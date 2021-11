La banca le cobra a Canarias por el depósito de los fondos europeos

Los fondos extraordinarios que llegan de Madrid y de Bruselas para paliar las consecuencias de la pandemia y contribuir a la modernización de la economía no escapan de las garras de los bancos. Las entidades financieras están cobrando hasta un 0,5% de interés por el depósito de estos dineros. Canarias no es una excepción, pero al menos ha conseguido bajar ese porcentaje –en mayor o menor medida dependiendo de lo negociado con cada banco y de la cantidad depositada– moviendo sumas entre entidades en busca de las mejores condiciones. La Hacienda regional incluso se llevó las nóminas de los funcionarios y empleados públicos a otro banco porque este le ofrecía unos intereses y comisiones más bajos. «Se trata de negociar y de utilizar los recursos que tenemos para obtener mejores condiciones», explicó el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado.

Las transferencias de fondos europeos a las cuentas de la Comunidad Autónoma aún no son cuantiosas, aunque ya han llegado cantidades importantes a raíz de la pandemia, como los 1.144 millones de euros para ayudas directas a las empresas y los trabajadores autónomos. En circunstancias normales, el banco o los bancos donde Canarias deposite todo ese dinero le abonarían a la Hacienda regional unos intereses. Pero las circunstancias normales acabaron en 2016, cuando los tipos de interés entraron en negativo y los márgenes de la banca se estrecharon. Esto ha desembocado en que ya no se cobra por depositar dinero en una entidad, como ocurría con el clásico ahorro a tipo fijo que durante décadas fue el instrumento financiero preferido de las familias canarias, sino que hay que pagar por dejar el dinero en el banco. De hecho, también a las entidades financieras se les exige un interés al depositar el dinero en el Banco Central Europeo (BCE). En concreto un 0,5%, que es el porcentaje que luego trasladan a sus clientes, incluida la Administración pública e incluido el caso particular de los fondos extraordinarios recibidos de la Unión Europea (UE) o del Estado. De modo que cuanto más tiempo permanezcan ociosos estos dineros en las cuentas bancarias, con más intereses se quedarán las entidades financieras.

Lo anterior explica por qué desde la Consejería de Hacienda se le solicitó al Ministerio del ramo que no transfiriera los 1.144 millones para las ayudas al tejido productivo hasta que la Comunidad Autónoma terminara los trámites necesarios para abonarlas a empresas y autónomos. La idea era evitar el pago de intereses por el depósito de una suma tan elevada. «Intentamos retrasarlo, pero el Ministerio dijo que no», afirmó el viceconsejero de Hacienda. ¿Significa esto que la Administración está abonando un 0,5% de interés por tener depositados esos 1.144 millones en la banca? No exactamente. La Comunidad Autónoma, como las demás regiones, paga intereses tanto por ese dinero –ya son menos de 1.144 millones porque 450 ya han llegado a las pymes– como por el resto de depósitos, pero menos del 0,5%.

¿Cuánto menos? Pues depende de las condiciones pactadas con cada banco, pero el tipo de interés medio a fecha del pasado 30 de septiembre era del 0,36%, un porcentaje sensiblemente inferior a ese 0,5% que las entidades les están cobrando a otras comunidades por sus depósitos. Para conseguir este ahorro en intereses y comisiones –ahonda el viceconsejero–, en Hacienda comenzaron a trabajar desde abril del año pasado, un mes después de iniciarse la pandemia. En algún caso hubo que mover cantidades importantes adonde daban mejores condiciones –«hemos cambiado las nóminas del banco X al banco Y»–, pero se han logrado «muy buenas condiciones», aseguró Delgado.

Las franquicias suscritas con las distintas firmas –con la franquicia el interés puede ser cero si se llega a determinadas cantidades– hacen posible que Canarias solamente vaya a pagar en intereses en 2022 un total de 23,4 millones. Es la mitad que este año. Para darse cuenta de hasta qué punto se trata de una suma más bien pequeña basta con apuntar que España abona en intereses unos 30.000 millones al año.