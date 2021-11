El Foro BBVA ‘El motor de la recuperación. Fondos europeos: transición energética y recuperación empresarial’ celebrado en Gran Canaria analizó la importancia de apostar por la eficiencia energética empresarial en los negocios así como la oportunidad que suponen la llegada a Canarias de fondos europeos.

Toca arrimar el hombro. Toca remar juntos y en la misma dirección. Es tiempo de realizar «un trabajo de país» porque, o todos colaboramos y nos implicamos en alcanzar los objetivos que exige la eficiencia energética y, con ella, todos los beneficios y desarrollos que el compromiso del empresariado, las instituciones y las entidades pueden obtener para la sociedad española y por ende la canaria, o perderemos la oportunidad histórica de aprovechar la financiación que llega de Europa para poder transitar cómodamente las nuevas vías del futuro, algo para lo cual se comprometen entidades como BBVA porque, como decíamos al principio de este párrafo, «es un trabajo de país».

Esta podría ser, a grandes rasgos, una de las principales conclusiones del Foro BBVA El motor de la recuperación. Fondos europeos: transición energética y recuperación empresarial, celebrado este jueves en Las Palmas de Gran Canaria y moderado por Fernando Canellada, subdirector de La Provincia/DLP, quien destacó que la gestión de las ayudas de Europa «es uno de los ejes esenciales para afrontar la recuperación y la nueva normalidad».

«Hablar de eficiencia energética es hablar de sentido común», dice Raúl Pérez

El periodista dio paso a José Manuel Martín, director de banca de empresas y corporaciones de BBVA en Canarias, quien lanzó un claro mensaje a los asistentes al acto tanto presencialmente como en streaming: «la sostenibilidad no es ninguna moda; ha venido para quedarse y no está exenta de riesgos. Por eso vamos a reflexionar sobre esta tema en este encuentro», dijo, «algo que nos va a servir a todos para avanzar y que en el caso de BBVA se traduce en nuestro absoluto compromiso de estar cerca de nuestros clientes y acompañarles en esta transición», añadió Martín.

«Estamos ante una oportunidad que Canarias debe aprovechar sí o sí», destacó por su parte Raúl Pérez González de Uriarte, director de la oficina NGEU de BBVA España. «Hablar de eficiencia energética es hablar de sentido común», añadió antes de explicar que la llegada de los fondos de Europa «permite tanto a las empresas privadas como a las administraciones públicas» llevar a cabo una transformación que ahora ayuda a financiar Europa pero que en tres años deberá costearse cada empresa o institución. «La eficiencia energética en Canarias puede ser un polo de creación de nuevas pymes y empleo alrededor de su cadena de valor, tal y como ha sucedido, por ejemplo, en el sector de la automoción», añadió.

«Canarias cuenta con el privilegio de tener horas de luz y viento muy homogéneas»

En ese sentido, Javier Garabal, que está al frente de una iniciativa liderada por las dos confederaciones empresariales canarias, para identificar, analizar y diseñar grandes proyectos público-privados financiados con fondos Next Generation, insistió mucho en que «la desconfianza o la falta de tiempo», entre otros factores, pueden frenar al empresariado a la hora de interesarse en cómo beneficiarse de las ayudas para iniciar la transición energética, «pero es que estamos ante una oportunidad única porque aunque las ayudas solo cubran un 30 % de la inversión la realidad es que, en tres años, ese gasto lo deberá cubrir cada empresa» con su capital. «Y no descartamos que además, como ya flota por ahí, desde Europa en no demasiado tiempo se comience a penalizar a las empresas en relación a su huella de carbono», matizó en clara sintonía con una explicación anterior de González de Uriarte: «se van a implantar unas reglas del juego que antes no teníamos».

«Las pymes, los autónomos y las grandes empresas deben estar pendientes de estas ayudas europeas pero tampoco deben olvidar que ya existen otros fondos para la transición energética que ya se han trasladado a las comunidades autónomas, como es el caso de Canarias», recordó durante su intervención Silvia Nuevo, directora comercial de Ateinsa, consultora especializada en la gestión de ayudas en el ámbito energético, con la que BBVA ha llegado a un acuerdo para facilitar a las empresas la gestión de dichas líneas de ayudas.

La especialista destacó que «proyectos como la reducción del C02 pueden obtener fondos suficientes para financiar dicha inversión gracias a ayudas como las de Next Generation, un programa que se ha prolongado hasta el 2023 y del cual se obtienen entre un 20 y un 30 por ciento del total de la inversión a fondo perdido si la documentación presentada es correcta. «Además», añadió, «en Canarias dan la posibilidad de que se ofreciera el pago anticipado».

«Ahora mismo la dependencia energética es mayor pero Canarias tiene una posición de privilegio por la homogeneidad y horas de luz y viento al año, cuya tecnología a día de hoy es ya muy madura», añadió. «Hay una serie de dependencias energéticas en el Estado español que en Canarias son mayores todavía», añade Raúl Pérez, «con lo cual el objetivo para 2030 es mucho más desafiante en el caso del Archipiélago aunque eso no significa que sea imposible; y, por si eso fuera poco, se trata de ponernos a la altura de Europa, no sólo de España, porque eso hará más competitivas y atractivas a las empresas del Archipiélago», argumentó. «Las entidades no solo queremos quedarnos en apoyar con la financiación», agregó después el director de la oficina NGEU de BBVA España, «sino también nos hemos formado y hemos adquirido conocimiento para afrontar y acompañar junto a nuestros partners a clientes y administraciones a recorrer este camino» de transición energéticas en la cual está también estrechamente vinculada la transición tecnológica. La revolución digital que ya se vislumbraba ha entrado en fase de velocidad crucero a consecuencia de la pandemia.

Javier Garabal tampoco dejó escapar la ocasión para asociar sostenibilidad y digitalización. «Esto no es una tendencia y ahora se han alineado los astros para que, por vez primera, Europa invierta dinero en sostenibilidad y digitalización». Según su criterio, valores como los de sostenibilidad y su efecto en el aporte social del país «hacen más atractivas a las empresas» frente al posible inversor.

Eso es, según los participantes en este Foro de BBVA, uno de los efectos directos de llevar a cabo de manera óptima esa transición energética, tanto en Canarias como fuera de las islas, «porque las marcas quieren estar vinculadas a proyectos de sostenibilidad», dijo Garabal. González de Uriarte recordó, también, que en una región como Canarias «con tanto sol y viento y una dependencia total del territorio», la llegada de ayudas económicas de Europa por tantos canales sitúa al Archipiélago ante un importante desafío».

Desde el público se lanzaron diversas preguntas a los participantes en este foro de BBVA y destacó la de un asistente que preguntó si «llegarán a las pymes estas ayudas, cuando las pymes representan el 90% del tejido productivo», a lo cual respondió el responsable de Archipiélago Next con que los proyectos que aspiren a subvenciones, aunque tengan uno o dos líderes claros, no son elegibles sino calan en todos los ámbitos, hablamos de proveedores, etcétera», argumentó antes de volver a destacar lo importante que es para el empresariado estar atentos y tener conocimientos o contar con la ayuda necesaria para acceder a esos fondos, un apoyo que entidades como BBVA han puesto ya en marcha con medidas tan necesarias como este encuentro informativo que busca difundir la información recabada por los profesionales para poder ayudar a sus clientes y las instituciones.