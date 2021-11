18.500 ‘funcionarios’ más y 70.300 asalariados menos que antes de la pandemia

La crisis del coronavirus ha afectado de formas diametralmente opuestas al empleo público y al privado. Mientras las empresas han perdido decenas de miles de trabajadores, la Administración ha incrementado la nómina pública hasta cifras históricas. De hecho, nunca antes hubo en el Archipiélago tantas personas cobrando de las instituciones, ya sean los Gobiernos estatal o autonómico, los cabildos, los ayuntamientos o cualquiera de sus muchas entidades dependientes. El aumento de la plantilla pública va más allá de las contrataciones de urgencia para reforzar la sanidad o la educación durante la pandemia, ya que la Administración, y no solo el Ejecutivo regional, ha tenido que reforzar los servicios sociales. Hoy hay en las Islas 18.500 ocupados más en el sector público de los que había cuando el virus obligó al confinamiento de la nación. En cambio, el sector privado ha perdido la friolera de 70.300 ocupados, tanto trabajadores por cuenta propia –autónomos– como, sobre todo, trabajadores por cuenta ajena o asalariados. Dicho de otro modo: el virus ha creado empleo público y ha hundido el empleo privado.

A 31 de marzo de 2020, solo quince días después de que entrara en vigor el estado de alarma nacional y con el país ya confinado, había en Canarias un total de, exactamente, 774.800 trabajadores en el ámbito privado, ya fueran autónomos o por cuenta ajena. ¿Muchos o pocos? Más bien muchos. En el trimestre anterior, es decir, a finales de 2019, el mercado laboral de la región había tocado techo con 784.200 ocupados en el sector privado, y esos 774.800 que había en el momento en que irrumpió el coronavirus eran la segunda cifra más alta de la historia. Un año y medio después –un año y medio de confinamientos, cuarentenas, cierre de fronteras, hoteles y apartamentos vacíos, crisis en el transporte marítimo...–, la Comunidad Autónoma ha recuperado la cota de los 700.000 autónomos y asalariados en empresas. Son ahora 704.500, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), la correspondiente al tercer trimestre del año. Lo positivo es que se han recuperado 78.400 puestos desde que a comienzos de año, con la economía regional en coma profundo, el número de asalariados en el sector privado cayera a 626.100. Lo negativo es que todavía quedan por recuperar 70.300 empleos.

Lo ocurrido en el sector público es justo lo contrario. Cuando la covid-19 puso el mundo patas arriba, la Administración daba trabajo en el Archipiélago a un total de 155.400 personas. Hoy emplea a 174.000 después de llegar a los 180.000 por primera vez en la historia a mediados de este año. De modo que la plantilla pública está en las Islas en máximos históricos cuando al sector privado aún le queda un trecho por delante para volver a los números prepandemia.

Antes de la irrupción del coronavirus, el máximo de funcionarios –no todo trabajador del sector público es necesariamente funcionario– alcanzado en la Comunidad Autónoma eran los 165.000 contabilizados a mediados de 2011. La larga crisis financiera había comenzado a finales de 2007 con aquel primer capítulo de las hipotecas subprime o basura en los Estados Unidos, con lo que ese anterior récord de funcionarios se produjo en plena recesión. Sucedió, por tanto, algo parecido a lo ocurrido en la crisis del coronavirus, ya que tanto antes como ahora la Administración pública reaccionó con contrataciones e incrementos de plantilla. Los recortes en el empleo público vinieron más tarde, cuando la crisis ya se había cronificado y a las instituciones no les quedó más remedio que reducir el gasto en personal, entre otras cosas porque así lo exigía la troika. Desde el Gobierno de Canarias se viene insistiendo en que la respuesta que se está dando a la actual crisis nada tiene que ver con la que se dio al crac financiero, en buena medida porque se está protegiendo el empleo público, pero lo cierto es que el empleo público no se vio afectado en la primera mitad de la anterior crisis. Cuando las hipotecas basura se hicieron famosas en España, en aquel último trimestre de 2007, había en Canarias 140.600 ocupados en el sector público, y a mediados de 2011 eran 24.400 más, hasta los susodichos 165.000.

En ese mismo período, esto es, entre el estallido de la crisis de las subprime y mediados de 2011, se destruyeron en el sector privado 141.800 empleos. En definitiva, se está repitiendo, a grandes rasgos, el esquema que siguió al crac de octubre de 2007: un notable incremento de la contratación pública y, en paralelo, una no menos notable destrucción de puestos de trabajo en las empresas. Hay, eso sí, una sensible diferencia: mientras que entonces Europa apostó por la austeridad, el control del déficit y la reducción de la deuda pública cuando vio que la crisis se eternizaba, ahora ha puesto en práctica el mayor desembolso de su historia para ayudar a capear el temporal con los fondos de reconstrucción y para modernizar la economía del continente con los NextGeneration. La otra diferencia, y no menor, es que la crisis de la covid-19 parece tener menos recorrido temporal del que tuvo la Gran Recesión de 2007-2015.

Aunque el Ejecutivo regional no es el único responsable del incremento de la plantilla pública en las Islas, el proyecto de presupuestos de la Consejería de Hacienda refleja la apuesta por reforzar el personal. Por un lado están la consolidación de los 1.700 profesores contratados como refuerzo durante la pandemia y el mantenimiento de los 2.400 sanitarios y 700 vacunadores, y por otro hay que tener en cuenta que se necesita más personal administrativo para cumplir el calendario de ejecución de los fondos europeos. No extraña así que el gasto en personal se incremente en 221,7 millones de euros.