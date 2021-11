«En la universidad el 60% son mujeres y solo el 17% dirigen empresas del Ibex»

Minerva Pérez (Zamora, 1979) ha vuelto a la Canarias que la vio crecer tras 20 años de exitosa carrera profesional en Madrid. Lidera Asombrosa, un ‘paraguas’ bajo el que persigue tejer una red de mujeres líderes y dispuestas a la mutua colaboración. Hoy celebra su cuarto evento presencial (Asombrosa Ave Fénix, Infecar 9.00-13.30; entradas en www.asombrosa.es), el primero tras la irrupción de la pandemia global.

¿Por qué y cuándo nace Asombrosa?

En octubre de 2019, cuando regreso de Madrid tras casi 20 años de carrera profesional. Soy una trabajadora autónoma que tenía una red importante de contactos. Al volver después de tanto tiempo, me veo en la obligación de establecer relaciones profesionales y empiezo a asistir a eventos dirigidos a emprendedores, reuniones de jóvenes empresarios... Me doy cuenta de que las mujeres somos una minoría muy minoritaria, escasas y siempre las mismas.

¿Le decepcionó?

No lo valoré como algo malo o bueno, pero sí era distinto de lo que conocía, y me planteé qué podía hacer para impulsar una red de mujeres en el mundo profesional. Llevo tiempo sensibilizada con la necesidad de que haya presencia de mujeres en entornos digitales y decidí fundar Asombrosa.

Arrancó a las puertas del estallido de la pandemia.

Hicimos tres eventos presenciales, enfocados al networking, luego llegó el confinamiento.

¿Y qué han hecho desde entonces hasta mañana que retoman la actividad?

Retomamos la actividad presencial, porque no hemos dejado de estar presentes en el mundo digital, donde creamos El Atelier. Hemos ofrecido formaciones mensuales bajo suscripción, varios Asombrosa, que así llamamos a todos nuestros eventos; cada uno lleva un, digamos, apellido en función del objetivo perseguido y el contenido que ofrecemos.

¿Asombrosa es un club de mujeres empresarias?

No, no está enfocado a empresarias, emprendedoras o directivas únicamente. Promovemos redes para que unas podamos apoyar a otras, con independencia del nivel. En el evento de mañana, por ejemplo, sucederá que alguna autónoma encontrará clientas, que una joven empresaria pueda saber por dónde caminar porque otra más veterana le evite los errores que ella cometió, que una mujer en busca de empleo halle una vía laboral; básicamente lo que sucede en las redes con presencia masculina. Tenemos esa carencia con respecto a los hombres.

¿Por qué?

(Risas) Tengo una teoría muy personal y nada estudiada científicamente. Tradicionalmente, y es algo que en las generaciones más recientes ya está cambiando, a los niños se les anima más a practicar deportes de equipo. Yo estaba en un equipo de atletismo y éramos un equipo, pero al final el resultado era individual. A las niñas se les orientaba al arte, la música... Insisto en que esto se está normalizando, pero tengo para mí que aprender que el bueno se la pasa al malo o que el débil, con un poco de apoyo se convierte en tan bueno como el mejor, se acaba traduciendo en la posibilidad de descolgar el teléfono con 30 años y decirle al delantero si tiene alguna oportunidad de trabajo, por ejemplo. Encima llega la maternidad, paras, y sin esa red a la que recurrir es mucho más complicado retornar.

¿Esto no se normaliza?

Pues también se va normalizando, pero sigue siendo un parón que puede romperte la red. En las universidades españolas, las mujeres somos un 60% y, de media, sacamos un punto más en las calificaciones que los hombres. Sin embargo, cuando llegas a los comités de dirección de las compañías del Ibex35, somos en torno al 17%, no llega a dos de cada diez. ¿Qué pasa en medio del camino? Somos la mitad de la población, me gustaría que estuviéramos representadas en un 50%. Eso es lo que trabajamos en Asombrosa, tejemos una red sólida en la que todas van a entender tus circunstancias, porque todas son mujeres y han pasado por lo mismo o han tenido contextos muy similares.

¿Esa red es el objetivo y el fin?

No. Es solo un pilar de los tres en los que se asienta Asombrosa. Los grandes pains (dolores) de la mujer profesional del siglo XXI son la carencia de esa red, la conciliación y el desconocimiento de las herramientas para liderar y empoderarse. Por eso nuestro claim (lema) es «inspiración para mujeres que deciden». Yo quiero impulsar y lo que me gustaría conseguir es que a futuro haya mujeres en posiciones de liderazgo en los distintos ecosistemas sociales; lo mismo me da en el mundo de la cultura, la empresa, la política...

Antes hablaba de la maternidad y ahora nombra la conciliación. ¿Cómo pesa esta última?

Sigue pesando en la espalda de las mujeres de todos los sectores y todas las edades. La mujer a día de hoy en España dedica muchas más horas, de media, al cuidado del hogar que el hombre. Por supuesto que hoy en día ellos se implican más, pero hay mucha distancia. No es un tópico ni un discurso feminista radical, es un hecho, sucede así.

¿Por qué el de mañana se llama Asombrosa Ave Fénix?

Toca resurgir. Vamos a ser cuatro ponentes. Cristina Villarroya, digital manager de BBVA España, nos va a contar cómo se adapta una gran compañía tras la pandemia; Noemí Hervada, trabaja el empoderamiento y se centrará en estimular las ganas de liderar; yo hablaré de los cambios en la forma de consumir, y Diana Bordón nos traerá el bienestar femenino, también muy importante, a través del yoga facial.