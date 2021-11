Los notarios y registradores de la propiedad del Archipiélago están haciendo frente en los últimos días a un aluvión de consultas sobre el polémico impuesto de la plusvalía municipal. En una primera oleada, muchas solicitudes de información estaban relacionadas con si existía o no la posibilidad de recuperar el dinero pagado por el tributo antes de que el Tribunal Constitucional invalidara el impuesto el pasado 26 de octubre. Los mismos magistrados del TC dejan claro en el fallo que no cabe la retroactividad de las actuaciones, de modo que quien pagó el tributo en su momento no tiene margen para recurrir. Más dificultades están teniendo los profesionales canarios para responder a la segunda oleada de consultas de los últimos días. Ahora la principal duda entre los isleños que guardan cola ante las notarías y los despachos de registradores –ya sea una cola en sentido estricto o una cola virtual en espera de atención telefónica o de una respuesta al correo electrónico– es qué deben hacer si liquidaron el impuesto en los 15 días transcurridos entre la sentencia del Constitucional y la entrada en vigor de la reforma del tributo, que se ha producido precisamente hoy. Es decir, si ha habido o no vacaciones fiscales y, por lo tanto, si las compraventas, las herencias y las donaciones de inmuebles urbanos firmadas en la última quincena –del 26 de octubre, fecha del fallo, al 9 de noviembre, ayer, día de la entrada en vigor de la reforma del impuesto– quedan o no libres del pago del tributo. El problema, sin embargo, es que ni siquiera entre los profesionales hay consenso sobre el alcance de las vacaciones fiscales.

Durante las ‘vacaciones fiscales’ se han cerrado en las Islas transacciones millonarias

Lo cierto es que en los últimos quince días hubo un vacío legal en lo relacionado con la plusvalía, que es como se conoce al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Quienes cerraron una compraventa, herencia o donación inmobiliaria en la quincena transcurrida desde el 26 de octubre no estaban afectados, al menos sobre el papel, ni por el anterior tributo de la plusvalía, tumbado por el Constitucional, ni por el nuevo, que no había entrado en vigor. Es esto lo que se ha denominado vacaciones fiscales, y en ellas se han cerrado en Canarias operaciones tan importantes como la compraventa de 150.000 metros cuadrados de suelo urbano en Tenerife valorados en 20 millones de euros. La pregunta ahora es si deben o no pagar el impuesto; la respuesta, sin embargo, no es tan simple. Hay notarios y asesores fiscales que entienden que las operaciones cerradas en los últimos 15 días no están sujetas al tributo, básicamente porque este, sensu stricto, no existía. Pero también hay quienes creen lo contrario, entre otras cosas porque lo que el Tribunal Constitucional publicó el 26 de octubre fue una nota informativa sobre la sentencia, pero no la sentencia, con lo que en la práctica seguía en vigor el ya viejo impuesto de la plusvalía.

En medio del embrollo, el decano del Colegio de Registradores de Las Palmas, Rafael Robledo, recomienda a los contribuyentes que si han cerrado una compraventa, herencia o donación de un inmueble urbano durante las vacaciones fiscales, se cumplan las obligaciones formales del impuesto. Dicho de otro modo: que se haga el papeleo y se cumplimenten los documentos necesarios con independencia de que se pague o no el tributo de manera efectiva. En definitiva, que se comunique la operación, que es una exigencia para que el piso o la casa, por ejemplo, pueda inscribirse en el registro de la propiedad.

La reforma del tributo entra hoy en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial

Tanto Robledo como su homólogo del Colegio de Registradores de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Celestino, hacen hincapié en la incertidumbre que se ha generado. «No se sabe muy bien qué va a pasar», explica Celestino, que recuerda que la de la plusvalía es una controversia que podría volver a los tribunales. Hay que esperar a ver en qué situación quedan las operaciones inmobiliarias cerradas en las vacaciones fiscales e incluso si se presentan recursos a la reforma del Gobierno central, que se ha aprobado vía decreto y que, por tanto, tendrá que pasar por las Cortes. Eso sí, los dos decanos provinciales de los registradores y el presidente del Colegio Notarial de las Islas Canarias, Alfonso Cavallé, exponen que lo único seguro estos días ha sido el incremento de las consultas, en muchos casos imposibles de responder por el momento.

La reforma del impuesto de plusvalía municipal entra hoy en vigor. El real decreto ley establece dos opciones para determinar la cuota tributaria, entra las que el contribuyente podrá elegir para aplicarse la más beneficiosa. Los ciudadanos podrán optar por calcular el importe por el resultado objetivo de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes que tendrán en cuenta la realidad inmobiliaria o podrán decantarse por el cálculo a través de una ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición.