Inspiración e Innovación

En esta edición «arrancamos el primer bloque con una novedad, las profesiones emergentes, con unas ponencias dirigidas a los jóvenes que están terminando el instituto o que acaban de empezar la universidad. Además, tendremos dos ediciones de Tecnológica en 6 meses, volveremos en marzo en su fecha tradicional». Alfonso Cabello, concejal delegado de la Sociedad de Desarrollo, cuenta que «las redes sociales son una herramienta importante de mi día a día, reconozco que es una forma de interactuar con mucha gente en tiempo real. Me gusta, me distrae y me conecta». Concluye declarando que es un entusiasta de las redes sociales.

En la jornada del miércoles que tuvo lugar en el Teatro Guimerá pudimos hablar con la primera ponente, Andrea Sebastiá, especialista en animación de FX en 3Doubles Producciones. «A día de hoy hay bastantes empresas en Tenerife dedicadas a la animación 3D. Durante la charla, he querido transmitir al público que es una profesión que exige formarse día a día, que con el tiempo estamos consiguiendo muy buenos resultados y la industria está creciendo cada vez más en España».

Hablamos también con los segundos ponentes, Viktor y Raquel de Rewinder, más conocidos como los creadores de las «eco-mascarillas». Ambos se encargan de productos «basados en la utilización de materiales biodegradables como el algodón natural y el algodón orgánico». Tras la pandemia «la tecnología ha sido fundamental, cosas que considerábamos el futuro ya son cuestión del pasado realmente». Tecnológica SC «nos ha permitido hablar de temas urgentes, de la emergencia global y climática que estamos viviendo. La lucha y la unión de las personas nos ayudarán a buscar un nuevo funcionamiento planetario más sostenible, gracias a la tecnología y a las redes sociales».

Raquel Lucía, consejera delegada del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife: «Las profesiones emergentes no sabemos cuáles van a ser, pero sabemos la tendencia. Pretendemos potenciar a la gente que tiene ganas de seguir aprendiendo, y aportar una formación gratuita en las ramas más demandadas».

En la jornada del jueves, pudimos hablar también con Andy Stalman, más conocido como Mr Branding, que inauguró esta jornada de Tecnológica con su atractiva ponencia. «Tecnológica trae conocimiento y acerca expertos a mucha gente. La divisa más valiosa de estos tiempos es el conocimiento. Muchas personas quieren saber más y necesitan aprender, pero necesitan claves para poder progresar y esto es algo que Tecnológica puede hacer».

Agata Lapedriza nos habló de robótica emocional y la computación afectiva: «Máquinas que son capaces de percibir y entender nuestros estados emocionales. Robots que pueden hablar con nosotros y adaptar su comportamiento a nuestra expresión emocional». A la hora de emular el comportamiento humano, lo más complejo «es que las máquinas entiendan las señales adecuadas, aunque estas señales no dan suficiente información, necesitan el contexto para dar sentido a todo».

Edgar Martín, CEO y director creativo de Virtual Voyagers, nos habla acerca del metaverso. «De forma muy simplificada, es un Internet nuevo donde antes el Internet era plano, el metaverso rompe ese marco donde toda esa información se convierte en tridimensional, ocurriendo de dos formas. La primera es la 100% virtual, a través de las gafas virtuales, muy potente pero tiene un límite de horas. Y la segunda, es el metaverso mixto, basado en unas gafas transparentes, que van escaneando todo lo que rodea tridimensionalmente en tiempo real, y gracias a esto podremos ver hologramas tridimensionales que se integrarán con nuestro entorno a escala 1:1».

En la jornada de hoy viernes, que comienza a partir de las 16:00h, será el turno de Cloud Computing y el Internet de las Cosas. Podrás verlo en directo en www.tecnologicasantacruz.com y en redes sociales.