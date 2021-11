Acuerdo en la Autoridad Portuaria para recuperar la bonificación a los turistas

Salvo imprevisto de última hora, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife aprobará el lunes el restablecimiento de la bonificación a los turistas en el billete de barco. La propuesta que los consejeros del ente público verán la próxima semana parte de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, y cuenta con el asenso de Casimiro Curbelo. El presidente del Cabildo de La Gomera es quien con más empeño ha defendido la necesidad de recuperar el descuento en la tasa del pasaje para los no residentes. En el empeño del también diputado del Parlamento autonómico subyace el hecho de que la isla colombina recibe la mayoría de sus visitantes a través de las rutas marítimas que la unen con Tenerife. Decenas de miles de turistas que se alojan en la isla del Teide y que aprovechan uno o varios días para desplazarse a La Gomera. El temor de Curbelo es que la supresión de este descuento, máxime en tiempos de crisis como el actual, dé lugar a que haya turistas que descarten el salto a las islas periféricas. Sobre todo si se trata de familias o grupos de cuatro, cinco, seis o diez miembros.

La propuesta final que estará el lunes sobre la mesa del consejo de la Autoridad Portuaria, que tiene el sí del Puerto, de los consignatarios y de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, establece la tasa del pasaje en 0,94 céntimos tanto para los residentes como para los no residentes. Los primeros pagarán así por este concepto –que solo representa una parte del billete de barco– lo mismo que están pagando este año, mientras que peninsulares y extranjeros pasarán de abonar 3,15 euros a pagar lo mismo que los canarios: 0,94 céntimos. De modo que tanto a unos como a otros, tanto a residentes como a no residentes, se les bonificará la tasa del pasaje en un 70%, diez puntos menos que hasta 2020 pero lo suficiente para no dañar ni las cuentas de la Autoridad Portuaria ni la economía de las islas periféricas occidentales.

Hasta el 31 de diciembre de 2020, todos los pasajeros de las rutas marítimas entre islas disfrutaban de una bonificación del 80% en la tasa del pasaje. Esto daba lugar a que los ingresos de la Autoridad Portuaria por esta actividad –en la que es líder nacional– resultaran muy inferiores a los ingresos potenciales. A esto se une que el Puerto de Las Palmas se vio obligado por ley a bajar sus tasas –la tasa del buque, del pasaje y de la mercancía– por haber acumulado años de alta rentabilidad, lo que a su vez obligó a la Autoridad Portuaria tinerfeña a seguir sus pasos y reducir también las tasas del buque y de la mercancía de cara a 2021. Lo contrario habría supuesto que la carga impositiva al tráfico de mercancías en los puertos de la provincia occidental fuera «sensiblemente superior» a la del Puerto de Las Palmas, con la consecuente pérdida de competitividad. Para compensar esta rebaja obligatoria de las tasas del buque y la mercancía se optó por reducir del 80 al 70% la bonificación al pasaje de los canarios y por suprimirla para los no residentes. Por eso el descuento a los turistas peninsulares y extranjeros desapareció en los presupuestos del Estado para este año, lo que se mantendría en 2022 en caso de que no prosperase la propuesta que estará el lunes sobre la mesa del consejo de administración de la Autoridad Portuaria.

La proposición que verán los consejeros para resolver el problema equipara las tasas del buque y de la mercancía a las del Puerto de Las Palmas, con lo que no se pierde competitividad, y fija la bonificación de la del pasaje –sin distinción de residencia– en ese 70%.

La propuesta que manejaba la Autoridad Portuaria era muy parecida, solo que la bonificación era algo menor, del 65%. El nuevo marco regulatorio fruto de las conversaciones entre Franquis y Curbelo supondrá unos ingresos para los puertos del Estado en la provincia tinerfeña de casi 28,2 millones, solo 1,6 millones menos que si se optara por el marco que planteaba el ente. Esos 28,2 millones de euros son prácticamente la misma cifra ingresada en 2019, tal como se puede ver en el cuadro del margen superior.