una trayectoria extensa e intensa que le ha permitido afianzarse en el sector y que arranca allá por 1996, cuando el mes de junio de aquel año se configura como sociedad cooperativa con el objetivo puesto en conformar una empresa destinada a prestar servicios de instalación de electricidad, aire acondicionado y maquinaria de hostelería en Canarias. Sus comienzos en aquellos primeros tiempos en La Laguna tienen como protagonistas a sus ocho socios cooperativistas, que ponen el foco en realizar únicamente instalaciones de electricidad. Pronto llega su primer trabajo de envergadura, en la factoría de Coca Cola, donde se ponen a prueba las ganas de un equipo por tirar hacia delante con fuerza y empeño. El cliente y Cotelec quedan encantados con el resultado, poniendo de manifiesto la calidad y seriedad de un equipo de personas lideradas por Francisco de Dios.

Tras este primer gran trabajo empiezan a llegar más proyectos alentadores: Continente, el Aeropuerto de Tenerife Norte, la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, etc., obras de gran calibre con las que obtienen resultados satisfactorios en los siguientes años.

Y es esta proyección la que conduce al siguiente escalón: en 1998 la sociedad cooperativa se plantea la apertura inmediata de la división de aire acondicionado y maquinaria de hostelería para dar un servicio más integral. Durante algunos años la electricidad y el aire acondicionado caminan juntos consolidando un proyecto ambicioso que va dando sus frutos.

La seriedad y calidad en el desempeño de su labor hacen que esta división se consolide, de tal forma que en 2002 Endesa les plantea un proyecto de colaboración en la instalación de aire acondicionado así como de bombas de calor.

La expansión y el crecimiento continuo de la empresa condicionan la compra en 2005 de un local en San Matías, La Laguna, que se constituye en la sede actual de la empresa y desde donde Cotelec dirige todas sus operaciones.

A partir de mayo de 2016 se produce un cambio de régimen fiscal y Cotelec Sociedad Cooperativa pasa a ser Cotelec Climatización S.L., un recurso con el que sus responsables quieren abarcar algo más de lo que el régimen de cooperativa les permitía para que la empresa siga creciendo.

El gerente de Cotelec, Jaime García de Haro, reivindica una forma diferenciada de relacionarse con el cliente: «Nosotros hacemos el trabajo con corazón. Cuando montamos la empresa hace 25 años entraron todos los socios que quisieron formar parte de la sociedad. Nuestro objetivo nunca ha sido el dinero, sino crear un proyecto, hacer un trabajo atractivo y que cuando la gente escuche nuestro nombre comercial, sepa que estamos trabajando con ganas. Creo que esa es en gran parte la seña de identidad de nuestra compañía con respecto a otras empresas, que casi siempre miran solo por el dinero».

“Al cliente le digo que no mire solo el precio –prosigue–. Obviamente es importante, y a veces es fundamental, pero lo que hoy se compra barato, mañana tienes que volver a cambiarlo. Sin embargo, cuando uno compra en condiciones y con una empresa seria, con todos los permisos y autorizaciones pertinentes, es fundamental, ya que es lo que vas a tener luego en tu domicilio o en el negocio. Siempre hay que acudir a profesionales para hacer las instalaciones y no recurrir al más barato que te encuentras cuando sales a la calle a comprar, porque podría ser muy perjudicial”.

Servicios integrales

La actividad de Cotelec está centrada en la instalación y mantenimiento de sistemas de climatización, frigoríficos y de ventilación y extracción de aire. Cada uno de sus servicios recoge toda la profesionalidad y experiencia que sus trabajadores han ido acumulado durante toda su trayectoria para siempre darles lo mejor a sus clientes.

Para alcanzar este objetivo es primordial estar a la vanguardia, analizar los cambios en el mercado y en la industria: «Principalmente, el tema más cambiante es el de los gases y el resto más o menos se mantiene. En esta materia o estás al día o te mueres en el camino. Con la tecnología, no solo en la maquinaria que instalas, si no tienes las herramientas adecuadas, estás perdido”, relata el gerente de Cotelec.

En primer lugar, destaca su servicio de instalación y mantenimiento de climatización doméstica, comercial e industrial. Sus servicios y productos abarcan desde un pequeño climatizador portátil hasta un sistema completo para una nave industrial. Siempre adaptándose para darles el servicio y productos óptimos a sus clientes. Para ello, realizan el proyecto, los preparativos, el montaje y posterior mantenimiento de instalaciones de climatización tanto para viviendas como comercios o industrias.

En segundo lugar, figura su servicio de instalación y mantenimiento de cámaras frigoríficas, para lo cual realizan montajes y mantenimiento de cámaras frigoríficas usando paneles modulares que permiten hacer una cámara a medida del espacio y necesidades de sus clientes. En este sentido, tienen en cuenta todos los factores que pueden afectar a la cámara frigorífica: productos que se van a guardar, carga, tamaño disponible, etc. para poder conseguir una instalación lo más eficiente y respetuosa con el medioambiente posible.

En tercer lugar, se sitúa la instalación y mantenimiento de sistemas de extracción y ventilación de aire. En Cotelec proyectan, montan y mantienen todo tipo de sistemas de extracción de aire, tanto domésticos, comerciales como industriales. Realizan un servicio completo que siempre se ajusta a la normativa vigente y optimizan el sistema para que se ajuste a las necesidades de sus clientes: el diseño de las instalaciones es su fuerte.

Por último, sobresale su servicio de asistencia para averías en climatización y frío industrial. La empresa cuenta con un equipo de profesionales capacitados para ofrecer un servicio de asistencia para averías de la mejor calidad y con un rango de actuación muy amplio: desde una pequeña reparación doméstica hasta una instalación industrial compleja. Realizan una atención personalizada para ajustar sus servicios a las necesidades y problemas que tienen sus clientes. Del mismo modo, cuentan con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Mitsubishi Electric, ya que desde el año 2014 colaboran con Mitsubishi Electric cubriendo las necesidades de la marca de servicio de asistencia técnica en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Colaborar de manera oficial con la marca les permite dar la mejor cobertura y tener conexión directa con una de las empresas más importantes en la producción de sistemas de aire acondicionado del mundo.

En este sentido, García de Haro defiende que el servicio de mantenimiento y posventa que ofrecen es «fundamental. Hay empresas, que no voy a decir el nombre, que venden mucho y después de la venta los llamas y no te atienden o si lo hacen no es de la manera correcta. Muchos de esos clientes son los que vienen a nosotros. El mantenimiento posterior a la instalación es fundamental para la vida de la máquina y para que el cliente esté contento. Un buen mantenimiento significa ahorro energético y, por lo tanto, ahorro también en dinero».

Responsabilidad social

El compromiso con la sociedad es un valor irrenunciable de Cotelec. Desde sus inicios como sociedad cooperativa la empresa ha querido participar y fomentar actividades culturales, deportivas y solidarias. Para esta empresa es un orgullo poder aportar sus granos de arena a la mejora de la sociedad en la que vivimos.

Una de estas apuestas es el deporte rey mental, el ajedrez, que ha sido la disciplina por la que han apostado desde un principio: un deporte minoritario con altísimo valor social y educativo al que decidieron apoyar mediante la fundación del Club Laguna Cotelec de ajedrez. En el club se imparten clases a menores y adultos, al mismo tiempo que se organizan eventos y torneos. También colaboran con centros de acogida, asociaciones vecinales y organizaciones sin ánimo de lucro para que conozcan y aprendan este deporte mental. Una de las actividades más satisfactorias y que han servido para consolidar el club ha sido comenzar a impartir clases de ajedrez en diferentes centros escolares de la isla.

Junto a esta iniciativa, se encuentra el interés de la empresa por potenciar los deportes de equipo y la tradición popular de Canarias. Así, esta red de apoyo se extiende desde sus colaboraciones con el equipo de fútbol de la U.D. Verdellada a la organización de torneos infantiles de baloncesto en La Orotava, además de competiciones de lucha canaria, también de motocross, y llega hasta los juegos de mesa tradicionales como el envite.

Por último, es de resaltar su colaboración con Cruz Roja, que se remonta a más de una década, mediante el apoyo a su Sorteo de Oro, con el compromiso de donar el 50% del premio en caso de resultar ganador su número.

Cotelec se encuentra en la calle Gran Rey Nº 25 bajo, de San Matías, en San Cristóbal de La Laguna. Su horario se extiende de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, y los teléfonos 922 614 259 y 636 960 699. También tienen el correo electrónico administracion@cotelec.com de atención al cliente.