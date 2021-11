La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha dicho que es importante que la Generalitat defina su posición sobre el Aeropuerto de El Prat porque "si no, no avanzaremos", y ha añadido que el Gobierno sigue dispuesto a dialogar.

Lo ha explicado en el Círculo de Economía, donde ha hablado de movilidad y vivienda, y ha asegurado que el proyecto de ampliación del Aeropuerto de El Prat era conocido, ya que como alcaldesa de Gavà tuvo una reunión con el presidente de Aena para hablar de él hace dos años.

Según Sánchez, el Gobierno sigue pensando que éste es un buen proyecto para España y Cataluña, y un proyecto "valido", que no abandona, pero ha insistido en que necesita que la Generalitat diga cuál es su posición y si apuesta o no por él.

En este contexto, el presidente del Círculo de Economía, Javier Faus, ha pedido a la ministra que no tiren la toalla en El Prat, porque no se puede esperar cinco años a que se incluya en el siguiente Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). "La sociedad civil no lo entendería", ha asegurado.

Por ello, ha insistido en que se vuelva a la mesa del diálogo, porque cree que seguro que hay "maneras de llegar a un acuerdo".

La ministra ha asegurado que éste es un Gobierno de "diálogo y consenso", y que está abierto a hablar en cualquier momento, ya que, aunque no se haya incluido en el DORA, se puede avanza mucho en estudios y en proyectos.