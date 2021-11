Torrent: "El Gobierno hizo una chapuza con el reparto de ayudas a empresas y autónomos"

Roger Torrent (Sarriá de Ter, 1979) ha iniciado su andadura en la ‘Conselleria’ d’Empresa i Treball con el objetivo de revertir el declive en el que vive el sector industrial catalán. El reto de aterrizar los fondos europeos, conseguir que la salida de la crisis no se salde con más desigualdad- e introducir la perspectiva ecológica son otras de las carpetas que tiene encima de la mesa de su despacho en el número 105 de Passeig de Gràcia. Nissan es su primera gran prueba de fuego.

En la próxima reunión para la reindustrialización de Nissan tienen que decidir a los últimos finalistas, ¿hay fecha?

Sí, está prevista para el [viernes] 1 de octubre. Soy optimista desde un punto de vista de la continuación de la actividad en las naves de Zona Franca, Sant Andreu y Montcada. Y también estoy convencido de será en un proyecto asociado a la transición de la automoción hacia las cero emisiones y que generará valor añadido en Catalunya.

¿Con los actuales candidatos, la ocupación directa –unos 1.600 empleos- que mantiene Nissan está asegurada?

Esta es una de las cosas que hemos de acabar de analizar con los diferentes proyectos. Nuestra voluntad es que sea así. Obviamente nos centramos en Nissan, pero también hay otros proyectos en el conjunto del país que nos han de servir para generar la ocupación necesaria que se ha perdido con el cierre de industrias.

¿Está garantizada la ocupación entre sus proveedores, esos 16.000 empleos indirectos?

Ese es un elemento importante. Entre otras cosas porque los fondos NextGeneration están muy ligados también a la cobertura del conjunto de la cadena de valor. Hay una voluntad en toda Europa de relocalizar el máximo posible la producción.

¿Es partidario de apostar por un gran fabricante o por proyectos más corales?

Tiene que ser un proyecto de futuro y eso es lo que tenemos que valorar ahora. No menospreciaría ninguna opción, todos son validos y todos son potencialmente validos para Catalunya. Quiero decir, tenemos que escoger el mejor proyecto para Nissan, pero eso no significa que eliminemos al resto, pues a lo mejor se puede reubicar en el resto del país.

¿El o los proyectos que se acaben instalando en Nissan serán de rendimiento inmediato?

Sí, serán de actividad inmediata; aunque obviamente hay un proceso de transición para llegar al 100% de productividad.

¿Sobre este tema piensan lo mismo que el Ministerio de Industria?

Sí, hay sintonía, vemos la situación con una visión muy similar.

Nissan no es la única reindustrialización pendiente. Han iniciado un nuevo Pacte Nacional per a la Industria para tratar de revertir la pérdida de peso del sector. ¿Por qué este funcionará cuando el anterior no lo hizo?

En el anterior se ejecutó la mayoría del presupuesto, lo que no significa que tuviera capacidad transformadora. Iniciamos este Pacto porque es una prioridad, no solo de este departamento, sino del Govern. Necesitamos ordenar esa reindustrialización, necesitamos instrumentos para hacerlo viable y el Pacte lo es.

¿Quiere decir que ahora es más prioritario que en la anterior legislatura?

Para nosotros es una prioridad absoluta. Es cierto que durante demasiados años ha imperado esa idea del ministro [Carlos] Solchaga que decía que “la mejor política industrial es la que no existe”. No, no es cierto. Queremos ser una administración proactiva, asumiendo parte del riesgo, pero también la potencialidad de crecimiento. Y queremos hacerlo de manera consensuada con los agentes sociales.

Esta semana han anunciado una primera inversión de 20 millones, ¿de qué presupuesto contará el Pacte?

Sería aventurado por mi parte definir primero el presupuesto y luego las medidas. Pero obviamente habrá recursos.

Otro tema pendiente son las ayudas covid a empresas y autónomos. En la primera tanda repartieron 463 de los 993 millones disponibles. La segunda se cerró el 30 de julio ¿Cuántos millones repartieron y cuántos quedan por asignar?

Tendremos que esperar a tener los datos de la segunda convocatoria, que dependen de la Agencia Tributaria. De todos modos, nuestro compromiso es que no quede ni un euro sin otorgar. Lo que estamos haciendo con las distintas convocatorias es resolver el problema que creó el propio Gobierno con su real decreto. Que es una chapuza.

¿Un mes y medio después de cerrar la convocatoria no tienen las cifras para abrir una tercera?

Cuando nos llegue la información de la Agencia Tributaria pagaremos las ayudas [de la segunda convocatoria] y sabremos cuanto queda. Son unas 12.000 solicitudes cuya información tenemos que corroborar. No quiero aventurarme a hablar de remanentes.

Otra ayuda pendiente es la de trabajadores en erte. Su departamento se comprometió a estudiarlo. ¿Habrá un nuevo pago?

Es algo que se planteó en el Consell del Diàleg Social y allí tenemos que hablarlo. La predisposición de que nadie quede atrás en este proceso de recuperación la tenemos toda.

Esta semana han presentado su plan de Govern y allí se comprometen a desplegar un salario mínimo catalán [1.239 euros], ¿Cómo piensa hacerlo?

Vía concertación con patronal y sindicatos, es la única vía pues no tenemos competencias para hacerlo legalmente.

¿Pero tiene alguna idea concreta? ¿Vincularlo a la licitación pública?

Tenemos que plantearlo en el seno del diálogo social. Afecta a muchos convenios y no lo podemos hacer sin diálogo ni acuerdo.

Foment y Pimec se han mostrado en contra de subir ahora el salario mínimo interprofesional a 965 euros, ¿espera convencerles para subirlo a 1.239 euros en Catalunya?

Hemos demostrado que los acuerdos en el diálogo social son posibles. Nuestra voluntad es llegar a grandes acuerdos de país, sobre todo en una legislatura en la que estamos definiendo como y de qué viviremos en los próximos 20 o 30 años. Y eso lo tenemos que hacer de manera compartida. Estos temas se tienen que poner encima de la mesa.

Otro debate incipiente es la jornada de 32 horas semanales. La Generalitat Valenciana está arrancando un plan piloto para probarlo, ¿estudia algo similar?

También en Escocia tienen un programa así. Es un debate necesario, pero que debemos tener con los agentes sociales. Formo parte de un proyecto político con unas prioridades, pero no puedo hacerlo sin abrir este debate al conjunto de agentes que tienen algo que decir.

La alcaldesa Ada Colau dijo en una reciente entrevista que ninguna empresa tecnológica le había pedido ampliar el aeropuerto. ¿A usted alguna empresa se lo ha pedido?

No, en esos términos no. Pero es evidente que el aeropuerto es un factor de competitividad, que atrae talento y personas. Somos conscientes de ello y estamos dispuestos a hablar de inversiones, pero especialmente de cómo tiene que ser ese aeropuerto, de su gestión, de su relación con los otros aeropuertos del país... Es un debate complejo y en el que los criterios medioambientales tenían que ser prioritarios. Eso se tenía que hacer en el marco del plan director y lo que nos encontramos fue un chantaje de Aena. Si no se hacía como ellos decían, retiraban la inversión.

¿No ampliar el aeropuerto resta competitividad a la economía catalana?

Lo que seguro que no ayuda a la competitividad es actuar con ultimátum y chantajes. Eso es vieja política, es un modelo del crecimiento por el crecimiento y de hacer las cosas como en el siglo XX. Y nosotros queremos un crecimiento sostenible y con valores del siglo XXI. Lo que nos deberíamos preguntar es si la actitud del Gobierno español y esa sobreactuación tiene que ver puramente con la infraestructura o con la falta de consenso dentro del propio Gobierno. Porque el ultimátum se produce el día antes de que la vicepresidenta segunda [Yolanda Díaz] venga a El Prat a decir que no está a favor de la ampliación. O lo mismo pasa en el Ayuntamiento de Barcelona. Quien ha tenido una posición más homogénea y coherente ha sido el Govern.

Ustedes también han tenido sus diferencias, como con la asistencia o no a la manifestación en contra del aeropuerto o las versiones diferentes entre la foto del ‘vicepresident’ Puigneró y la ministra de Transportes y las declaraciones que hizo el ‘president’ Aragonès.

Tenemos una mesa de trabajo donde están representados los departamentos implicados y se ha trasladado una posición conjunta y compartida por todo el Govern. Lo importante son las comunicaciones formales y aquí hemos sido muy claros.

¿Tienen prevista alguna actuación para que las empresas que trasladaron su sede social fuera de Catalunya vuelvan?

Específica no. Tenemos medidas para que las empresas puedan instalarse y prosperar en Catalunya y aquí lo importante son las sedes productivas. Si vuelven, bienvenidas, pero no vamos a hacer campañas específicas, porque sería menospreciar a las que se quedaron y aguantaron las presiones políticas que les pedían irse.