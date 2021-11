El Blockchain, cambio de paradigma social, económico y legal, será la temática que se impartirá en la primera edición de los JH Master Class, que se celebrará el 10 de diciembre, en el Hotel Iberostar Mencey de Santa Cruz de Tenerife.

Los JH Master Class, es la nueva iniciativa del despacho JH Asesores Financieros, que se crea con el objetivo de poder brindar a empresarios y directivos de una formación de primer nivel.

Esta sesión será impartida, por la reconocida y destacada profesora del IE Business School, Susana Rodríguez Urgel. El IE Business School, está reconocida como una de las principales escuelas de negocios del mundo.

Rodríguez Urgel es profesora de Blockchain y Criptoeconomía en los programas Executive de la IE Business School, además, ha sido directora del Programa de Transformación Digital de esta escuela. Fue la ex directora de la División de Internet y Mobile de Telefónica-Movistar, y actualmente, también, es fundadora de varias Start Ups del ecosistema Legal Tech.

También estará presente en la formación Susana Criado, una destacada periodista nacional especializada en economía y finanzas. Es directora en Radio Intereconomía y de Blockchain radio de la misma cadena. Fundadora de All In The Game, pod cast económicos en España.

En esta Master Class, se abordará porqué el Blockchain disrumpe estamentos asentados en nuestra Sociedad desde hace siglos, cambiando no sólo la sociedad, sino modificando los roles de entidades gubernamentales y de los fedatarios públicos. También porqué la cadena de bloques será capaz de eliminar toda burocracia a partir de la consolidación de la Identidad Digital.