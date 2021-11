El Corte Inglés reta a Amazon con la integración de su tienda ‘online’

Ricardo Goizueta, director Digital y de Ecommerce de El Corte Inglés, explicó ayer que la firma es una de las empresas líderes a nivel mundial en la expansión de la omnicanalidad, es decir, en la integración de todos los canales de venta con el objetivo de proporcionar a los clientes la misma experiencia a través de cualquiera de ellos y que, a su vez, todos estén sincronizados para que el cliente pueda saltar de uno a otro sin dificultades. «Ya le gustaría a Amazon tener nuestras tiendas», resaltó Goizueta, antes de añadir que España es el país donde la distancia de El Corte Inglés con la compañía creada por Jeff Bezos es más pequeña. «Para nosotros no hay dos clientes, hay uno», indicó por lo que para la marca «el objetivo es potenciar la unión entre estos dos mundos» y convertir a cada usuario «en un cliente multicanal». El porcentaje de venta online alcanza ya el 15% para El Corte Inglés que es además líder en algunas categorías como la de alimentación.

El nuevo servicio, que ya está disponible en todos los centros, se denomina Catálogo Extendido y permitirá a los clientes adquirir desde los centros comerciales de la firma cualquier artículo que esté disponible en la web, con el asesoramiento de un vendedor profesional. De esta manera, las tiendas dispondrán de más de dos millones de referencias que podrán ofrecer a los consumidores.

Goizueta detalló que el catálogo servirá “de apoyo a las tiendas para que puedan ofrecer los productos que no tienen”, de manera que “las más pequeñas van a poder tener también todo el surtido de El Corte Inglés”.

Con este sistema, el cliente no solo tendrá acceso a categorías o marcas que no tiene en su tienda de referencia sino también al catálogo completo de firmas que tienen un stock limitado en ese centro. Una fórmula con la que además se eliminan barreras para aquellos que no estén habituados a la compra online, ya que en todo el proceso estarán guiados y asesorados por un vendedor. Para ello, dispondrán de 10.000 PDA y pantallas de gran tamaño en algunos centros para realizar las compras. Una vez que el cliente adquiera un producto a través de este catálogo podrá elegir si lo recoge en la misma tienda o solicita que se lo envíen a su domicilio.

Al mismo tiempo, el Corte Inglés también ha lanzado el servicio Consulta al Experto que proporcionará a los clientes el asesoramiento de un vendedor durante su compra online. El usuario podrá escoger la forma en la que realizar la consulta, ya sea por teléfono, videollamada o chat, y en un tiempo medio de diez segundos será atendido por un profesional al que podrá plantearle sus dudas.

Para poner en marcha este servicio la compañía ha formado a más de 2.500 vendedores que atienden en todo el territorio nacional. “El 74% de las personas que realizan a una consulta a través de este sistema ejecutan la compra el mismo día y un 54% decide adquirir el producto por el que ha consultado”, detalló Goizueta, quien también señaló que las categorías en las que se ha introducido este servicio son el gran electrodoméstico, electrónica, deportes, colchones, gourmet, carrocería de bebés, parafarmacia y productos de Bricor, ya que son las más consultadas habitualmente por los clientes que acuden a la tienda física.

El Corte Inglés ha propuesto a los sindicatos cambios en el sistema de incentivos a la plantilla, para primar más el desempeño individual de cada trabajador y con una venta mínima exenta, aunque esto último no ha gustado a los representantes de los trabajadores.